Los contratos, la ocupación hotelera y el buen tiempo presagian una Feria de Abril de récord

La actual coyuntura económica y los números que se barajan desde diferentes sectores hacen prever que la de 2024 será una Feria de Abril de máximos históricos. Varios factores apuntan a ese posible récord: la alta contratación, la ocupación hotelera en torno al 85% o las temperaturas veraniegas -de hasta 31 grados- son solo algunos de los indicadores que van en la buena dirección, en un evento que aporta un 3% al PIB de la ciudad y triplica, según los expertos, el impacto económico de la Semana Santa.

Menos paro, menos inflación

A ello se suma el entorno positivo en lo económico después de una Semana Santa marcada por las inclemencias meteorológicas - muchos anularon sus reservas y se gastó menos que en un año con todas las cofradías en la calle, lo que hace que la gente tenga más dinero en el bolsillo-, mientras que la tasa de desempleo sigue a la baja -Sevilla fue la tercera provincia del país en la que más se redujo el paro en marzo y se sitúa por debajo de las 170.000 personas, 5.323 menos que un año antes, lo que supone un 3,1% menos-.

También la inflación, que se ha contenido hasta situarse en el 2,9% en la provincia -casi un punto menos que un año antes-, según el dato del IPC armonizado que se dio a conocer este viernes, por lo que el impacto en los precios será menor que en años previos previsiblemente en la tabla de precios de las casetas. Por su parte, empresas como Cruzcampo ya han dado cifras previstas de consumo: pronostica servir un millón de litros de cerveza durante la Feria. Por su lado, las bodegas tienen listas más de 600.000 botellas de manzanilla, medio millón procedente de Barbadillo, según Europa Press.

Un precedente histórico

En 2023, el Ayuntamiento de Sevilla cifró el impacto económico en los 930 millones de euros, un año "récord". Este año, desde el Gobierno municipal no quieren realizar ningún tipo de previsión y esperarán a que finalice la Feria de Abril para hablar de números. Tampoco entidades como la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES) o la Cámara de Comercio de Sevilla quieren hacer cábalas al respecto.

En cualquier caso, hay dos señales definitivas para ser optimistas. De un lado, la ocupación hotelera. Si bien es similar a la del año pasado, es alta. Se sitúa en una media del 85%, aunque alcanzará el 91% este sábado, asegura el presidente de Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia (AHS), Manuel Cornax. El día con menos reservas es el miércoles, al situarse al 82%. En cualquier caso, conforme avance la semana, este número puede ir en aumento. Además, el ticket medio se prevé más alto.

SEVILLA, 09/04/2024.- Dos hombres transportan este martes una nevera para una de las casetas del recinto de la Feria de Abril de Sevilla, que arranca el próximo fin de semana. EFE/ Raúl Caro / Raúl Caro

De otro, la contratación. Desde la Atica, la primera asociación de titulares de casetas de Feria de Sevilla conformada en 2022, aseguran que, aunque ellos no realizan contratos directamente, sino que lo hacen a través de empresas de catering, "este año no ha habido dificultades". "Se están recuperando los niveles previos a la pandemia", asegura su presidente, Antonio Barrero López, quien añade: "no hay ninguna caseta sin casetero.

Esta asociación, recuerda, se ha decantado por una Feria que vuelva al Lunes del Pescaíto. No hay que olvidar que puede que la de 2024 sea la última Feria de Abril que comience en sábado, por lo que se perdería un día en el Real, pasando de siete jornadas completas a seis.

Contrataciones, al alza

Según Adecco, las contrataciones en el sector hostelero se han multiplicado este abril respecto a enero y febrero, "hasta un 200%, un repunte no comparable al de otros años", asegura Triana López, directora de Hostelería y Eventos de la firma en Sevilla. También afirma que las contrataciones en este sector han sido mayores en esta Feria que en la edición de 2023, lo que va en la línea de lo expuesto por Atica. También han aumentado los contratos en otras áreas vinculadas a la actividad en el Real, como el montaje o la limpieza.

Lo que más se demanda: personal de cocina. "En el caso de la hostelería, las contrataciones no se refieren únicamente a personas que trabajan en la Feria de Abril, sino también, en muchos casos, en hoteles, donde se ofrecen cenas de Pescaíto y que no pueden cubrir con sus propias plantillas, por lo que necesitan más personal", ahonda López.

La directora de Hostelería y Eventos de Adecco en Sevilla también mira más allá. "Lo que buscamos desde Adecco es que estas personas que se contratan ahora se hagan visibles y puedan continuar trabajando, ya que después de la Feria viene otra temporada alta en Sevilla con las bodas, bautizos y comuniones", recuerda López.

No hay que olvidar que, más allá de los sectores vinculados directamente al trabajo en el Real, hay otros cuyos ingresos dependen en gran medida a esta celebración, como el de la moda flamenca o los feriantes que trabajan en la Calle del Infierno

Menos economía sumergida

Uno de los nubarrones que siempre ha planeado sobre la Feria de Abril y su imagen de cara al exterior ha sido la economía sumergida. Fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla aseguran que se han llevado a cabo encuentros en los últimos meses para intentar erradicar en el máximo posible esta práctica que ha llevado en algunos momentos a situaciones dantescas en el pasado, con jornadas de trabajo interminables y condiciones muy reprobables en algunos casos.

Según CCOO, los controles de la Inspección de Trabajo están centrando sus esfuerzos en el Real y "se nota". "La voluntad política está surtiendo efecto", subraya el responsable de Acción Sindical de CCOO en Sevilla, Sergio Montero.

En este sentido, asegura que la Reforma Laboral -aprobada en diciembre del 2021 y que entró en vigor su aplicación de forma gradual, hasta ser definitiva en marzo del 2022- "ha jugado también un papel fundamental para la reducción de la economía sumergida en la Feria". Así, explica, su aplicación en la de 2022 fue todavía un poco con residual, "estábamos con los últimos coletazos del Covid", mientras que la del 2023 fue la primera con normalidad.

"Los empresarios pudieron ver, al aumentarse el número de inspecciones, que no les quedaba otro remedio y eso ha hecho que del pasado año a este 2024 se hayan normalizado las contrataciones por las acciones inspectoras", asegura Sergio Montero.