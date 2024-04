Comisiones Obreras denuncia al Ayuntamiento de Sevilla por no tener plan de igualdad

La sección sindical de Comisiones Obreras en el Consistorio ha denunciado este jueves ante la Inspección de Trabajo al Ayuntamiento de Sevilla por no tener un plan de igualdad para la plantilla municipal. El último se aprobó el 24 de noviembre de 2015 con una vigencia de cuatro años (aunque cabía la posibilidad de prorrogarlo). Durante la etapa de gobierno socialista, liderada por Juan Espadas y Antonio Muñoz, se estuvo cerca de cerrar un acuerdo, pero se paralizó con la victoria del Partido Popular en las municipales de mayo de 2023. Desde entonces no han conseguido terminar y registrar el trabajo realizado con anterioridad.

"Con el cambio, dimos un margen al nuevo gobierno. Pero cuando empezamos a reunirnos, notamos un desconocimiento del tema muy grande", declara Vanesa Casado, secretaria de la Mujer en la sección sindical de CCOO. "Hemos insistido para sentarnos a negociar en más ocasiones, pero desde febrero no nos hemos vuelto a ver. Además, han comenzado un desmantelamiento del servicio de la Mujer, un área fundamental para el impulso y seguimiento de los planes de igualdad", detalla Casado.

Según esta representante sindical, han solicitado hablar sobre este tema con la delegada de Igualdad, Blanca Gastalver, hasta en tres ocasiones, pero no lo han conseguido. Ante la negativa, han decidido interponer la denuncia. "Si había una voluntad firme de negociar y sacar una herramienta que permitiera que la plantilla pudiera disfrutar de los derechos que garantiza el plan no nos habríamos planteado denunciar, pero no la hemos visto", afirma Vanesa Casado

"Es imperativo, por Ley debe haber un plan de igualdad, que tiene el mismo valor que un convenio colectivo", declara la secretaria de la Mujer en la sección sindical de CCOO. Las sanciones a las que se podría enfrentar el Ayuntamiento de Sevilla podrían llegar hasta los 187.515 euros, en el supuesto más grave. Consultado en la mañana de este viernes por El Correo de Andalucía, desde el Consistorio esperan trasladar su versión sobre este hecho a lo largo del día.

"Es probable que el trabajo realizado se tenga que tirar a la basura"

El último plan de igualdad no se adaptaba a la nueva normativa recogida en el Real Decreto 901/2020, por eso era y es necesario elaborar uno, explican desde CCOO. Con este fin se encargó un diagnóstico a la Cámara de Comercio sobre la situación de la plantilla municipal que entregó en 2022. Aunque ese informe, pagado con dinero público, puede estar o bsoleto ya, según Vanesa Casado: "No podemos presentar el plan el tercer trimestre de 2024 basándonos en un documento de hace dos años. El Regcon, que es donde se registran los planes de igualdad a nivel estatal, no va a aceptar algo tan fuerísima de plazo".

No podemos presentar un plan de igualdad basándonos en un diagnóstico de la plantilla de hace dos años Vanesa Casado — secretaria de la Mujer de CCOO en el Ayuntamiento de Sevilla

Habría que encargar otro diagnóstico a una empresa externa, explica Casado. Debido a esta demora, puede que todos los avances alcanzados en negociaciones anteriores se pierda: "Es muy probable que todo el trabajo que se hizo previamente se tenga que tirar a la basura".

"Se excusan con que han estado muy liados estos meses, pero el anterior equipo tuvo también su mes de marzo o de noviembre. No puedes parar una negociación porque tengas otros actos", critica desde la sección sindical de CCOO en el Ayuntamiento. Y concluye Vanesa Casado: "Me resulta sorprendente que lleven un año en el gobierno y no hayan conseguido terminarlo y registrarlo".

El Ayuntamiento se defiende: "Hemos trabajado incansablemente"

Desde el Consistorio hispalense aseguran que han trabajado "incansablemente" desde agosto de 2023 por avanzar en un diagnóstico y medidas. Según fuentes municipales, desde diciembre del año pasado a febrero de 2024 se han mantenido siete reuniones de comisión negociadora para impulsar el plan.

"Los criterios preestablecidos anteriores al pasado verano habían variado en diversas ocasiones, teniendo una fotografía incorrecta para las necesidades del plan", argumentan. "Desde dicha fecha se ha ido modificando el análisis de los datos necesarios de la plantilla municipal de manera que las líneas de trabajo se pudieran establecer con mayor facilidad".

El Ayuntamiento de Sevilla, consultado por El Correo de Andalucía, prevé que la semana después de Feria se reúna de nuevo la comisión negociadora. Esperan llegar a un consenso en esta cita siguiendo "las líneas de trabajo diseñadas con anterioridad". "Las agendas del Mes Internacional de la Mujer y de la Semana Santa han supuesto un impás en esta línea de trabajo tan coordinada hasta la actualidad", concluyen desde el Consistorio.