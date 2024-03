La plantilla municipal, contra la falta de personal: "Los colegios están cada vez más sucios, pero no somos los culpables"

"Los colegios están cada vez más sucios, pero nosotros no somos los culpables, estamos haciendo el doble de trabajo a diario desde hace meses", denuncia Rosa María Andrés, empleada municipal de limpieza. Trabaja en el CEIP Vélez de Guevara, del barrio de Torreblanca, donde debería haber cuatro limpiadores, según apunta, y desde octubre son solo dos "y, en ocasiones, uno". Por eso ha ido a la Plaza Nueva este jueves: para pedir, junto a más de un centenar de compañeros de la plantilla del Ayuntamiento, una solución a la falta de personal.

También ha acudido a la protesta Jorge Benítez, trabajador de parques y jardines: "En los cinco años que llevo, que es un periodo corto de tiempo, he visto cómo se ha pasado de 30 personas a unas 20 o incluso menos. Estamos estresados, tensionados". "Entendemos que el servicio público es lo mejor para la ciudad, no la privatización. En el parque de los Príncipes se externalizó y se tuvo que retomar otra vez por la mala gestión", apunta este trabajador municipal 51 años.

Los funcionarios municipales ya se manifestaron el pasado 14 de marzo por las mismas razones. No van a parar, avisan, hasta que el Consistorio no tome medidas al respecto: "Podríamos ir aumentando el nivel de presión si el alcalde no decide sentarse con nosotros y solucionar los temas que consideramos líneas rojas", advierte Jorge Menacho, secretario general de CCOO en el Ayuntamiento. "Veo difícil que se arregle a corto plazo, pero hay que luchar", asevera Rosa María Andrés.

Cerca de 800 vacantes sin cubrir, según los sindicatos

"El gobierno debe tener una apuesta decidida por cubrir las vacantes. Pasan los días y servicios como limpieza de colegios están bajo mínimos", señala Manuel Morcillo, secretario general del Sindicato de Empleados Municipales (SEM). "La plantilla está sometida a un sobreesfuerzo, y eso genera un estrés que luego genera absentismo laboral".

Esta situación, destaca Morcillo, no la ha causado la actual corporación, "aunque sí la ha agudizado mucho". "La política de contratación no es la que nos gustaría, y un problema coyuntural se ha convertido en algo estructural", declara el secretario general del SEM.

"Quieren privatizar los servicios de jardinería en la Plaza Nueva para no cubrir vacantes, por ejemplo. De hecho tenemos una RPT de 5.400 trabajadores y hay cerca de 800 plazas sin ocupar", afirma Jorge Menacho desde Comisiones Obreras. "Cumplir con el trabajo sin esas personas es imposible".

"Hay gente con plaza desde hace dos años que no toma posesión"

Todos los sindicatos con representación en el Consistorio han presentado de forma conjunta este miércoles una propuesta de negociación colectiva que se mantenga hasta el final del mandato. El primer punto que reclaman es, precisamente, "establecer las fechas para las tomas de posesión de los procesos selectivos finalizados tanto ordinarios como de estabilización".

"Hay gente con plaza que llevan dos años esperando para tomar posesión", asegura Menacho. "Como también existen interinos que están en precario que necesitan una estabilización", detalla el también presidente del comité de empresa.

Asimismo, Jorge Menacho declara que "una vez que se complete la promoción interna deben cubrir 250-300 peones". "Si sacas plazas de superior categoría, los que suben son peones. Pero claro, si ascienden todos, se queda un déficit de cerca de 300, y así no podríamos prestar los servicios de limpieza".

Todas estas reclamaciones las resume bien Menacho: "Lo que vamos buscando es crear empleo. Todas nuestras propuestas se basan en eso para así poder prestar servicios públicos".

En mitad de la protesta, Agustín Fernández, limpiador del CEIP Pablo Picasso, situado en Pino Montano, se corrige a sí mismo: "He perdido dos horas... Bueno, he invertido dos horas en reivindicar mis derechos, y ahora cuando llegue al colegio me encontraré el pastel: el doble para limpiar y en menos tiempo".