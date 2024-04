La crispación no enturbia la cita anual de la vicepresidenta Montero con la Feria de Abril

La vicepresidenta primera María Jesús Montero no ha faltado tampoco este 2024 a su cita anual con la Feria de Sevilla. Ataviada con traje de flamenca, la también ministra de Hacienda ha sido recibida este miércoles en la Portada del Real por un nutrido número de dirigentes socialistas. Entre ellos, el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas; el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández; el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, o el senador y líder de la oposición municipal, Antonio Muñoz.

Contra los insultos "injustificables"

Los insultos recibidos el pasado sábado en el Real por una pareja de jóvenes no ha mermado las ganas de Montero de disfrutar de una fiesta a la que acude cada año, insultos que ha negado que padezca de manera reiterada. "Fue una cuestión absolutamente puntual, algo preparado que no se puede justificar, pero hay unos sectores de la derecha empeñados en que cada vez que hay alguien que no le gusta que sale a la calle graban un vídeo, lo cuelguen en las redes y hagan difusión", ha subrayado. En este sentido, ha abundado: "la democracia pasa porque cada uno puede pensar lo que quiera pero desde el orden y la tolerancia y sin faltar el respeto".

Jorge Jiménez

Durante su comparecencia ante los medios de comunicación, la crispación que vive el panorama político nacional ha salido de nuevo a la luz, por este y por otros temas. En lo que respecta a los insultos, ha criticado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se mostrara en contra de los lanzados contra ella misma y contra Pedro Sánchez, para acto seguido "culpar" al presidente del Gobierno de la política de la división. "Entonces es que lo justifica porque le da la razón a aquellos que no respetan la democracia no en la convivencia", ha subrayado Montero.

Este nuevo choque se suma a la polémica de hace dos sábados a cuenta del palco de la final de la Copa del Rey celebrada en el Estadio de La Cartuja por ver quién se sentaba al lado del rey Felipe VI: si la vicepresidenta del Gobierno o el presidente de la Junta de Andalucía.

Antes de visitar la caseta municipal, donde estuvo arropada por un gran número de alcaldes socialistas de la provincia -se celebraba la recepción de la Diputación de Sevilla-, tuvo que abordar los principales temas de la actualidad nacional. Después ha asistido a la recepción de la Cadena SER.

Comisiones de investigación

Entre ellos, el cruce de comparecientes entre PSOE y PP en las respectivas comisiones de investigación creadas en el Congreso y el Senado por el llamado Caso Koldo y la presencia de dirigentes andaluces del PP en ella. "Es bueno que la gente sepa qué ha pasado con la contratación de emergencia en Andalucía", por cuanto ha esgrimido la necesidad de evaluar que "se ha utilizado un procedimiento sabiendo que el contrato de emergencia tiene menos garantías que el resto de la contratación", ha subrayado la vicepresidenta primera.

A este respecto, ha considerado "muy importante" que la comisión de investigación del Congreso "aporte luz a la compra de mascarillas en todo el Gobierno, en todas las administraciones, también en la administración andaluza" y ha recordado que la Junta de Andalucía persistió en continuar con el procedimiento de contratación de emergencia una vez superada la pandemia de coronavirus "cuando ya no había soporte legal para poder hacer los contratos por esa vía", por lo que se ha reafirmado en la necesidad de que "se den explicaciones en la comisión de investigación". También ha defendido la libertad del PP para que "ellos pueden citar a la Comisión del Senado a quien crean y a quien quieran".

Fiscales en el listado de comparecientes

En lo referido a la inclusión de tres fiscales en el listado de comparecientes en la comisión del Congreso, hecho que ha motivado las protestas del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y que llevará a que finalmente sean excluidos, Montero ha explicado que "ha habido que hacer acuerdos con otros grupos políticos para incorporar y hacer un listado que estuviera consensuado", por lo que ha indicado que ha sido también el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, quien ha planteado que "no había vocación de que acudieran a la comisión los fiscales".

La vicepresidenta y ministra ha defendido "respetar las comparecencias que se puedan plantear en el Congreso de los Diputados por parte de los partidos políticos", mientras que ha reprochado al presidente del Partido Popular, Alberto Nuñéz Feijóo, que "hable de falta de respeto cuando la señora Ayuso ha hecho un ataque sin precedentes a la Fiscalía General, no solamente trasladando falsas cuestiones sobre el proceder de la Fiscalía General, sino que incluso insultando al propio fiscal general".

Montero se ha reafirmado en la conveniencia de la comisión de investigación por la aspiración de "promover la luz, la transparencia, la claridad en contratos de emergencia durante la pandemia", mientras que ha contrastado que "los juzgados en ningún caso han dicho que los que se hicieron por parte del Gobierno central tuvieran ningúna tacha de ilegalidad".

Elecciones en el País Vasco

La también vicesecretaria general del PSOE ha defendido la "buena experiencia" del gobierno de coalición con el PNV y ha respaldado al candidato del PSE, Eneko Andueza, en sus críticas a Bildu por no calificar a ETA como banda terrorista. Así, ha subrayado que la posición del PSOE respecto a Bildu "siempre ha sido muy clara" y, sobre todo, respecto al pasado de su partido como "víctimas" de la lucha terrorista.

"Nuestra hoja de servicios es impecable en la lucha contra el terrorismo", ha dicho la también ministra de Hacienda, quien cree que su candidato en Euskadi fue "muy claro", por lo que se ha reiterado en que Bildu "debía haber trasladado lo que es una realidad, reconocer que ETA fue una banda terrorista".

Ha explicado que el PSOE va a "dar su apoyo" en el País Vasco "procurando" que su candidato sea el lehendakari, y ha asegurado que siempre han "dejado claro" la política de alianzas del partido y han dicho "con absoluta claridad" que han participado en un gobierno con el PNV "que ha posibilitado políticas muy buenas".