Todo el que quiere ser algo en el debate nacional tiene que mancharse los zapatos de albero

Todos quienes son o quieren ser algo en el debate nacional se han manchado los zapatos de albero alguna vez.

En clave política, el martes y el miércoles, en el ecuador de la Feria, son tradicionalmente las jornadas que representan el mejor termómetro para medir los liderazgos.

Es otra forma de trabajar en Feria. Puede costar entender que entre jarras de rebujitos, botellas de manzanilla, platos de queso, con suerte jamón y cazuelitas de arroz, empujones y gotas de sudor, se pueda hacer algo parecido a política... pero lo cierto es que quien no sale en la foto de estos dos días no pinta nada. O para ser justos, pinta poquito. Las crónicas políticas se escriben con negritas.

Por eso la clave en esta jornada era no dejarse nada atrás. Un maratón, un carrusel, mucho ¡qué calor!, mucho ¡tú no sabes lo que estoy sudando el traje! Ganarás el puesto con el sudor de tu frente, parece escucharse de fondo entre hits de Salmarina.

Si no hay prueba gráfica de que se ha estado en la tradicional entrega de los Claveles de la Prensa, en la caseta de la Asociación de la Prensa, en la caseta de Comisiones Obreras, en la UGT Andalucía, en la de Endesa o en la de Cajasol, con Antonio Pulido como gran anfitrión, citas señeras en el orden de convocatorias de este martes, toca, al menos, revisar la estrategia de comunicación.

La presidenta del Consejo de Estado y ex vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, por ejemplo, ha sido una de las más fotografiadas en la caseta de Cajasol, donde también estaba la eurodiputada socialista Lina Gálvez, varios directivos de Canal Sur, María del Monte, la periodista Inmaculada Casal, y una larga nómina de empresarios, periodistas y clásicos del who is who sevillano.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno preside la foto de familia en la visita a la caseta del Partido Popular en el Real de la Feria

En la caseta del PP de Sevilla, en Pascual Márquez, se ha vivido un aténtico desfile de consejeros y cargos del PP -vestidas de flamencas, ellas; americana o traje, ellos-, el secretario general, Antonio Repullo, el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, además del anfitrión, Ricardo Sánchez.

Tal ha sido la convocatoria en la caseta del PP que casi se podía celebrar un Consejo de Gobierno en Pascual Márquez

Tal ha sido el nivel de convocatoria que en Pascual Márquez 66-70, se podía celebrar casi un Consejo de Gobierno. A ojo, se ha echado en falta a Gómez Villamandos y a Loles López. En breve será el Rocío y la Feria de Córdoba. Toca reservarse.

Feijóo, ausente por la campaña vasca

Centrado estos días en la recta final de las elecciones vascas, el ausente este año es Alberto Núñez Feijóo. El año pasado fue el protagonista en la ciudad que lo ungió presidente del PP y éste, Juanma Moreno, con una voz cada vez más poderosa en el mapa de barones autonómicos, del su partido y más allá, como se evidenció en las horas previas al alumbrao con el socialista Emiliano García Page, es el que marca el paso.

María Jesús Montero, una sevillana en su salsa

Este miércoles la caseta marcada en rojo en el mapa del Real es, con permiso de todas las demás citas, la de la Cadena Ser, recepción que acoge emisora de Prisa, caseta escenario de la lucha fraticida entre Susana Díaz y Pedro Sánchez allá por abril 2016, con los tambores de guerra sonando fuerte de cara a aquel comité federal que ha marcado la vida reciente del PSOE.

Será María Jesús Montero, en su salsa en estas lides y que ya se dejó ver por el Real el sábado de pescaíto, la encargada de representar al Gobierno de España en una miércoles con el que muchos confiesan que pondrán el punto y final a la Feria de 2024.

La visita de Moreno en CCOO

Es la forma feriante de exhibir diálogo e interés en engrasar relaciones.Por eso, ni es baladí ni es casual que en estos momentos en que se ha empezado a evidenciar que hay problemas que erosionan la dulce mayoría de Moreno, sobre todo en lo referido a la gestión de Salud, el presidente del Gobierno andaluz haya escogido compartir en su perfil de X (antes Twitter) un baño de masas con mujeres de Comisiones Obreras, el sindicato que percute a diario en la situación de las listas de espera y los hospitales.

En la caseta del sindicato, su anfitriona, Nuria López, ha sido una de las protagonistas de la jornada, mano dura en guante de seda para reinvindicar derechos laborales. También con una flor en la cabeza.

El PSOE sin caseta o cuando toca ir a la casa de los demás

El desastre por la pérdida de caseta del PSOE acaso no haya sido tan palpable ni medible hasta hoy.

Ha sido hoy la jornada de Feria donde los líderes del PSOE en distintos niveles -Antonio Muñoz, Javier Fernández y Juan Espadas- además del delegado y subdelegado del Gobierno, Pedro Fernández y Francisco Toscano, han encadenado, junto a sus equipos, un carrusel de recepciones para, ya que no reciben en casa, al menos estar en la de los demás.

Ha habido momentos en que el PSOE ha hecho estrategia común pero en la mayor parte de la jornada, Antonio Muñoz, experto maratoniano en este tipo de situaciones, ha hecho la agenda por libre: mucho barrio, mucha asociación, agenda oficial y profesionales del trabajo en la Feria, como da fe su hilo de Twitter.

Engrasa la máquina para 2027

El presidente de la Fundación La Caixa, Antonio Pulido junto a la ex ministra, Carmen Calvo, el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, el delegado del gobierno en Andalucía, Pedro Fernández y el secretario general del PSOE A, Juan Espadas coinciden en la caseta de la fundación en el Real

Y hasta una boda republicana Esta edición de 2024, se ha estrenó con un enlace. El novio de la boda, republicana a más señas, es es el diputado nacional de Sumar por la provincia de Sevilla, Francisco Sierra, fichaje de última hora de Yolanda Díaz, que maniobró hasta el último momento para no cederle esta cuota de poder a Izquierda Unida, formación con un anclaje territorial en todas las provincias andaluzas a años luz de la respuesta que ha tenido la vicepresidenta y ministra de Trabajo en su tierra natal, Galicia, en las pasadas elecciones gallegas. Yolanda y las personas de su espacio ya han sido protagonistas en el pasado de fotos que han dado que hablar. La elección de la candidata a las autonómicas del 19J de 2022, entonces se presentaron bajo el nombre de Por Andalucía, se escenificó mediante un abrazo por la calles del Real. La foto final de aquella tarde era el anticipo de lo que ha venido después.

La hemeroteca de la Feria, espejo de la construcción del liderazgo de Pedro Sánchez

Porque lo cierto es que la hemeroteca de la Feria de Sevilla está llena de momentos que han marcado la crónica política de este país. La primera vez que Pedro Sánchez fue a la Feria de Sevilla nadie de la Ejecutiva de San Telmo ni del Gobierno andaluz le hizo de cicerone por el Real, lo habitual cuando se viene de fuera y no se conoce las dinámicas propias de una cita que tiene sus códigos.

Era miércoles de Feria de 2016. Se quedó a pie quieto en la Portada a la espera de una mano amiga que le guiara por las calles de torero. Fue Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, hoy vicepresidente primero del Congreso, el que estuvo a su lado. Más tarde, el socialista gaditano Rafael Román y su mujer, la diseñadora gaditana Tere Torres, recorrieron la Feria hasta llegar al punto neurálgico de aquella mañana: la caseta de la Cadena Ser.

Por aquel entonces, Pedro Sánchez y Susana Díaz no se podían ni ver: él era el secretario general con el que el aparato del partido había querido maniobrar contra Eduardo Madina y ella, la todopoderosa presidenta de la Junta de Andalucía, la todopoderosa secretaria general del PSOE andaluz y la figura que todos veían, ella la primera, como la primera mujer capaz de llegar al Palacio de la Moncloa.

La historia está escrita y el tiempo ha ido recolocando las piezas por el camino. A nadie le gusta mancharse los pies de albero por gusto.