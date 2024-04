¿Cuándo será la Feria de Sevilla 2025? Ya se conoce qué día se celebrará el 'Lunes de Pescaíto'

Ya es oficial, quedan 374 días para la Feria de Abril 2025. Los sevillanos han decidido en referéndum -"consulta", según el alcalde, José Luis Sánz- que la fiesta de la ciudad vuelva a su modelo tradicional y comience el Lunes de Pescaíto en vez del Sábado, como ocurría desde 2017.

La opción ganadora en el plebiscito, la de comenzar el Lunes, ha recibido el 52% de los votos, es decir, la han apoyado 55.435 personas; frente al 48% que se ha decantado por el modelo actual, un total de 51.356 personas. En total, han participado 106.791 sevillanos y socios de casetas en la consulta de la Feria, lo que representa un total del 18,27% de participación. 106.384 personas, es decir, el 99,6%, han sido empadronados mayores de 18 años y 407, el 0,4%, titulares de casetas y carruajes.

La ciudad efímera se iluminará tras la tradicional cena del Pescaíto en la noche del 5 al 6 de mayo. Con la medianoche se encenderán las miles de bombillas que conforman la portada y dan vida al Real y permanecerán encendidas hasta el Domingo de los Fuegos. Siete días de fiesta, uno menos que con el formato actual que culminarán en la medianoche del 11 al 12 de mayo con el espectáculo pirotécnico.

La Feria de Abril, en mayo

La Feria, a diferencia de otras festividades a lo largo de España, no tiene una fecha fija, sino que se celebra dos semanas después de Semana Santa. Pero esto no ha sido siempre así, si se mira el archivo histórico, ha habido ocasiones en las que la celebración ha coincidido con la propia semana de pasión. No fue hasta 2011 cuando una ordenanza municipal, modificada en 2016 tras el primer referéndum sobre su duración, estableció que la Feria de Abril "se celebra cada año desde el segundo domingo posterior a la Semana Santa hasta el sábado siguiente, ambos inclusive". Ahora, volverá a cambiar la ordenanza y marcará el tercer martes posterior a la Semana Santa como pistoletazo de salida a los bailes, el rebujito y la alegría.

Pese a ser conocida como la Feria de Abril, en 2025 tendrá lugar íntegramente en mayo, algo que no es habitual, pero que ya ha ocurrido en ocasiones anteriores, especialmente después de la ordenanza municipal. De hecho, la última Feria antes del Covid, la del 2019, se celebró en fechas muy similares a la próxima y el alumbrao se produjo en la noche del 4 al 5 de mayo. Una situación similar hubo en 2022, la primera después de la pandemia, cuyo comienzo coincidió con el puente del 1 de mayo, lo que atrajo a visitantes de todo el país.

Resuelta la principal duda sobre la Feria del año del que viene, todavía está por dilucidar si el Ayuntamiento ampliará el Real en una calle -que se situaría en el espacio ocupado actualmente por la calle del Infierno-. El delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, aclaró a principios de abril que sin unos presupuestos municipales esta actuación será complicada, ya que costaría unos 12 millones de euros, aunque mantienen su intención de hacerlo. “El proyecto para ampliar la Feria nunca ha dejado ni dejará de estar en marcha con este gobierno y es un compromiso electoral que vamos a llevar a cabo, al igual que el desbloqueo de la puesta en marcha de la modernización red eléctrica del recinto tras años de dejadez socialista”, señaló el edil.