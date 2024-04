El alcalde de Sevilla abre otro debate: plantea "adelantar" el festivo de la Feria

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha hecho balance sobre la Feria de Sevilla 2024, valorando positivamente "todos los récord" que ha dejado y afrontando ya cuestiones para la próxima, como la consulta que ha comenzado este martes y la posibilidad de cambiar de día el festivo. Ha reconocido, además que, pese a todo, "siempre" hay margen de mejora.

Ahora mismo hay dos disyuntivas encima de la mesa de cara a la Feria de 2025. Ahora mismo la gran pregunta es si se modificará el modelo y empezará el lunes. Según ha confirmado Sanz, en una entrevista en Canal Sur Televisión, ya "hay un récord histórico de inscritos, con casi 60.000 o poco más de 60.000 personas". "Yo me comprometí en la campaña electoral a volver a plantear una consulta y es lo que estamos haciendo, cumpliendo un compromiso electoral", ha enfatizado.

Además de animar a la participación en la consulta, ha abierto "otro debate": si mantener el festivo local del miércoles de la semana de la Feria, implantado a costa de la jornada local otrora dedicada al día de San Fernando, patrón de la ciudad. El alcalde plantea "adelantar ese festivo al martes en lugar del miércoles, para que un mayor número de sevillanos pudiera disfrutar del lunes de pescaíto, como sí ocurre en este momento con el sábado de pescaíto".

Ampliar la Feria "en dos fases"

Otro asunto que tiene el alcalde encima de la mesa es "el proyecto de ampliación de la Feria", para lo cual habría que retranquear "un poco" la zona de las atracciones para esa incorporación de 300 casetas más.

No obstante, no está claro que se pueda "acometer en una sola fase o en dos fases". "A lo mejor no puede ser en una única fase", ha dicho, planteando la idea de que en 2024 se acometa una ampliación inicial de "ciento y pico casetas".

En esta entrevista también ha evaluado un evento que "ha batido todos los récord" de asistencia de público e impacto; exponiendo que los cálculos del Ayuntamiento apuntan a un impacto de unos "6.000 millones de euros" entre la Semana Santa, parcialmente truncada este año por la lluvia; y la Feria, las dos fiestas mayores de Sevilla. A lo que hay que unir la final de Copa del Rey: "Las fiestas mayores, aparte de otras muchas cosas, son también un importante motor económico".

Aunque reconoce que "siempre" hay margen de mejora, como es el caso de la movilidad, ha defendido que los autobuses urbanos de Tussam "han funcionado perfectamente y han batido récord en transporte de usuarios" y que se han facilitado los servicios de taxi con "algunos cambios de tráfico a la hora de llegar a la Feria".

Todos estos asuntos, según ha concretado, se tratarán en una reunón este martes "para analizar ya lo que no ha funcionado y lo que hay que mejorar de cara a la Feria del año que viene".

Palabras para Puente, "una auténtica falta de respeto"

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, también ha hablado sobre las declaraciones realizadas por el ministro de Transporte, Óscar Puente, en las que emplazaba al presidente de la Junta, Juanma Moreno, a que decidiera si prefería que desde el Gobierno Central "quiten" dinero de su departamento, invertido en "cerrar" la obra de la autovía SE-40 en la provincia de Sevilla, y que "se traslade" a la nueva línea de alta velocidad con destino a Huelva.

Sanz ha afeado a Puente que compare el "remate" del túnel de la SE-40 con la alta velocidad Sevilla-Huelva-Faro, y lo ha calificado como una "auténtica falta de respeto a los sevillanos y onubenses" ya que se trata de infraestructuras que lleva el debate encima de la mesa "25 o 30 años".

"Nada de lo que diga el ministro Puente me sorprende", ha lamentado, añadiendo que "es un señor que en el poco tiempo que lleva, también antes de portavoz, nos ha demostrado qué tipo de personaje es y qué tipo de ministro va a ser".

"A mí me parece que es un ministro que tiene su objetivo clarísimo, y es castigar a aquellos municipios, aquellas capitales, como el caso de Huelva y Sevilla, donde no gobiernan el Partido Socialista. Nos está castigando por no haber votado en las últimas municipales al Partido Socialista y parece que eso lo lleva a rajatabla", ha zanjado Sanz.