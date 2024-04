'Sevilla efímera', así es la Feria del futuro que prometió José Luis Sanz en su programa electoral

El pasado mes de marzo el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, anunció en un encuentro con los estudiantes de la Escuela de Reporteros de Andalucía que la Feria de Sevilla de 2025 tendría casi 300 casetas más, creando dos nuevas vías junto a la calle del Infierno y retranqueando la zona de atracciones. "El año que viene la Feria se ampliará. Así se le dará solución a las muchísimas solicitudes que hay de casetas", aseguró en este foro.

Esta idea ha tomado un nuevo giro este pasado martes, cuando el Ayuntamiento de Sevilla, a través del delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, ha reconocido que sacar adelante ese proyecto supone un coste de 12 millones de euros pero que será difícil de asumir sin haber logrado aprobar unos nuevos presupuestos para 2024. Para este año, el actual equipo municipal trabaja con una cuentas prorrogadas, diseñadas por el anterior gobierno socialista.

No obstante, desde el consistorio insisten en no dar un paso atrás. “El proyecto nunca ha dejado ni dejará de estar en marcha con este gobierno y es un compromiso electoral que vamos a llevar a cabo. La falta de apoyo en los presupuestos no impedirá su cumplimiento", afirmaba Alés este martes.

Esta propuesta para Sevilla fue uno de los principales puntos que el entonces candidato a la alcaldía presentó en su programa electoral para las elecciones municipales del 28M.

En concreto, dentro de sus diferentes propuestas para Sevilla, se encontraba el proyecto denominado Sevilla efímera: un profundo plan de remodelación del recinto del Real, una Feria del futuro, que no ha llegado para este 2024 y que Sanz pretende tener en 2025 y que, en parte, da respuesta a la demanda de nuevas casetas.

El reciente caso que ha llegado al TSJA relacionado con el marido de Ana Rosa Quintana o la pérdida de la caseta del PSOE ilustra este problema.

Ampliar el recinto y usarlo todo el año

"Daremos uso al Real de la Feria todo el año, optimizaremos los espacios para que haya 300 casetas más e incrementaremos el transporte público. Vamos a mejorar el modelo actual de Feria, evitando molestias a los vecinos de Los Remedios y Tablada. Sevilla merece cuidar de sus fiestas, el control y la supervisión son esenciales para hacer de la Feria un evento para todos", resumía el programa electoral de José Luis Sanz, denominado Un proyecto llamado Sevilla.

El epígrafe de Sevilla efímera era una de las grandes apuestas del Partido Popular. El objetivo era "fomentar el respeto de la fiesta desde su origen, en tiempos y formas", mejorar el modelo actual con "servicios nuevos y refuerzo de los actuales", diseñar un "espacio de aprovechamiento lúdico y cultural durante todo el año" e incrementar "las zonas verdes, con conexiones peatonales entre barrios".

No tiene sentido que el recinto de la Feria esté cerrado durante todo el año sin ninguna utilización José Luis Sanz — Alcalde de Sevilla

Sobre todo, en el programa se insistía en que el recinto ferial fuera aprovechado durante el resto del año y que no fuera un lugar "incómodo e inseguro". "Se pueden realizar eventos deportivos, eventos culturales o aparcamientos para la zona, incluso con carácter rotatorio. No tiene sentido que esté cerrado durante todo el año sin ninguna utilización o que durante ocho meses los vecinos vean el montaje y desmontaje de la portada", explicaba el actual alcalde en el acto de presentación de la propuesta en abril de 2023.

Así se quiere reordenar el Real de la Feria

Para poder transformar la Feria actual en la nueva Feria de Sanz, este proponía una "reordenación y optimización del Real". ¿Los motivos? Los que se leen en la leyenda de la imagen del programa electoral sobre los problemas actuales: desconexión, falta de sombra, espacio infrautilizado, falta de calor, imagen inadecuada, suciedad, inseguridad, falta de iluminación, vegetación descuidada y barrera urbana.

Estado de la Feria en 2016, imagen comparativa usada por José Luis Sanz en su programa electoral / Partido Popular de Sevilla

¿Y qué proponía a cambio Sanz? Lo principal sería una modificación de la distribución de la calle del Infierno , reordenando la manzana de la C/Costillares y la manzana de la C/Sánchez Mejías y Curro Romero, ampliándose hacia los espacios que quedarían libres y permitiendo tener dos o tres calles nuevas más. Para ello, se retranquearían algunas de las atracciones una zona obteniendo una "imagen más digna, amable y con más servicio para los trabajadores".

Como se puede ver en la imagen de abajo, otras propuestas son reducir el parking de autoridades, nuevas instalaciones de control y recepción en el acceso de caballistas y coches de caballos, acondicionamientos para estancias de feriantes, una mejora de la Plaza de las Buñueleras o la reubicación de los servicios de la Feria o la renovación de elementos decorativos.

La propuesta de José Luis Sanz, alcalde de Sevilla, para la Feria, dentro de su programa electoral para las elecciones de 2023 / Partido Popular de Sevilla

El entonces candidato a la alcaldía incidió en una apuesta por un aparcamiento "regulado y coordinado por personal autorizado" para de motos y bicicletas e incrementar las paradas de los autobuses de Tussam, las de taxi y el número de lanzaderas que llegan a los aparcamientos públicos.

Más sombra y corredores vegetales

Otro de los puntos básicos de la propuesta popular era un aumento de los espacios verdes con corredores vegetales de sombra. En las imágenes recreadas, se muestra un "antes" y "después" desde dos puntos, con arbolado tanto en los accesos y junto a las vías como al lado de las casetas.

Así sería la Feria de Sevilla sin el plan de arbolado ideado por José Luis Sanz / Partido Popular de Sevilla

Además de esto, para mejorar la "imagen" de la Feria, se contemplaba el cuidado de las pañoletas, la renovación de los soportes del alumbrado, el cuidado de los toldos o la mejora de las calles con exornos florales y gallardetes.

Recreación de cómo sería la Feria de Sevilla 2025 con el plan de arbolado de José Luis Sanz / Partido Popular de Sevilla

Queda por ver si todo esto podrá ser llevado a cabo para la Feria de Sevilla 2025 o si variará el modelo, para lo cual está prevista una consulta popular a los sevillanos para ver si prefieren una Feria de sábado a sábado o una Feria a la antigua, con el lunes de 'pescaíto'.