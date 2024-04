¿Modelo antiguo o actual? Comienza la votación sobre la Feria con división de opiniones y baja participación

Una vez finalizada la Feria de Sevilla de 2024, apenas hay tiempo para descansar porque ya toca tomar decisiones sobre la siguiente. Tan solo dos días después de que se apagara el alumbrado en el Real y se lanzaran los fuegos artificiales, unos 581.334 empadronados en Sevilla y 2.931 titulares de casetas y carruajes tienen en su mano decidir si la Feria de 2025 continuará con el modelo actual, desde el Sábado de Pescaíto hasta el Sábado de Feria, o bien se regresará al modelo anterior, de lunes a domingo. Y lo pueden hacer desde ya, desde este martes a las 9 de la mañana.

Ya sea de manera online, a través del portal consultaferia.sevilla.org, o de manera presencial, en las sedes de los 11 distritos, más de medio millón de personas pueden votar por cómo será la próxima Feria. No obstante, a pesar de lo mucho que se habla sobre esta consulta (que no referendum, según ha pedido el delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés) en la calle y desde las instuticiones y hosteleros, no está tan claro que la gente se vaya a lanzar en masa para transmitir su decisión ni tampoco hay unanimidad sobre qué es mejor.

Este lunes, un día antes de que se abriera el proceso de votación, el código que permite votar online apenas había tenido 53.740 descargas, es decir, únicamente un 9% del censo. Desde Fiestas Mayores se ha catalogado como "un éxito" comparado con la participación de la consulta impulsada por el entonces alcalde Juan Espadas en 2016, en la que votaron 40.600 personas. En aquella ocasión, solo se podía de manera presencial.

Como esta vez también se puede por esa vía y telemáticamente, Alés afirmó este lunes que se espera que la participación vaya en aumento, ya sea por personas que se acerquen a las sedes de los distritos como los que sigan descargando el código de aquí al jueves, día en el que acaba la votación, a las 20h. En cualquier caso, tanto el delegado de Fiestas Mayores como el alcalde, José Luis Sanz, han reiterado que "se respetarán los resultados" y que serán "vinculantes".

El alcalde, con el modelo antiguo

"Esto no hay bolsillo ni cuerpo que lo aguante", dijo el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, hace unos días ante los medios cuando se le preguntó por qué opción prefería. Y este pasado domingo volvió a inclinarse por esa alternativa al afirmar en la Cadena SER que esta le parecía "un poquito larga".

Manuel Alés, el encargado de informar sobre la Feria dentro del consistorio, quiso matizar las palabras. Primero, sin mojarse abiertamente: "Fiestas Mayores no se va a decantar porque no es nuestra intención". Y luego aclarando las declaraciones de Sanz: "El compromiso del alcalde no ha sido decir, 'vamos a volver al modelo anterior'. Se ha comprometido a consultar a los sevillanos. Creo que no ha calado. No queremos imponer".

Aunque posteriormente, sí que apuntó un argumento a favor del modelo anterior: "Tiene un fin de semana pleno y este modelo no. Sería fantástico para personas de los pueblos".

También se le preguntó al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, pero este solamente destacó los números de esta Feria sin mostrarse partidario de ninguna opción. "Está muy dividido, que decidan los ciudadanos", aseguró.

La oposición, a favor del actual

Desde el lado socialista parece que lo tienen claro. Si el equipo de Gobierno ha hecho manifestaciones más cercanas al modelo anterior, las declaraciones de la oposición, concretamente del PSOE, van en sentido opuesto. Javier Fernández, el presidente de la Diputación de Sevilla, no se ha cortado este lunes y en declaraciones a la Cadena SER ha defendido que "la Feria, con los matices que pueda tener, ha conseguido consolidar el modelo actual".

"Me parece que es un modelo que ha ido funcionando", ha expuesto, ya que "permite que la gente pueda descansar el domingo después del pescaíto y que la gente pueda descansar el domingo después de los fuegos artificiales". Se trata, a su juicio, de "un modelo muy inclusivo, porque llena la Feria no solamente de turistas" generando "una mezcla" de público y una "simbiosis" entre asistentes de la provincia y la capital, todos juntos.

Así, ha alertado que cambiarla "sin una base sólida o sin un análisis muy profundo y sin tener un verdadero debate con todos los actores que intervienen en la estabilidad de un evento como la Feria" puede ser "como mínimo arriesgado".

Una de las calles del Real de la Feria de Abril de Sevilla el pasado jueves / RAÚL CARO

Por su parte, Juan Espadas, el que fuera alcalde de la ciudad en la última consulta y actual secretario general del PSOE de Andalucía, ha advertido en Onda Cero que el formato actual genera "atracción e interés a nivel nacional e internacional" y que volver al anterior "va a complicar" lo relativo a "todos los servicios municipales, desde los suministros, desde que haya luz o no", a "planes de movilidad", y en esa línea ha advertido de que, "cuando el alumbrado arranca", es cuando la Feria "tiene todos sus servicios al cien por cien".

Y Antonio Sanz, el portavoz del grupo municipal socialista, ha asegurado que "el formato actual es idóneo puesto que beneficia al conjunto de la economía y el empleo; permite que el público se distribuya entre más días de Feria y se reduzca el efecto colapso que hay en determinados días; facilita la coordinación de los servicios públicos y la excesiva concentración de personas desde el mismo viernes de Preferia, y, por último, permite una mayor agilidad y planificación en el desmontaje por parte de los caseteros y feriantes en la jornada del domingo".

Los hosteleros quieren volver al anterior

"Los hoteleros y hosteleros afirman que les viene mejor tal como está", afirmaba Juanma Moreno hace una semana. Sin embargo, a través de un comunicado de la Asociación de Hosteleros de Sevilla, este sector parece posicionarse finalmente por regresar al modelo antiguo. Su presidente, Alfonso Maceda, ha desacado que esta Feria ha sido un "rotundo éxito" por generar el "mayor impacto económico de la historia" de esta festividad. Sin embargo, no es suficiente para quedarse en el modelo actual, de sábado a sábado.

Considera Maceda que con el modelo antiguo "el perjuicio sobre los bares y restaurantes de barrio se centraría, sobre todo, en un fin de semana en lugar de en dos como ocurre actualmente". "No podemos olvidar desde nuestra asociación que este éxito localizado en zonas muy concretas de la ciudad conlleva un deterioro económico en los establecimientos situados en el resto de barrios".

Hasta el jueves a las 20 horas todo ciudadano que cumpla los requisitos podrá votar, y será entonces, como en cualquier otra jornada electoral, cuando se hagan públicos los resultados una vez se recuenten todos. Desde el Sábado de Pescaíto o desde el Lunes de Pescaíto. Hasta el sábado o hasta el domingo. En tres días se conocerá lo que opina realmente la ciudadanía sevillana.