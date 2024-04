El código para votar sobre la Feria acumula ya más de 53.000 descargas: "Es un éxito frente a la de 2016"

Con la Feria de Sevilla oficialmente finalizada no acaban los debates sobre lo ocurrido en esta última semana ni, sobre todo, lo que ocurrirá en la siguiente edición, con un proceso de votación abierto para decidir su duración, cuándo debe empezar y cuándo debe acabar. De momento, para participar en la consulta, a falta de un día para el inicio, ya se han contabilizado 503.740 descargas del código que permite votar online.

Ha sido el delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, el que ha aprovechado para hacer balance de esta Feria de 2024 e informar sobre la consulta que servirá para elegir el formato de 2025, en la que pueden participar los 581.334 empadronados en Sevilla y los 2.931 titulares de casetas y carruajes.

"Es un éxito comparado con 2016, cuando la votación era presencial. Solamente en descargas ya llevamos 503.740, 13.000 más de los votos en la consulta anterior. Y se va a incrementar de manera notable", ha valorado Alés, que ha recordado que se trata de "una promesa electoral" y ha querido remarcar que "es una consulta y no un referéndum como se está diciendo".

"Esto no hay bolsillo ni cuerpo que lo aguante", dijo el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, hace unos días sobre el modelo actual. Sin embargo, Alés ha dado un paso atrás en ese sentido: "Fiestas Mayores no se va a decantar porque no es nuestra intención. El compromiso del alcalde no ha sido decir, 'vamos a volver al modelo anterior`'. Se ha comprometido a consultar a los sevillanos". "Creo que no ha calado. No queremos imponer", ha precisado.

¿Qué modelo garantiza más afluencia?

"Un modelo de Feria no te garantiza más o menos personas", ha asegurado Alés, enumerando factores como "el tiempo" o que haya "una Semana Santa plena o más corta". Sin querer decantarse demasiado, sí que ha apuntado un argumento a favor del modelo anterior: "Tiene un fin de semana pleno y este no, fantástico para personas de los pueblos".

La preferia no es una preocupación. "En los modelos es igual, hay siempre. La razón del cambio en 2016 no creo que fuera esa", han explicado desde el consistorio. Además, ha aprovechado para acordarse de la consulta anterior, en la que "se preguntaba por cambiar la de 2017", mientras que ellos quieren "preguntarle a los sevillanos qué modelo quieren".

