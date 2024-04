El Ayuntamiento ve normal los problemas de movilidad en la Feria: "El plan de tráfico está funcionando, las colas y atascos van a existir"

"El plan de tráfico está funcionando, pero eso no quita que en situaciones puntuales evidentemente va a haber atascos. Es normal que se produzcan". Es la respuesta del Ayuntamiento de Sevilla 48 horas después de las grandes colas y los numerosos problemas de movilidad que ocurrieron en el fin de semana, y que este lunes y martes han seguido sufriendo los que han querido acercarse a la Feria de Sevilla desde diferentes puntos de la ciudad.

Este pasado lunes el Real volvió a sumar un nuevo "récord de visitantes", siguiendo la dinámica positiva del fin de semana, en el que el domingo se registraron hasta 19.000 personas. Incluso en días en los que se espera menos afluencia, por ser días laborables, no dejan de entrar personas por la portada y contraportada del Real. Esto supone que miles de personas acuden a la misma hora al barrio de Los Remedios desde diferentes puntos de la ciudad y su área metropolitana.

Colas en las paradas de metro, de autobús y de taxi, y atascos en las carreteras. El plan de tráfico estrenado por el Ayuntamiento de Sevilla no está ayudando a la fluidez y las quejas de usuarios en grupos de WhatsApp y en redes sociales están a la orden del día. Sin embargo, desde el consistorio, lejos de reconocer la problemática, dan normalidad a la cuestión.

"Evidentemente, colas van a existir en horas puntas obligatoriamente. Mentiríamos si dijéramos que no. Entre otras cuestiones, porque la afluencia masiva a la Feria está siendo espectacular", ha valorado el delegado de Seguridad, Ignacio Flores, a la pregunta de El Correo de Andalucía, en el balance realizado este martes en la caseta municipal sobre lo que dio de sí el lunes. El concejal popular explica que el Metro de Sevilla, dependiente de la Junta de Andalucía, "está poniendo todos los tranvías o trenes que dispone para el tránsito de viajeros" y Tussam "está poniendo todas las flotas de autobuses en la calle".

El Metro de Sevilla, abarrotado de personas que quieren ir a la Feria / Manolo Ruiz

Sin mejoras tras las reuniones

En el balance del lunes, en el que se explicó todo lo relativo al fin de semana, delegado de Seguridad Ciudadana señaló que "era complejo" y que lo estaban "solucionando". Reiteró que "es difícil que todo el mundo pueda tener sitio y la cadena es la que tiene. Si no hay más vagones, es lo que hay. Si la frecuencia es cada 15 minutos, así será".

Pero remitió una posible mejora de los accesos a los diferentes medios de transporte que hacen posible llegar al Real a la reunión de este martes por la mañana en el CECOP. "Preguntaremos si esa cadencia se puede reducir, por si se puede mejorar el servicio. Los metros y los vagones son lo que hay, pero incidiremos más mañana (martes)", aseguró en rueda de prensa.

Y este martes, tras la evaluación de cada mañana sobre el día anterior, no se ha señalado ningún ajuste nuevo al respecto. "Todos los días vamos reordenando y vamos viendo en qué podemos mejorar y qué no está saliendo como teníamos previsto. Vamos modificando sobre la marcha cada día. La verdad que no estamos teniendo muchas quejas ni contra el dispositivo de movilidad, autobuses, metro, taxi...". "La parada de taxis este lunes funcionó como un reloj", ha añadido.

Aumento diario de usuarios

De momento, los datos que va haciendo públicos el Ayuntamiento de Sevilla de manera diaria sobre el número de usuarios en los medios de transporte no invitan a pensar que la situación se vaya a reconducir. Al menos en lo que a demanda se refiere.

Desde el pasado sábado, cuando se inició la Feria, hasta este lunes, unas 503.465 personas han usado Tussam, lo que supone un 14% más con respecto a 2023. Y en cuanto a las líneas que prestan servicio directo al recinto ferial, 161.889 viajeros hicieron uso del autobús, es decir, un 10,3% más frente al lunes de feria del año pasado. Las líneas de mayor demanda han sido la lanzadera desde Prado de San Sebastián.

El Metro de Sevilla también acumula cifras de récord. La línea 1 registró este lunes un 5% más de usuarios que el lunes de Feria del año anterior, significando también un dato superior con respecto a cualquier otro lunes de Feria. "Ya el viernes se superaron los 100.000 viajeros y el sábado del Pescaíto trasladamos a más de 134.000 personas", aseguraba Jorge Maroto, director gerente del Metro a El Correo de Andalucía, llegando el domingo a unos 159.000 de "récord absoluto de demanda diaria en Metro de Sevilla".

Tensiones con las esperas y los precios

Además de las colas y los tiempos de espera, estos primeros días de Feria están revelando otros problemas, tanto de seguridad como a nivel económico. Tensiones que se generan entre usuarios y conductores, entre usuarios y usuarios, o entre empresas.

La Policía Local ha reducido al mínimo los incidentes en las paradas de taxi

Para acabar con los incidentes que se estaban generando en las paradas de taxi de la Feria, la Policía Local se ha esmerado en darles solución, reforzando la seguridad y acabando con las "riñas", según han explicado este martes Ignacio Flores y Manuel Alés, delegado de Fiestas Mayores. Clave, la ampliación de las horas de iluminación.

Cola para coger un taxi junto a la portada de la Feria / Jorge Jiménez

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) también ha pedido este martes que el Metro adecue la oferta a la demanda de la ciudadanía ante la "saturación del servicio". "La demanda está desbordando todas las previsiones, batiéndose los máximos históricos de viajeros" y "provocando esperas inusuales, además de trenes abarrotados y tensiones tanto para viajeros como para personal del servicio y de seguridad, que resultan insuficientes para tales cifras".

También sigue coleando la disputa entre los taxis y los VTC, sobre todo las tarifas de los segundos, que también ha derivado en numerosas quejas de usuarios en redes sociales. La Unión Sevillana del Taxi ha señalado este martes los "cobros abusivos" de los vehículos de transporte concertado que operan para empresas de alquiler con chófer como Uber o Cabify, avisando además de nuevos "episodios de captación" irregular de clientes por parte de estos conductores, más allá de los casos ya detectados por la Policía Local.

No obstante, David Capelo, su presidente, ha reconocido a Europa Press que "lo que se pretendía era impedir la entrada de este tipo de vehículos en el Real, en la avenida Flota de Indias, y el taxi ha sido capaz de hacer cumplir la norma y la ley, lo que el reglamento exige, que es que en grandes eventos ellos no puedan estar deambulando ni captando clientes; y así se está cumpliendo a grandes rasgos".