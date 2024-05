El alcalde de Sevilla apoya que se cobre una entrada por entrar en los museos andaluces

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha retomado su agenda en la ciudad tras regresar de China, donde ha mantenido reuniones empresariales. Además de la ronda de negociaciones con los grupos de la oposición para aprobar los presupuestos, también tiene que hacer frente a varias cuestiones relativas al tema que está ocupando casi todos los debates: la gestión del turismo.

Hay varias maneras de recaudar dinero, algo que siempre ha defendido Sanz, y cobrar a los turistas. Una de ellas es la tasa turística, y otra es a través de la entrada a los diferentes monumentos y espacios culturales de la ciudad, como pueden ser los museos, el Real Alcázar o la Plaza de España.

Recientemente, Arturo Bernal, consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, confirmó la idea de cobrar la entrada a los museos y enclaves arquitectónicos en toda la comunidad autónoma, e incluso se aprobará "antes de verano", empezando por ocho museos y ampliándose de manera progresiva. Algo con lo que el alcalde de Sevilla ha afirmado estar de acuerdo: "No soy partidario del todo gratis".

"Soy partidario de que cueste entrar en los sitios"

Aunque Bernal no concretó a qué ocho museos se refería, uno de ellos será el Bellas Artes de Sevilla. Y José Luis Sanz, como regidor de una ciudad que se verá afectada, aprovechando la presentación del Ciclo de Óperas en el Real Alcázar, se ha mostrado partidario de que los visitantes paguen por acceder a los museos.

"No soy partidario del todo gratis, y creo que ha hecho mucho daño a la cultura y el patrimonio histórico", ha asegurado Sanz, que razona que "si no no puedes ver una programación y una agenda de calidad o el mantenimiento no es bueno".

Fachada exterior del Real Alcázar de Sevilla, para el que se pretende subir el precio de la entrada / María José López - Europa Press

Así, ha reafirmado su idea de que "cueste entrar en los sitios", refiriéndose por ejemplo al lugar en el que se encontraba, al Real Alcázar, a raíz de la idea de incrementar su precio en 2,5 euros para que pase a costar 17 euros. "Llevará el servicio de audioguía y me parece una subida bastante razonable y aceptable. No le afecta al sevillano que no paga el ticket y tendrá un servicio de audioguía gratis también", ha explicado.

En el caso del Museo de Bellas Artes, también se vería afectado, pudiendo alcanzar los seis euros desde este verano. "No es titularidad del Ayuntamiento", ha dicho al respecto. Sin descartar que se pudiera plantear que "los sevillanos no pagaran", pero dejando la responsabilidad a la Junta que "es quien decide".

Reunión este lunes sobre la tasa turística

La Junta de Andalucía, La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) tienen previsto reunirse este lunes en Málaga para debatir sobre la posible imposición de una tasa a los turistas que visiten la comunidad.

Un encuentro al que asistirá, el consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal; el presidente de la FAMP, José María Bellido, y la secretaria general de la entidad, Yolanda Sáez, y, por parte de la CEA, su presidente, Javier González de Lara, así como el presidente del Consejo de Turismo de este organismo, José Carlos Escribano.

Preguntado por la cuestión, el alcalde de Sevilla ha manifestado que es "partidario si se dan tres condiciones": "Que lo solicite el sector turístico, no se imponga, que se negocie con el sector turístico quién la recauda, y que sea finalista". Afirma Sanz que debe beneficiar a "a la rehabilitación del patrimonio histórico o a los barrios. Que cualquier vecino, viva donde viva, vea que le beneficia el turismo".

La reforma del Lope de Vega

El Teatro Lope de Vega cerró sus puertas el pasado septiembre por su mal estado. Y casi nueve meses después, en el próximo pleno de este martes se presentará una modificación presupuestaria de dos millones de euros para acometer unas obras muy necesarias.

Sanz ha confirmado que esa reforma "roza los 2 millones de euros" y que es "muy necesaria y muy importante". Ha explicado que se tenían que acometer "obras como la cubierta o el telón ignífugo" y que "no tenía sentido que estuviera abierto, con actividades sin medidas de seguridad". "Ahora hay un proyecto que esperemos acometer en breve cuando se licite", ha concluido.