Arcángel, Manuela Carrasco y Farruquito: los nombres imprescindibles de las 10 noches de la Bienal en el Maestranza

"Escenarios como el del Teatro de la Maestranza vienen a otorgar al flamenco la categoría que tiene", ha afirmado este miércoles el cantaor Arcángel. "Me parece muy importante que se apueste por sitios tan emblemáticos como este para acoger este tipo de espectáculos", ha declarado el artista onubense durante el acto de presentación de las 10 citas de la Bienal que acogerá este espacio de Sevilla.

Con la marcada ausencia del Lope de Vega en esta XXIII edición del festival, el Maestranza se erige como el principal escenario. Sobre sus tablas se inaugurará la Bienal el 12 de septiembre, con un homenaje a Paco de Lucía en el décimo aniversario de su muerte, y se pondrá fin el 5 de octubre, con el espectáculo de Israel Galván junto a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. "Los que luchamos por nuestro arte estamos defendiendo nuestro patrimonio, y una forma de premiar eso es traerlo a teatros como este", ha precisado Arcángel durante la rueda de prensa, en la que ha participado la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla Minerva Salas.

"Esta Bienal no trae solo grandes nombres, también grandes proyectos", ha señalado Luis Ybarra, director del festival. Uno de ellos, la gala inaugural, que reunirá en una noche única a artistas de la talla de Tomatito, Miguel Poveda, Israel Fernández, Diego del Morao o Farruquito, entre otros. "Lo importante es la materia prima, y materia prima es lo que hay", ha asegurado la cantaora Aurora Vargas, que también forma parte del plantel de estrellas flamencas que homenajearán al genio de Algeciras.

"Hacer la música de nuestro maestro es algo irresponsable por todo lo que él representa, pero creo que estaría orgulloso del cariño y la honestidad con la que enfrentamos este concierto", ha añadido el guitarrista Diego del Morao sobre esta primera cita del festival. Junto a él tocará también el joven David de Arahal, que considera "un privilegio" compartir noche con tantas figuras de este arte: "Tengo muchas ganas de aprender y de compartir. Los admiro a todos, no hace tanto que me iba llorando cuando no podía saludarlos".

Farruquito y su deseo de ser "un instrumento más"

Acostumbrado a oír recitales de cante, Farruquito quiere darlo de baile. Concretamente el 27 de septiembre, cuando promete recordar en el Maestranza "a los grandes bailaores" de su vida. "Quiero ser un instrumento más. Hay algo muy primitivo en danzar sin pensar en dónde vas a llegar", ha reflexionado el artista sevillano. "Esa libertad que se alcanza cuando te olvidas de hacer y solo de ser es muy emocionante".

Fotografía de la rueda de prensa de este miércoles / BIENAL DE FLAMENCO DE SEVILLA

"A pesar de ser joven pude ver bailar a gente muy diferente, con colores muy distintos entre sí", ha comentado Farruquito. "Aunque siempre he intentado tener mi estilo, no me gusta imitar el baile de nadie, ni siquiera el de mi abuelo", ha apostillado. Su espectáculo también será otro de las citas únicas ideadas para la Bienal. "No hay arte más vivo y moderno que el flamenco, que nace y muere en el mismo instante".

De la tradición de Arcángel, al ballet flamenco y las mujeres de Argentina

Arcángel volverá al festival el 21 de septiembre con el espectáculo Mar de cantes: "Es un título figurativo que refleja lo que soy: un cantaor flamenco que ama la tradición. Transitaré en obras de mis discos anteriores y acudir a ese legado, que es nuestra fuente de inspiración". "Sevilla es de esas ciudades a las que se viene con ilusión y responsabilidad. Y con ganas de disfrutar y hacer disfrutar, por supuesto", ha confesado el onubense.

Por su parte, la cantaora Argentina ofrecerá el 1 de octubre Sonoridad M (1842-2024), una función basada "en la evolución desde la primera mujer cantaora, María de las Nieves, hasta la actualidad". "Es un homenaje a la mujer y a su sonido. Para mí es muy importante porque muchas están en el olvido, sus nombres han desaparecido de la historia del flamenco".

Otra de las citas más esperadas del festival será la del Ballet Flamenco de Andalucía, con Patricia Guerrero al frente. El 23 de septiembre la compañía andaluza representará la obra Pineda, inspirada en la obra de Federico García Lorca Mariana Pineda, que se estrena este verano en los jardines del Generalife. "Le hemos sacado esa parte histórica y ese rasgo de lucha y política. Es una obra muy potente", ha declarado Guerrero.

También tendrán su noche en el Maestranza artistas como Miguel Poveda, el 13 de septiembre, con Federico y el cante; Manuel Liñán y su Muerta de amor el día 15; la bailaora Eva Yerbabuena y Eva Yerbabuena, solo a Sevilla, el 25; y Manuela Carrasco, el domingo 29, en una cita única, Como el ave fénix.