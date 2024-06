La oposición rechaza firmar una renuncia inmediata a la moción de censura a Sanz: "Esta ocurrencia manipula la ley"

La insistencia del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, por tener cuanto antes su Presupuesto para 2024 aprobado se está encontrando continuamente con un no de la oposición. PSOE, Vox y Podemos - Izquierda Unida tumbaron las cuentas municipales hace una semana, rechazaron la cuestión de confianza el pasado viernes, y ahora firmarán un escrito conjunto renunciando a una improbable moción de censura al regidor popular. Los tres han dejado claro que no van a pactar esa moción en el mes que tienen de margen, hasta el 7 de julio, pero tampoco van a acelerar los plazos, como ha propuesto Sanz. De momento, según ha afirmado Juan Bueno, portavoz del Grupo Popular, aún no han recibido "respuesta alguna".

“El alcalde pretende hacer trampas en el propio mecanismo que él se ha sacado de la chistera en una clara muestra de caciquismo, en el que por supuesto no vamos a entrar", ha asegurado la portavoz del grupo municipal de Vox, Cristina Peláez, a través de un vídeo publicado en redes sociales. Por su parte, Susana Hornillo, la portavoz de Podemos - Izquierda Unida, ha pedido a Sanz que "abandone esta tragicomedia y que se haga cargo de sus propias decisiones".

Este pasado lunes por la mañana, el primer edil popular contó a los medios de comunicación en una rueda de prensa que iba a explicar a la oposición la posibilidad de firmar un escrito ante la Secretaría General de este Ayuntamiento en el que renunciaran a presentar la moción de censura y así "se pararía la cuenta atrás y se aprobaría ya el presupuesto". Posteriormente, por la tarde, mandó una carta a los tres grupos de la oposición, algo que no les sentó bien por no haberse enterado oficialmente antes que los periodistas. "Representa un desprecio a los grupos municipales", valoraba Hornillo.

"Manipula todavía más la ley"

Los grupos de la oposición dudan de la viabilidad jurídica de una renuncia anticipada a la moción de censura, pero en cualquier caso no se plantean firmarla. "Esta nueva ocurrencia del alcalde, de las muchas a las que nos tiene acostumbrados, causa una enorme sorpresa porque manipula todavía más la ley obviando sus propios mecanismos", defiende la portavoz de Vox, que explica en el vídeo publicado que ha sido Sanz el que "ha activado un mecanismo inédito en la historia del Ayuntamiento para pasar el rodillo e imponer una voluntad que es la de Juanma Moreno y no la de los sevillanos”.

"Nos pide que acortemos los plazos. Ahora nos responsabiliza de que se aprueben las cuentas 15 días antes o después. Es un atrevimiento", ha asegurado Hornillo, argumentando que Sanz "descartó en enero seguir trabajando por la aprobación de los presupuestos".

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, junto al portavoz municipal del PP, Juan Bueno, durante el pleno de la cuestión de confianza / María José López / Europa Press

Para Vox, la propuesta de Sanz "pone de relieve la falta de respeto a las instituciones y garantías democráticas". "Debería escuchar la voluntad de las urnas, no representa a la mayoría de los sevillanos", prosigue Peláez. "Sevilla necesita unos presupuestos acordes a las circunstancias que vivimos, por eso no hemos apoyado los que ha presentado el PP ni los facilitaremos nunca", sentencia, tendiendo "la mano para hacer las cosas bien".

Podemos - Izquierda Unida reclama al regidor sevillano que "abandone este teatro que ha montado, esta tragicomedia, que se haga cargo de sus propias decisiones, que sea responsable, y que deje a la oposición que hagamos nuestro trabajo".

La moción de censura, poco probable

José Luis Sanz, ante la pública postura de PSOE, Vox y Unidas Podemos de no firmar una moción de censura, y sintiéndose respaldado por los sevillanos tras el triunfo de su partido en la capital y provincia en las elecciones europeas del domingo, pretendía no tener que esperar un mes para un desenlace que todos prevén, salvo sorpresa.

Para este, que no accedan tampoco a firmar la renuncia es "otro problema de la responsabilidad política o la irresponsabilidad política". Además, fuentes municipales defienden que la Secretaría General del Ayuntamiento está al tanto y avala jurídicamente que se pueda llevar a cabo este recurso propuesto por el alcalde.

De momento, la oposición no firmará en bloque ese escrito y ya han dejado claro por todas las vías posibles que no se pondrán de acuerdo para sacar adelante una moción de censura ni pactar nada. Por tanto, a Sanz no le quedará otra que esperar hasta el 7 de julio, el primero de los plazos del calendario para aprobar los presupuestos, algo que podría alargarse hasta agosto.