La Universidad pidió el desalojo ante la "agresividad" de los estudiantes de la acampada pro-Palestina

Noche de tensión en el Rectorado de la Universidad de Sevilla (US). En la madrugada de este martes, la Policía Nacional desalojó al grupo de unos cuarenta estudiantes que se habían encerrado en el Decanato de Filología para exigir al Rector de la US, Miguel Ángel Castro Arroyo, la ruptura de las relaciones académicas e investigadoras con Israel. Este martes a primera hora, el rector ha hecho público un comunicado dirigido a la comunidad universitaria de la US sobre los acontecimientos que se han precipitado en las últimas horas.

Según ha podido saber El Correo de Andalucía, el rector de la Universidad de Sevilla solicitó en dos ocasiones la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En una primera, hace unos días se consiguió solventarlo a través del diálogo con los estudiantes; en la segunda, tuvieron que actuar agentes de la UIP (Unidades de Intervención Policial). En total, se han identificado a 27 personas en el interior y a 19 en el exterior. Los altercados de anoche no se han saldado con ningún detenido.

El comunicado del Rector

"En las últimas semanas, nuestra Universidad ha sufrido en el entorno del Edificio Central, donde se hallan el Rectorado y nuestro Campus de Humanidades, la ocupación de nuestros espacios por parte de un conjunto de personas que han ido progresivamente deteriorándolos y han limitado el libre movimiento y desarrollo de las actividades de esta Institución pública de Educación Superior", arranca el comunicado.

El escrito también asegura que "Por parte de la Universidad se han intentado vías de negociación y de comunicación con los ocupantes. Todos los intentos de reconducir su inaceptable actitud han sido infructuosos, sin que haya podido apreciarse voluntad alguna de diálogo por parte de los miembros de ese colectivo que incluso en reiteradas ocasiones ha rechazado identificarse ante los representantes de la Universidad".

El rector de la US asegura que "las actuaciones de estos individuos han ido incrementando su hostilidad y agresividad en las últimas fechas, creciendo la indignación de nuestra comunidad y aumentando las dificultades para el desarrollo de las actividades académicas en este momento del curso académico de singular importancia y trascendencia para nuestro estudiantado. En el día de ayer [lunes], un conjunto de estas personas ha asaltado el decanato de la Facultad de Filología, ha ocupado sus dependencias montando barricadas con diverso material de nuestro mobiliario y ha agredido a una persona contratada en nuestra institución".

En este punto del texto, el rector detalla las medidas adoptadas por la institución. "Ante la gravedad de los acontecimientos, ante el preocupante avance de la hostilidad, y ante la responsabilidad ineludible de mantener el desarrollo de las actividades académicas programadas, así como la de defender los derechos de nuestra plantilla y el patrimonio público cuya salvaguarda nos corresponde garantizar, como Rector, he solicitado a la Delegación del Gobierno de España:

Que se proceda a la identificación y al desalojo de estas personas, que han invadido espacios reservados donde desarrollan su actividad servidores públicos y cargos académicos de esta Universidad. Que se proceda al desalojo para el posterior desmantelamiento de la acampada establecida en el jardín ubicado en la lonja de este edificio, el cual tiene la catalogación de bien de interés cultural especialmente protegido".

A continuación, Castro agradece "la actuación de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, últimos responsables de nuestra convivencia" y pide "disculpas toda la comunidad universitaria que ha resistido con educación académica y con lealtad institucional toda esta situación".

"En nuestra Universidad, nadie es más que nadie. Y en nuestra Universidad cada uno tiene la responsabilidad democrática que nos hemos otorgado en nuestro sistema de autogobierno. No permitiremos que nadie vulnere eso. Son nuestros principios, para estudiantes, para personal técnico, de gestión y de administración y servicios y para docentes. Nunca permitiremos que individuos aislados marquen nuestro rumbo", zanja el comunicado.