Estudiantes de la acampada pro-Palestina de la Universidad de Sevilla se encierran en el Decanato de Filología

Las protestas de los estudiantes de la acampada pro-Palestina del Rectorado de la Universidad de Sevilla (US) han escalado este lunes un nivel de intensidad. En torno al mediodía, un grupo de unas cuarenta personas se ha encerrado en el Decanato de Filología para exigir al Rector de la US, Miguel Ángel Castro Arroyo, la ruptura de las relaciones académicas e investigadoras con Israel.

El anuncio ha sido lanzado a través de las redes sociales de la acampada universitaria y fuentes de la institución han confirmado la información: "Un grupo de unas 40 personas han estado protestando por el interior de las facultades de Filología e Historia. Finalmente, se han encerrado en el despacho del decano de la Facultad de Filología, donde siguen hasta el momento".

Los estudiantes exigen "contundencia"

A finales del pasado mes de mayo, Castro anunció que la US suspendía "temporalmente" relaciones con Israel y convocaba ayudas para estudiantes palestinos. Sin embargo, los estudiantes consideran que las medidas emprendidas hasta ahora por parte de la institución han sido "muy laxas" y exigen "contundencia".

Asimismo, los estudiantes reclaman que el rector se reúna con ellos: "Seguiremos resistiendo en el decanato hasta que el rector acceda a hablar con nosotros y cumplir las demandas que le exigimos", añaden en otro comunicado.

En un comunicado, los estudiantes exponen que "aunque el rector Miguel Ángel Castro Arroyo se esfuerce en difundir el mensaje de que la US ya haya roto relaciones con Israel, la realidad es otra: en el Claustro del 27 de mayo solo se suspendieron temporalmente las relaciones con dos universidades israelíes hasta que estas se comprometieran con la paz, una condición que carece de criterios claros y no garantiza una interrupción duradera de los vínculos académicos. Como si fuera poco (sic), el rector además se niega a nombrar el genocidio contra el pueblo palestino como tal y sigue hablando de un conflicto, como si se tratará de una guerra entre iguales. No se ha hecho mención alguna a las relaciones de US con empresas y entidades financieras patrocinadoras del genocidio como el banco Santander". Preguntada por estas valoraciones, desde la Universidad no han trasladado respuesta.

"Desde la Acampada calificamos estas medidas como absolutamente insuficiente y denunciamos el intento de desinformación del rector a la hora de difundir la falsa imagen de una ruptura de relaciones. Exigimos el cese definitivo de cualquier vínculo institucional de la US con universidades israelíes y empresas privadas que financien la violencia contra la población palestina. Ocupamos el rectorado para forzar la rector a romper su silencio y escuchar la voz del estudiantado que no está dispuesto a consentir la complicidad de la universidad con el genocidio", abunda el escrito de los estudiantes.

Movimiento "pacífico"

Sobre la acción de este lunes, los estudiantes subrayan que se ha tratado de un movimiento "pacífico". En un primero momento, sobre las 13:45 horas, un grupo de la acampada trató de acceder a la zona del Rectorado desde la cafetería del edificio. "No hemos agredido a nadie, hemos pasado a la cocina y al no encontrar la puerta [que da acceso a la zona a la que querían acceder] nos hemos ido. Hemos hablado en todo momento a las trabajadoras con respeto y tranquilidad. Al no poder acceder a la zona rectoral cerrada nos hemos ido y no hemos hecho nada más", narran fuentes de la acampada a este periódico.

Tras el primer intento de acceso a través de la cafetería, este grupo trató de llegar a la zona del rectorado a través del Aula Magna de la Facultad de Geografía e Historia. Fue en ese punto de la acción donde, según las mismas fuentes, personal de seguridad del edificio (Securitas) "agredió a una compañera". "Está en urgencias. No se ha roto la muñeca pero sí tendrá que recibir puntos", aseguran.

Una vez encerrados en el Decanato de Filología, participantes del encierro cuentan a El Correo de Andalucía que el grupo permitió el acceso del Decano a su despacho para que éste recogiera su material de trabajo. Las mismas fuentes destacan que el Decano "mostró mucho respecto hacia nosotras, no se puede decir lo mismo del equipo rectoral", apuntan.