La US suspende "temporalmente" relaciones con Israel y convoca ayudas para estudiantes palestinos

El rector de la Universidad de Sevilla (US), Miguel Ángel Castro, ha anunciado este lunes que la institución "suspende temporalmente" sus relaciones académicas e investigadoras con Israel y la creación de ayudas extraordinarias para los miembros palestinos que actualmente forman parte de la comunidad universitaria de la US.

Según fuentes de la Hispalense, en estos momentos, hay nueve estudiantes palestinos y otro solicitante de doctorado, que se encuentra en Sevilla con una ayuda de movilidad.

Alineación con la CRUE

En el Claustro, celebrado en esta ocasión en la Escuela Superior de Arquitectura, Castro ha informado de que la Hispalense se ha alineado con lo aprobado por la Conferencia de Rectores de España (CRUE), que el pasado 9 de mayo emitió un duro comunicado sobre la situación en la Franja de Gaza.

En dicho comunicado, la CRUE se comprometió a "revisar y, en su caso, suspender los acuerdos de colaboración con universidades y centros de investigación israelíes que no hayan expresado un firme compromiso con la paz y el cumplimiento del derecho internacional humanitario".

Suspensión "temporal" de convenios

En esta línea, la US "ha suspendido temporalmente" las actividades del convenio de intercambio académico, científico y cultural con la Universidad BEN-GURION UNIVERSITY OF THE NEGEV, así como las actividades de movilidad con la Technion-Israel Institute of Technology y las correspondientes a los tres proyectos de investigación actualmente vigentes de programas europeos con las universidades israelís incluidas, "en tanto no recibamos un firme compromiso con la paz y el cumplimiento del derecho internacional humanitario".

Ayudas extraordinarias

En una segunda línea, y "con carácter inmediato y excepcional", la US ha puesto en marcha un plan de acción de ayudas para alojamiento, comida y seguros, entre otras cuestiones, para miembros palestinos de la comunidad universitaria. Igualmente, habrá ayudas, ya en curso, de apoyo a las universidades palestinas. Entre ellas, destacan los acuerdos Erasmus + KA171 con las universidades An Najah National University y Al Aqsa University.

Y, finalmente, habrá una tercera línea de actuación consistente en la solicitud ya formalizada de un proyecto Capacity Building para mejorar las capacidades de las universidades para la resolución efectiva de conflictos y la reconciliación, mediante el desarrollo de programas educativos integrados e iniciativas de investigación que se alineen con los desafíos y necesidades únicas de estas regiones con las universidades Arab American University y Hebron University. "Esto nos permitirá gestionar movilidad entrante y saliente tanto del PDI, PTGAS y estudiantes", ha destacado el rector.