"Gobierno genocida": la pintada a favor de Palestina que ha aparecido en la zapata de Triana

"Gobierno genocida. Palestina libre". Es el mensaje con el que ha amanecido este martes la zapata de Triana. El colectivo de estudiantes de la Universidad de Sevilla (US) US por Palestina ha reivindicado las pintadas, criticando que "el gobierno español reconoce el Estado palestino esta misma mañana, y con ello, se reviste de hipocresía. El Gobierno, que negocia ventas de armas que se utilizan en la masacre del pueblo palestino, participa abiertamente de un genocidio".

No es la primera vez que el muro de la calle Betis aparece pintado con mensajes en apoyo al pueblo palestino. En octubre de 2023, este enclave de la ciudad amaneció con el texto "Palestina libre". Una pintada que el Ayuntamiento de Sevilla eliminó a las pocas horas de que se produjera.

Este martes a primera hora, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado formalmente el reconocimiento del Estado palestino, que aprobará el Consejo de Ministros, y ha dejado claro que esta "decisión histórica" no va en contra de Israel, un "pueblo amigo", sino que lo que refleja es el "rechazo a Hamás". "El Estado de Palestina debe ser viable, con Gaza y Cisjordania conectadas a través de un corredor y con Jerusalén Este como su capital. Nuestra visión está plenamente alineada con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y con la posición tradicional de la UE. Es esencial que Palestina vea reconocido su lugar en la comunidad internacional. No adoptamos esta decisión contra nadie. Menos aún en contra Israel, un pueblo amigo con el que queremos tener la mejor relación posible. Esta decisión refleja nuestro rechazo rotundo a Hamás, que está en contra de la solución de los dos estados. España condenó los atentados terroristas de octubre", ha señalado Sánchez.

La US suspende "temporalmente" relaciones con Israel

Los estudiantes de la Hispalense iniciaron una acampada en apoyo a Palestina en los jardines del Rectorado de la US a principios de mayo, sumándose así a la oleada de acampadas universitarias que se comenzaron a producir entonces a nivel internacional y nacional. El asentamiento se ha mantenido desde entonces, llevando a cabo asambleas, actividades, charlas informativas y protestas.

Este martes, la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA) ha emitido un comunicado en el que se comprometen a explorar "todas las opciones que nos brindará el nuevo marco de relaciones entre España y Palestina para intensificar y fortalecer las relaciones de cooperación académica y científica entre nuestras instituciones".

Estudiantes ante la fachada del Rectorado de la US se manifiestan en apoyo al pueblo palestino. A 21 de mayo de 2024 / María José López - EP

El pasado lunes, la Universidad de Sevilla (US) anunciaba que la institución "suspende temporalmente" sus relaciones académicas e investigadoras con Israel y la creación de ayudas extraordinarias para los miembros palestinos que actualmente forman parte de la comunidad universitaria de la US. Según fuentes de la Hispalense, en estos momentos, hay nueve estudiantes palestinos y otro solicitante de doctorado, que se encuentra en Sevilla con una ayuda de movilidad.

En el Claustro, el rector Miguel Ángel Castro informaba de que la Hispalense se ha alineado con lo aprobado por la Conferencia de Rectores de España (CRUE) y, en primer lugar, "ha suspendido temporalmente" las actividades del convenio de intercambio académico, científico y cultural con la Universidad BEN-Gurion University of the Negev, así como las actividades de movilidad con la Technion-Israel Institute of Technology y las correspondientes a los tres proyectos de investigación actualmente vigentes de programas europeos con las universidades israelís incluidas, "en tanto no recibamos un firme compromiso con la paz y el cumplimiento del derecho internacional humanitario".

En una segunda línea, y "con carácter inmediato y excepcional", la US ha puesto en marcha un plan de acción de ayudas para alojamiento, comida y seguros, entre otras cuestiones, para miembros palestinos de la comunidad universitaria. Igualmente, habrá ayudas, ya en curso, de apoyo a las universidades palestinas. Entre ellas, destacan los acuerdos Erasmus + KA171 con las universidades An Najah National University y Al Aqsa University.

Y, finalmente, habrá una tercera línea de actuación consistente en la solicitud ya formalizada de un proyecto Capacity Building para mejorar las capacidades de las universidades para la resolución efectiva de conflictos y la reconciliación, mediante el desarrollo de programas educativos integrados e iniciativas de investigación que se alineen con los desafíos y necesidades únicas de estas regiones con las universidades Arab American University y Hebron University. "Esto nos permitirá gestionar movilidad entrante y saliente tanto del PDI, PTGAS y estudiantes", ha destacado el rector.