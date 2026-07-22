Sevilla necesita 2.000 enfermeras más para alcanzar la media nacional: "Las que se forman aquí se van a Madrid o Navarra"

Al frente del Colegio Oficial de Enfermería de Sevilla (ICOES) se encuentra Víctor Bohórquez, natural de Sevilla y padre de 3 hijos, es especialista en Enfermería del Trabajo y en Enfermería Pediátrica. Antes de asumir la presidencia del ICOES, acumuló 18 años de experiencia como enfermero pediátrico en la Unidad de Neonatos del Hospital Universitario de Valme. En la actualidad, además de presidir el ICOES, ejerce como tesorero del Consejo Andaluz de Enfermería.

Después de 5 años como presidente, hace balance de un mandato marcado por la modernización de la entidad, la mejora de sus servicios y una mayor presencia pública de la enfermería sevillana. También confirma su intención de presentarse a la reelección para continuar otros cinco años al frente de la institución.

Además, la ya aprobada reforma estatutaria, uno de los proyectos estrella del equipo directivo del Colegio, ha conseguido democratizar la institución y garantizar la alternancia en su gobierno. Entre sus normas vigentes se encuentran:

Límite a 2 los mandatos consecutivos de un mismo representante

Creación de una junta electoral independiente, garantizando la transparencia

Implantación del voto telemático, concebido para facilitar e incentivar la participación de las colegiadas en los procesos electorales.

A ello se suman la renovación integral de la sede, el impulso de la formación, la organización de jornadas y congresos y la puesta en marcha de una sala de simulación pionera entre los colegios profesionales de Enfermería de España.

"La enfermería es un pilar esencial y un eje vertebrador del sistema sanitario", sostiene Bohórquez, quien defiende que la profesión ha ganado visibilidad durante los últimos años, aunque todavía queda camino por recorrer para que su capacidad investigadora, asistencial, gestora e innovadora reciba el reconocimiento que merece.

PREGUNTA. A lo largo de su mandato se han estrechado vías entre el Colegio y distintas entidades y organizaciones. ¿Qué importancia han tenido estas alianzas para dar mayor visibilidad a la Enfermería sevillana?

RESPUESTA. Efectivamente hemos reforzado la colaboración con distintas instituciones para que la voz de la Enfermería esté presente en los espacios donde tiene que estar. Como resultado hemos conseguido que el Colegio sea consultado con mayor frecuencia tanto en el ámbito autonómico como en el nacional.

Un ejemplo reciente es el convenio firmado entre el Servicio Andaluz Conserjería de Salud y el Consejo Andaluz de Enfermería, que consolida una línea de trabajo conjunta y reconoce la importancia de contar con los profesionales de Enfermería en el diseño e implementación de nuevas medidas sanitarias.

Aun así, quedan asuntos pendientes, como la no inclusión de los colegios profesionales en las mesas sectoriales. Estos órganos son esenciales para nosotros ya que es donde se negocian las condiciones de trabajo del personal sanitario público y se deciden cuestiones relacionadas con nuevas categorías profesionales, funciones o ámbitos de desarrollo. Por eso seguimos reclamando una participación más directa en esos espacios.

Los colegios profesionales ejercemos una labor de representación independiente, sin vinculación con otras entidades, que nos permite trasladar las reivindicaciones de la profesión y defender aquellas medidas que repercuten directamente en la atención a la ciudadanía.

Aun así, participamos de forma activa en otros muchos proyectos comunes, aportando el conocimiento de los expertos que integran cada colegio. De esta manera, los programas de salud pueden diseñarse e implantarse con una visión más completa y con el respaldo técnico de organizaciones profesionales.

P. Ana María Porcel ha logrado la primera cátedra de Enfermería de la Universidad de Sevilla. ¿Qué representa este hito?

Ana María Porcel, primera catedrática de Enfermería Universidad de Sevilla. / El Correo

R. Ana ha sido romper ese techo de cristal que de alguna manera nos enmarcaba a las enfermeras, y nos incapacitaba a poder acceder a esa cátedra. Es un referente internacional, gracias a su participación en proyectos de investigación y programas de cooperación. Junto Marta Lima o Fátima León docentes, investigadoras y catedráticas de Enfermería en la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la Universidad de Sevilla, han abierto un camino que ya imparable.

P. ¿Cómo afronta el ICOES los techos de cristal quedan todavía quedan por romper?

R. Seguimos teniendo dos grandes techos de cristal. El primero está relacionado con la reforma del Estatuto Marco. La Enfermería continúa encuadrada en el grupo estatutario A2, lo que no refleja ni nuestra formación, ni los créditos cursados, ni las especialidades que existen dentro de la profesión.

Esto tiene consecuencias directas, porque limita el acceso de las enfermeras a determinados puestos de dirección, gestión y planificación sanitaria.

El segundo gran obstáculo está en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) y, especialmente, en la Ley del Medicamento. La normativa sigue impidiendo que las enfermeras puedan prescribir determinados medicamentos dentro de su propio ámbito competencial, incluso cuando están plenamente capacitadas y disponen de los conocimientos necesarios.

Esta limitación perjudica la accesibilidad y retrasa una atención centrada en el paciente. No se entiende, que una mujer embarazada acuda a Atención Primaria con una infección urinaria diagnosticada y que una matrona o una enfermera no pueda prescribirle el antibiótico indicado, hacer el seguimiento posterior o derivarla a otro profesional si fuera necesario.

Las enfermeras están capacitadas para ello y reciben en el grado una formación en Farmacología equiparable en créditos a la de Medicina.

P. ¿Cómo se explica que se hable de falta de enfermeras mientras muchos profesionales jóvenes encadenan contratos temporales y tienen dificultades para lograr estabilidad a través de la bolsa de empleo?

R. La Consejería está intentando avanzar, pero encuentra dificultades en la estructura del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Integrar el SAS dentro de la Consejería permitiría responder de forma más directa a las necesidades de cada hospital y facilitar contrataciones más estables y continuadas.

Sevilla mantiene una ratio de 5,38 enfermeras por cada 1.000 habitantes, inferior a la media andaluza (5,62), alejada de la media nacional (6,45) y aún más de la europea (8,12).

Para alcanzar la media española harían falta unas 2.000 enfermeras más en la provincia y cerca de 7.000 para equipararse a Europa.

Todavía es necesario ofrecer contratos de mayor duración y una estabilidad que ayudaría a retener a las enfermeras que terminan su formación en Sevilla y se marchan a Madrid, Navarra o País Vasco, donde encuentran un sistema no saturado y un mejor reconocimiento laboral y económico.

P. Ante el aumento de las agresiones al personal sanitario, ¿qué asistencia ofrece el ICOES a las víctimas y qué medidas reclama a las administraciones?

R. Este es uno de los asuntos que más nos preocupan. Tras la pandemia, hemos vuelto a niveles anteriores a la COVID e incluso se ha registrado un aumento de entre el 5% y el 7%, según los datos que manejamos con la Consejería.

El Colegio participa actualmente en una mesa de trabajo junto a la Consejería y las delegaciones provinciales. Además, ofrecemos a los colegiados apoyo psicológico y asistencia jurídica las 24 horas para actuar ante cualquier agresión, verbal o física, e interponer la denuncia correspondiente. Si la agresión provoca una baja laboral, también prestamos una ayuda económica durante ese periodo.

Nos preocupa especialmente el aumento de la crispación social por los retrasos en la atención, la saturación de los servicios o las huelgas. Las enfermeras están recibiendo directamente ese malestar.

P. Después de este balance. ¿qué eventos destacados prepara el ICOES para después del verano?

R. Tenemos que partir de una realidad: durante mucho tiempo, la investigación sanitaria ha tomado el cuerpo masculino como referencia, pese a que existen diferencias hormonales, físicas y psicológicas entre hombres y mujeres. Por eso es necesario estudiar más la salud femenina y adaptar mejor la atención a sus necesidades.

En Enfermería, además, las mujeres representan alrededor del 78% de los profesionales, lo que refuerza la importancia de incorporar esta perspectiva tanto en la asistencia como en la investigación.

Algunos de los eventos planteados para este otoño: Certamen Nacional de Enfermería “Ciudad de Sevilla” - 30 de septiembre. Se reconocerán proyectos investigadores encabezados por mujeres referentes en la Enfermería.

- 30 de septiembre. Se reconocerán proyectos investigadores encabezados por mujeres referentes en la Enfermería. Jornada dedicada a la Pérdida Perinatal - 5 de octubre.

- 5 de octubre. Jornada dedicada a la Menopausia - 22 octubre. Con expertas en Atención Integral a mujeres en esta etapa de su vida.

P. Cuando piensa en el futuro, ¿cuáles considera que son los grandes retos de la Enfermería sevillana?

R. Me gustaría que existiera una mayor homogeneización de los procesos asistenciales, especialmente en Andalucía, ya que actualmente existen perfiles implantados en el sistema sanitario que no están reconocidos ni en el ámbito autonómico ni en el nacional. Debemos avanzar hacia un modelo en el que esas funciones estén reguladas, con requisitos claros y con un reconocimiento profesional, laboral y económico acorde a la cualificación exigida.

No podemos seguir considerando a la enfermera como una “chica para todo” en los centros sanitarios. Los pacientes demandan cuidados cada vez más específicos y también lo hacen el propio sistema sanitario y el resto de profesionales.