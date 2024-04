La Marea Blanca volverá a las calles bajo el lema 'Defendamos la Sanidad Pública'

La Marea Blanca Andaluza volverá a manifestarse este domingo 7 de abril a partir de las 12:00 horas bajo el lema 'Defendamos la Sanidad Pública'. Los motivos son los mismos que los profesionales sanitarios y las personas usuarias llevan denunciando desde hace años: la saturación de la Atención Primaria (AP), las desorbitadas listas de espera, el concierto de la administración con empresas privadas.

La portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto, ha animado este miércoles a la ciudadanía a sumarse a las movilizaciones convocadas por plataformas, organizaciones y partidos políticos el próximo domingo, para que el nivel de asistencia a esas protestas lleve al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, a "rectificar" su "modelo nefasto" de gestión en este ámbito, en el que aprecia "corrupción política" por sus adjudicaciones "a dedo" de contratos de emergencia.

Privatización de la sanidad

La última convocatoria de Marea Blanca en Andalucía fue el pasado 28 de octubre. Desde entonces, aseguran que la situación ha ido a peor. "Se siguen derivando partidas millonarias para la sanidad privada, sobre todo en conceptos de derivaciones para disminuir las listas de espera". Desde Marea Blanca de Sevilla defienden que esto podría hacerse por otras vías, con un "plan de choque", reforzando las plantillas y con aperturas de centros en los que no se realizan operaciones en los turnos de tarde, por ejemplo.

Sobre el fichaje del exviceconsejero de Salud, Miguel Ángel Guzmán, por Asisa, una de las principales aseguradoras privadas de España, desde Marea Blanca valoran que se trata de "la confirmación de lo que llevamos denunciando mucho tiempo. La connivencia de la Junta de Andalucía con las empresas privadas, que se traduce en puertas giratorias". "La empresa a la que se va el señor Guzmán es una de las que la Junta hace concierto para la derivación de las listas de espera y las cirugías", denuncian. elDiario.es reveló este martes que el que fuera número dos de la Consejería de Salud adjudicó a dedo 44 millones a la empresa sanitaria que lo acaba de contratar.

Por su parte, la Junta de Andalucía ha eludido valorar el salto a la aseguradora privada del que fuera el número dos de la Consejería de Salud. Tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este lunes, el portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, insistió en que la Junta está recopilando toda la información, para analizarla y "adoptar las medidas que haya que tomar". "Al Gobierno andaluz no le consta ese nuevo desempeño del antiguo viceconsejero", señaló el también consejero de Medio Ambiente.

Listas de espera saturadas

Otro de los problemas por el que la Marea Blanca saldrá a la calle el próximo domingo es el de las listas de espera. La demora media para una cita en Atención Primaria es de 10 días. Desde Marea Blanca reclaman que las personas usuarias puedan recibir su cita en una media de 48 horas tras solicitarla.

Recuerdan la importancia de la Atención Primaria: "Es la base del sistema sanitario". Es a través de la AP donde se ponen en marcha programas de prevención de enfermedades oncológicas, de tabaquismo, de ejercicio físico, de dieta saludable... cuestiones que evitan muchas de las enfermedades "que luego son las que llenan los hospitales y las salas de urgencia".

Las de Atención Primaria no son las únicas listas de espera que sobrepasan los límites legales. También las listas de espera quirúrgica y las listas de espera para consultas externas están muy por encima de los plazos de garantía que fija la ley.

"Que haya un aumento en los presupuestos dedicados a Sanidad no necesariamente significa que haya un aumento de la inversión en Sanidad Pública, porque mucho de este dinero se dedica a conciertos con las empresas privadas. Es dinero público, de todos los contribuyentes, que va a empresas privadas", denuncian desde Marea Blanca.

Consultas 'exprés'

Las y los profesionales sanitarios reclaman que en Atención Primaria puedan disponer de un tiempo medio de 12 minutos por consulta. La media actual es de unos 6 minutos por paciente. "Si el paciente tiene que explicar al médico su dolencia, hay que hacer una exploración, recetar un tratamiento, explicar el tratamiento, hacer un seguimiento... qué menos que 10 o 12 minutos por persona", argumentan desde Marea Blanca de Sevilla.

Campañas contra usuarios y profesionales

Desde Marea Blanca Sevilla añaden su descontento con las últimas "campañas" lanzadas desde la administración que "señalan y responsabilizan a determinados colectivos de los males de la Sanidad Pública" andaluza.

En concreto, fuentes de Marea Blanca se refiere a la "campaña" en la que el SAS (Servicio Andaluz de Salud) "culpaba" a los usuarios que no acudían a sus citas médicas de Atención Primaria en vez de cancelarlas. "Siempre ha habido gente que falta a su cita, pero ese no es el origen de la demora. Que una persona no acuda a su cita es una consecuencia de la saturación de las listas de espera, y no al revés", exponen.

También muestran su descontento con las campañas en las que se "culpabiliza" a los profesionales sanitarios de las salas de espera llenas. "La culpa de los problemas en Sanidad es de quien hace las políticas de Sanidad. Los profesionales y los usuarios hacemos lo que podemos", zanjan.