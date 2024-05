Alba Carrillo destroza a Jorge Pérez respecto a una posible vuelta a Telecinco

Alba Carrillo ha vuelto a la polémica con unas declaraciones poco menos que incendiarias contra Jorge Pérez, el ex guardia civil con el que tuvo una aventura en la fiesta navideña de una productora de Telecinco de Ana Rosa Quintana y ganador de Supervivientes 2020, y que deja entrever una posible vuelta a Telecinco, cadena que prescindió de sus servicios de la noche a la mañana tras el suceso.

La colaboradora ahora de TVE pone coto a los rumores sobre su regreso a Mediaset y de paso le dedica una serie de improperios a Pérez al respecto. Según ese runrún, Alba Carrillo estaría en negociaciones con Mediaset para la incorporación a la cadena en el reality 'Supervivientes All Stars' en Honduras, pero con una condición, que Jorge Pérez también cierre el contrato con la misma cadena y espacio.

Ante esto, la modelo no ha escatimado 'elogios' hacia Pérez y ha hecho una aclaración en las redes sociales: "Bueno, que me estáis escribiendo por Instagram, que ha salido una noticia en redes de que estoy negociando para volver a Mediaset y que yo vuelva depende del visto bueno del guardia civil", y añade en su razonamiento: "Ese trasnochado con el que pasaron las historias en la fiesta de la productora de ‘ARRRRR’ -Ana Rosa-. No, o sea, nada en mi vida depende de ese ser humano”.

Posible vuelta a Telecinco y andanada

Pero no se queda ahí, la colaboradora de TVE acaba su diatriba con varios misiles a la línea de flotación del ex guardia civil: “Nunca ha dependido y no dependerá. Vamos, de hecho, es un mueble con cajones que está ahí. Pues porque hace bonito, supongo, pero no. Mi vuelta a Telecinco no dependería de eso en ningún caso, no es correcto”, afirma Alba Carrillo de forma tajante.

La colaboradora de espacios de TVE como 'D Corazón' añade finalmente que se siente muy cómoda con su trabajo en TVE y está dispuesta a seguir, aludiendo a Mediaset: “Si quieren hacer publicidad de sus programas que utilicen a otras personas. Yo estoy muy feliz y muy contenta en Televisión Española”.