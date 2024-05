Belén Esteban se hace un lío en la cocina y tiene un accidente a pocos días del nuevo Sálvame

Belén Esteban vuelve a ser noticia y no por el nuevo Sálvame que está a punto de lanzarse, sino por un accidente que ha tenido en su casa y que ha compartido en Instagram entre el millón de seguidores que tiene en esta red social.

La excolaboradora de Telecinco está a punto de empezar su nuevo espacio en el Canal Quickie, que pretende ser un sustituto del clásico de Telecinco 'Sálvame', que desapareció de la parrilla televisiva de un plumazo.

El nuevo Sálvame, que para no complicarse la vida con el nombre se llamará 'Ni que fuéramos Sálvame', se va a emitir tanto en Youtube como en Twitch, aparte de en varias plataformas de streaming con publicidad (FAST- televisión a la carta gratuita con publicidad) como Tivify, y también en Atlántico TV, un canal TDT regional de Canarias.

El programa promete "bombas informativas" y estará presentado por la propia Belén Esteban y María Patiño, con colaboradores del mítico programa de Telecinco: Víctor Sandoval, Lydia Lozano, Kiko Matamoros o Chelo García Cortés. El espacio comenzará el próximo 15 de mayo y se emitirá de lunes a viernes de 16.00 a 19.00 horas.

El accidente de Belén Esteban

Lo que no se esperaba la colaboradora televisiva es que tuviera un accidente muy doloroso a pocos días de empezar el nuevo programa, que pretetende rellenar el hueco del antiguo 'Sálvame'.

Lo contaba ella misma en las stories de Instagram: "Me he quemado cocinando", solo ese mensaje, con una foto de su dedo con una tremenda ampolla, que seguro que le molestará unos cuantos días. Recordamos que lo principal en estos casos es no explotarse la ampolla, porque esa capa de piel sirve para proteger la zona quemada que hay debajo. Le deseamos buena suerte en su andadura y que la hinchazón baje pronto.