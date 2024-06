Una presidenta de mesa 'drag', unos recién casados y un perro: las anécdotas que deja la jornada electoral

Una vez más, las elecciones dejan en España imágenes para el recuerdo. No hay comicios que se celebren en este país en los que no haya anécdotas que levanten las cejas de todos. Este domingo 9 de junio los españoles estamos llamados a las urnas para escoger a nuestros representantes en el Parlamento europeo y en los colegios del país no ha sido un día cualquiera.

En Barcelona, la nota de color la ha dado Pitita Queen, la drag queen ganadora de la tercera edición de Drag Race España ha sido presidenta de una mesa electoral en el rectorado de la Universitat de Barcelona. "Yo era suplente, pero el destino ha querido que pase aquí el día cumpliendo mis obligaciones como ciudadana", ha confirmado en redes sociales. Pitita ha ido completamente "montada", como la artista lo denomina, a su cita con las urnas, ya que, según ella misma ha explicado, en cuanto termine el recuento de votos tiene que ir a trabajar a una conocida discoteca de la capital catalana.

En un colegio electoral de Los Palacios se han llevado una sorpresa cuando a las 8:45 ha aparecido una pareja de recién casados, aún vestidos de novios, para ejercer su derecho al voto. Venían directamente de la celebración de su enlace y ambos iban cubiertos de purpurina y acompañados de varios invitados. Han tenido que esperar un cuarto de hora hasta la constitución de las mesas y la apertura del colegio electoral, a las 9:00, para poder votar y descansar después de un día tan importante.

Los perros no pueden votar

Muchos ciudadanos aprovechan la salida para votar para poder sacar a pasear a sus perros y ahorrarse un viaje. Si bien es cierto que la ley electoral no menciona nada sobre los acompañantes de cuatro patas, los agentes de seguridad que vigilan muchos de los centros de votación impiden que pasen animales. De hecho, la Junta Electoral sostiene que "únicamente podrán acceder a los colegios electorales aquellos perros que sirvan de ayuda y apoyo a personas con alguna discapacidad". Esto hace que muchos agentes de policía acaben cuidando de nuestras mascotas y dejen imágenes para la posteridad.

Unos agentes sostienen al perro de un elector. / El Correo

Pese a estas escenas tan llamativas, la participación en estas elecciones europeas ha caído en siete puntos a nivel nacional. La participación en las elecciones al Parlamento Europeo 2024 a las 14:00 se sitúa en el 28,01%, lo que supone 6,74 puntos menos que en las de 2019, cuando coincidieron con las elecciones municipales y autonómicas. En total, hasta el primer avance de participación habían votado presencialmente en España casi 10 millones de personas. El dato de participación no incluye el voto por correo, sistema que han utilizado más de 580.000 personas.

En torno a 360 millones de europeos están llamados a las urnas para elegir la composición del Parlamento Europeo en su próxima legislatura, de julio de este año a julio de 2029, durante la cual contará con 720 eurodiputados de todos los países de la Unión Europea, incluidos 61 escaños para España. Es la única institución europea que se elige por sufragio directo aunque, cuando acudan a votar, los europeos no encontrarán papeletas con listas transnacionales, sino que deberán elegir entre los candidatos nacionales que, en cada Estado miembro, aspiran a obtener representación en la nueva composición de la Eurocámara.