El Canelita despide de forma emotiva a una de las víctimas del accidente de la AP-4

Jonatan Vera, más conocido como Canelita, ha querido despedirse por última vez de David, una de las cuatro víctimas civiles del accidente del camión de la AP-4, ocurrido este martes a las 04:40. El artista algecireño ha publicado en la red social Instagram una fotografía en la que aparecen ambos con un mensaje escrito a modo de recuerdo: "Vuela alto, David, ya eres un ángel más para proteger a los tuyos".

En la historia, el cantaor flamenco deja ver el dolor que le ha causado la muerte de su amigo, de 47 años: "Por más tiempo que pase y más que me lo digan, no lo creo. No puede ser, David. Tú y yo sabemos lo vivido, eras mi segundo padre". "Danos fuerza a todos los que te queremos para entender esta superlocura que ha puesto a todo Dos Hermanas y Sevilla de luto". Entre los fallecidos fuentes oficiales han confirmado que hay dos personas con antecedentes por narcotráfico.

Canelita, de 34 años, solo tiene palabras de cariño hacia este vecino de Dos Hermanas: "Eras alguien especial, aquella persona que siempre está cuando crees que no hay nadie. Esas personas puras que no existen, ese eras tú". Y continúa el texto: "Por eso el Señor te ha querido recoger: para que luches contra este mundo tan cruel que tenemos".

David, uno de los fallecidos en el accidente de la AP-4 / REDES

"Eras muy bueno, muy noble y un supergitano", ha precisado el cantaor. "Allí donde estés, que seguro que lo estás viendo, tu Canela no te va a olvidar. Me llevo en mi corazón todo lo vivido contigo. David, te quiero", termina el escrito publicado por Canelita en su cuenta oficial.