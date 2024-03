Almudena Cid ya habla de su embarazo tras comenzar una nueva vida con su pareja: "Estoy bien, tranquila, súper bien"

Con motivo del Día Internacional de la Mujer que se celebra el 8 de marzo, la revista ELLE ha celebrado este jueves la VII edición de su Elle Women's Day y la posterior entrega de los Elle Women Award a diferentes mujeres por su liderazgo en la sociedd y su contribución para visibilizar el talento femenino.

Un acto muy especial al que ha asistido entre otros rostros conocidos

Almudena Cid,

en una de sus primeras apariciones públicas desde que el pasado 22 de diciembre -dos años después de su mediática separación- Christian Gálvez se convertía en padre de su primer hijo junto a

Patricia Pardo

, con la que se casó en secreto en julio de 2022 y en la que ha encontrado a su compañera de vida perfecta.

No es el único, ya que a pesar de su hermetismo en lo que a su vida privada se refiere,

Almudena

está muy enamorada de Gerardo Berodia, con el que mantiene una discreta y sólida relación desde hace más de un año y medio.

Y aunque prefiere no revelar ningún detalle sobre su intimidad y esquiva las preguntas sobre sus planes de futuro con su novio, la exgimnasta no ha tenido problemas en responder -al hablar de lo unida que está a su familia- a la pregunta de si ahora se plantea seguir los pasos de Christian y crear su propia familia: "Siempre lo he planteado, siempre me lo he planteado" ha confesado, reconociendo con un esquivo "no lo sé, ya no quiero hablar de mi vida personal" que no sabe si será con Gerardo.

Por el momento, Almudena está centrada en su carrera. Polifacética a más no poder, compagina su faceta de actriz con la de comentarista deportiva y con la de conferenciante para empresas, con las que comparte sus vivencias como una de las mujeres deportistas pioneras en nuestro país.

Su último papel en el teatro ha sido en la obra 'Ladies Football Club', dirigida por

Sergio Peris-Mencheta

, que está luchando contra un cáncer de médula en Los Ángeles. Un durísimo trance sobre el que la exgimnasta nos ha hablado emocionada: "Hablo mucho con su pareja, Marta, nos escribimos porque cada uno las situaciones las lleva como pueden. Pero estamos todo el mundo muy positivos y con una red de gente que sabemos que mandamos para ahí mucha energía buena, mucha, mucha" desvela.

A la espera de nuevos proyectos en el mundo de la interpretación -donde más a gusto se siente es haciendo teatro- Almudena confiesa que está en un gran momento. "Estoy bien, tranquila, súper bien. Yendo mucho a Vitoria también a ver a mis padres, que antes no iba tanto, a ver a mi sobrinito. Entonces, estoy como en un momento bastante tranquilo. Recuperando una faceta familiar que antes no tenía por mi carrera, que es una de las cosas más bonitas que te planta la vida. Darte cuenta de aquello que igual estabas descuidando por equis y de repente el placer de estar junto a la familia es maravilloso".