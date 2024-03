El Parlamento andaluz se queda sin declaración institucional por el 8M tras la campaña del PSOE

El PP ha rechazado promover una declaración institucional por el 8M en el Parlamento de Andalucía tras la campaña para el Día de la Mujer del PSOE. En los últimos seis años, pese a la negativa de Vox, el resto de grupos del Parlamento habían llegado a un consenso para firmar un manifiesto acordado. La ultraderecha entraba o salía de la Cámara, según lo que hicieran los demás y los partidos leían un texto común. Este año no será así.

Aunque la negativa tradicional de Vox a cualquier texto hacía imposible que hubiese una declaración institucional, se esperaba que el resto de grupos sí que acordaran una fórmula para mostrar el apoyo a las mujeres. Este manifiesto comenzó a prepararse hace unos días con una propuesta de texto del grupo popular. Tanto Por Andalucía como el PSOE presentaron algunas reformas que parecían contentar a todos, aunque a última hora el PP se desmarcó de la propuesta.

Desde el PP señalan al lema de los socialistas como principal motivo de su negativa a la declaración. El lema escogido para este año, Moreno Bonilla, yo no te creo, no ha gustado entre los populares. Este martes la consejera de Igualdad, Loles López, definía el lema como "torticero" y este miércoles, el portavoz de los populares en el Parlamento, Toni Martín, ha asegurado que "sería hipócrita" por parte de su grupo firmar un manifiesto para el 8M con quien piensa que en Andalucía hay "un presidente machista y un Gobierno machista".

Críticas

Pese a que los populares han exigido que el PSOE retire la campaña, la portavoz del grupo socialista, Ángeles Férriz ha asegurado que están "orgullosos de la campaña" y que están "cargados de razones" para no creer al presidente de la Junta. La diputada ha señalado que "el PP no puede sentirse cómodo con ningún texto en pro de la igualdad".

La socialista ha enumerado una serie de políticas del Gobierno del PP y les ha acusado de haber "aplastado los derechos de las mujeres" con su mayoría absoluta. Además, ha denunciado que todavía no han reformado las medidas que se firmaron con Vox en la legislatura pasada "porque no creen en la igualdad", como el teléfono de atención a violencia intrafamiliar o la supresión del lenguaje inclusivo de los libros de texto.

Aunque Adelante Andalucía ha señalado que "no hace falta apropiarse de un lema feminista" para denunciar que el Gobierno de Moreno "no apoya medidas feministas", también han acusado a los populares de hacer un "uso partidista" de esta fecha. Su diputada, Maribel Mora, ha definido como "lamentable" que esta sea la primera vez que el Gobierno andaluz no "para que se pueda sacar una declaración institucional".

Por Andalucía ha puntualizado que el PP andaluz "se están quitando las caretas". "El día es tan importante y el asunto tiene tanta gravedad que no se pueden desmarcar", ha señalado su diputada Esperanza Gómez. La política ha señalado que es de "extrema gravedad" que el Parlamento andaluz lleve seis años sin tener una declaración institucional con motivo del Día de la Mujer.