Última despedida de Teresa Rodríguez: "Uno es tan grande como los enemigos que ha escogido para luchar"

Teresa Rodríguez ha dicho hoy adiós, de forma definitiva, a la directiva de Adelante Andalucía. Pese a que hace dos años que abandonó el Parlamento andaluz, la exdiputada aún era la líder de la formación andalucista. La dirigente gaditana, de Rota, ha hecho un repaso a su trayectoria política, en la que ha destacado todos los retos a los que se ha tenido que enfrentar y que dieron paso al nacimiento de la formación andalucista. Además, ha presentado al nuevo número uno de la formación, el diputado José Ignacio García.

En el cierre de la Asamblea Nacional de Adelante Andalucía, la militancia del partido ha avalado la candidatura del portavoz de la formación en el Parlamento de Andalucía. El diputado andalucista ha conseguido el 94% de los apoyos y sus números dos y tres serán Teresa Rodríguez y Pilar González, respectivamente. El resultado no es una sorpresa, hace apenas unos días la formación anunciaba que habría una candidatura única. Con este nombramiento, la formación ha puesto punto y final en Jerez de la Frontera a una asamblea que celebran desde octubre.

"Uno es tan grande como los enemigos que ha escogido para luchar", ha recordado Rodríguez fraseando al comandante Maros. La líder andalucista ha narrado los grandes momentos de su carrera y ha aplaudido a su formación por reponerse de los problemas que ha afrontado. "Como nadie va a soñar nuestros sueños, no hay otra cosa que seguir construyendo esta fuerza política", ha insistido.

Aunque la política gaditana dejó el Parlamento de Andalucía tras las últimas elecciones autonómicas, seguía ostentando el cargo de mando de la formación. Ahora, le sustituye en el cargo quien también quien le relevó en la Cámara andaluza cuando ella abandonó el escaño, el número dos de las listas de Adelante por Cádiz.

Trabajo político "temporal"

Rodríguez ha insistido en que la política es un trabajo "temporal" y que los líderes de las formaciones políticas deben ser "gente que no se sienta cómoda en la portavocía". La política andalucista ha bromeado con que García le dijo que estaba muy cómodo trabajando en el instituto y que por eso estará al frente de la organización. Lo ha definido como un "combatiente" y se ha mostrado "orgullosísima" de dejar la portavocía del partido en sus manos. La exdiputada ha aclarado que no desaparece de la formación y que estará donde le pidan los suyos. "No podemos tener mejor relevo que José Ignacio García", ha destacado para darle suerte.

Rodríguez ha dado paso a García que, entre aplausos y con su ya clásica camiseta gráfica, ha subido al escenario ya como nuevo líder de la formación. "Vamos al lío, ¿no?", ha bromeado el político gaditano. En su presentación, el dirigente ha marcado diferencias con el resto de formaciones políticas. "Nos han puesto todas las trabas del mundo, pero nunca han podido quitarnos la fantasía", ha definido García.

El portavoz en el Parlamento ha recalcado que continuará con el camino que la formación inició hace tres "intensos años" cuando se produjo la ruptura de la agrupación con Podemos. Ha criticado que los partidos de izquierda cambian de nombre "cada dos por tres" y ha rechazado la "subida política rápida". "No nos queremos parecer a ellos ni en los andares", ha destacado al criticar la situación de constantes cambios por la que transita ahora la izquierda española.

"Salimos más en colectivo, más corales, más fuertes y con las ideas claras", ha asegurado García con motivo del cierre de la asamblea. El partido se prepara desde ya para las futuras elecciones andaluzas, que tendrán lugar en 2026, después de haber rechazado participar en las elecciones europeas de junio. El nuevo líder de la formación ha señalado que ya tienen lo más valioso: "tiempo" para prepararse. Además, ha insistido en que "el andalucismo de izquierda puede ser la principal iniciativa contra el Gobierno de derechas".