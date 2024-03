Andalucía construirá casi 3.000 viviendas en alquiler con fondos europeos

La Junta de Andalucía ha alcanzado este martes acuerdos para la concesión de ayudas para la construcción de 2.915 viviendas energéticamente eficientes destinadas al alquiler a precio asequible. La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha hecho un balance de la gestión de los fondos europeos Next Generation en materia de vivienda durante la firma de los acuerdos con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, para diez promociones con 334 nuevas viviendas repartidas en siete provincias andaluzas.

Díaz ha destacado el trabajo realizado por el Gobierno andaluz para impulsar la colaboración entre administraciones que "permitirá acelerar el incremento del parque de viviendas a precio asequible en Andalucía". "Estamos aprovechando hasta el último euro de los fondos extraordinarios de Europa para ampliar la oferta de vivienda, pero también para reactivar la economía y generar empleo", ha manifestado.

La consejera ha señalado que, con estas últimas firmas, se han suscrito acuerdos para la concesión de subvenciones de 137 millones de euros correspondientes a la línea 6 del Plan Ecovivienda, el plan ideado por el Gobierno andaluz para la gestión y ejecución de los Next Generation en materia de vivienda. Estas ayudas facilitarán la construcción de 68 promociones con 2.915 viviendas. Además de ayudas a ampliar el parque de vivienda, estas subvenciones tienen un efecto multiplicador en la economía, ya que se triplica la inversión global, que asciende a 437 millones de euros.

Fomento quiere "más proyectos"

Fomento quiere "seguir trabajando para incorporar más proyectos a esta línea de ayudas" y, de hecho, la popular ha avanzado que se encuentran en negociaciones para sumar 500 viviendas más antes de que expire el plazo el 31 de marzo. La particularidad de este tipo de ayudas es que van destinadas a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes, es decir, que deberían contar con unos altos estándares de eficiencia energética sobre parcelas de titularidad pública.

Los últimos acuerdos firmados incluyen diez promociones públicas con 334 viviendas, que recibirán una subvención de 13,8 millones de euros. En este listado se encuentra una promoción de 33 viviendas a la salida de la Autovía del Aeropuerto y próximo al paso inferior de La Goleta de Almería capital, una promoción de 53 viviendas en la avenida Marconi de la ciudad de Cádiz, propuesta por Procasa; o 10 viviendas protegidas en la calle Miguel Ángel Blanco de Villanueva del Duque. También figuran dos promociones impulsadas por la Empresa Provincial de Vivienda, Suelo y Equipamiento (Visogsa) de la Diputación provincial de Granada: una con 101 viviendas en la calle Hurtado de Mendoza de Almuñecar y una segunda de 26 viviendas en el municipio de Cúllar.

También hay previstas dos promociones en Jaén, aunque esta vez a cargo de sus ayuntamientos. Andújar recibirá una subvención para la construcción de 26 viviendas en la Avenida de América, mientras que el Ayuntamiento de Lupión también tiene previsto una promoción de ocho viviendas en la calle Ronda de la Vega. En la provincia de Málaga, las dos promociones que se acogen al Plan Ecovivienda son de Fuengirola y contemplan 39 nuevas viviendas públicas municipales: quince en la zona de La Yesera y otras 24 en Carvajal.

Por último, Fomento también ampliará su parque público de viviendas con la construcción de 38 viviendas protegidas en régimen de alquiler en Utrera, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, (AVRA). La consejera de Fomento ha insistido en que el Plan Ecovivienda es una de las líneas de trabajo abierta para la construcción de viviendas a precio asequible y ha recordado que, desde 2019, la Junta de Andalucía ha estado trabajando en este cometido. No en vano, ya ha lanzado cuatro convocatorias de ayudas a promotores públicos y privado. De hecho, actualmente hay más de 70 promociones de estas convocatorias en ejecución o cerca de iniciarse con un saldo de más de 2.500 viviendas.