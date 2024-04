La Junta descarta tras las lluvias traer barcos cisterna este verano

Las lluvias de la Semana Santa aleja los barcos cisterna de Andalucía. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este lunes que la comunidad no necesitará la ayuda de barcos cisternas para poder asegurar el consumo este verano.

"La esperanza no ha salido a las calles de las ciudades andaluzas, pero ha salido al campo", aplaudido el líder de los populares andaluces en un encuentro del Círculo Empresarial de Málaga. Las precipitaciones que comenzaron el Domingo de Ramos y no han parado hasta el Domingo de Resurrección y han hecho que el agua de los embalses andaluces haya subido 30 hectómetros cúbicos de media. Aun así, Moreno ha pedido no "tirar las campanas al vuelo" porque la situación sigue siendo compleja en las cuencas mediterráneas.

En esta línea, el presidente de la Junta ha señalado que seguirán desarrollando las infraestructuras hídricas para preparar a la comunidad debido al carácter estructural de la sequía en la comunidad. Entre las principales actuaciones, están los proyectos de desaladoras y la adaptación de los principales puertos para recibir barcos cisterna. Aun así, Moreno ha pedido "responsabilidad en el uso y el consumo del agua".

Vuelven los cultivos de arroz

Moreno ha aplaudido que, después de dos años, los arroceros de la comunidad podrán cultivar. Esta situación supuso pérdidas de más de 700 millones de euros y 5.000 empleos en la pasada campaña, según las estimaciones de la Federación de Arroceros de Sevilla.

Para este 2024, temían lo peor: otra campaña en blanco. Contra todo pronóstico, tras el paso de la borrasca Nelson, las cosas se ven desde un prisma bien diferente. Si hace apenas un mes poner en marcha sus cultivos era prácticamente una fantasía, ahora los arroceros piensan ya en preparar la tierra para sembrar: la alegría está presente es sus palabras y ha arramplado con todo el pesimismo de principios de año.

"La mirada de la gente este lunes es otra; de los rostros pesimistas hemos pasado a la esperanza". El que habla es el alcalde de Isla Mayor, Juan Moreno, quien asegura que las últimas lluvias han sido "como agua bendita para el pueblo".

"Por fin se abre algo de luz al final del túnel", añade optimista el primer edil de este municipio de la marisma sevillana, que espera ver "toda Isla Mayor sembrada de arroz este año".

En cualquier caso, reconoce que ahora "queda por hacer el trabajo más duro", el de arar la tierra y prepararlo todo para la siembra. "Pero los arroceros saben hacerlo perfectamente", reconoce tranquilo.