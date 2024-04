La negativa de llevar el tren a Marbella enfrenta a Juanma Moreno y el ministro de Fomento

El regreso a la rutina tras las vacaciones de Semana Santa también devolvió a la actualidad un proyecto sobre el que existe ahora mismo mucho debate, aunque no se dan pasos que avancen hacia su materialización: el tren litoral de la Costa del Sol. De cuestionar su viabilidad se encargó este lunes el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien insistió en la negativa del Gobierno central a la llegada del tren hasta Marbella, la única ciudad del país con más de 150.000 habitantes que no goza de conexión ferroviaria: "No es competivo y es complicado, no hay un solo papel con el que trabajar", dijo Puente en distintos momentos de su respuesta sobre este tema en Onda Cero.

En este sentido y tras varias semanas en las que el Ejecutivo nacional no terminaba de comprometerse con esta demanda histórica de la provincia de Málaga, Óscar Puente confirmó que la conexión ferroviaria con la ciudad costasoleña no es una prioridad y descartó tanto la ampliación de la actual línea del Cercanías -que sólo alcanza desde Málaga hasta Fuengirola- como la llegada del AVE.

"Eje nada competitivo"

"El problema de Marbella y del sur de Málaga, de la costa entre Málaga y Marbella, es que se plantean distintas alternativas", aseveró el ministro antes de desechar la posibilidad "de potenciar el tren de Cercanías y prolongarlo".

"Eso convierte un eje Marbella-Málaga en un eje nada competitivo, porque si el tren para en 20 sitios pues no es competitivo; poner un tren o ampliar las cercanías hasta Marbella con todas esas paradas, supone que al final la gente acabará haciendo lo mismo que hace ahora, que es coger el coche para acercarse a Málaga a coger el AVE", enfatizó el ministro.

Ni Cercanías ni alta velocidad

En este sentido, Puente también descartó la posibilidad de que el Ejecutivo central se lance a ejecutar "la otra opción", que sería "generar una línea directa Marbella-Málaga de tren de alta velocidad", según matizó el propio ministro.

Para argumentar la complejidad de una actuación de estas características, Puente sostuvo que "el problema del transporte es que uno traza una línea en el mapa y todo parece muy sencillo".

"Uno coge y tira una recta entre Marbella y Málaga y qué fácil es, pero es que el problema de la orografía y los condicionantes de todo tipo (económicos, medioambientales...) que hay en una línea de ese tipo son enormes; y, por tanto, nadie en este momento está planteando una solución de esas características por costes y por afecciones medioambientales", agregó el titular de la cartera de Transportes.

No obstante, el ministro recordó cuál es la postura del Gobierno y su actual línea de actuación en relación a los problemas de movilidad de la Costa del Sol: "Estamos estudiando fórmulas para mejorar las conexiones, en esa zona estamos ahora mismo desdoblando la vía de Cercanías para darle mayor capacidad pero se me antoja complicado hacer una apuesta del otro tipo o por lo menos en un plazo de tiempo razonable, cuando no hay en este momento ni estudio de viabilidad, ni declaración de impacto ambiental, no hay un solo papel con el que trabajar", insistió Puente.

Juanma Moreno le replica: "Sería más barato"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha replicado al ministro de Transportes y Movilidad, Óscar Puente, que ampliar el tren litoral en la Costa del Sol sería "muchísimo más rentable" que otras alternativas.

Después de que Puente descartara este lunes que el Gobierno vaya a acometer a corto plazo ese proyecto, lo que ha generado malestar en instituciones gobernadas por el PP, Moreno ha recordado que se trata de una conurbación con casi 4 millones de personas entre población residencial y flotante que no tiene conexión ferroviaria y que Marbella "es la única ciudad de España de más de 150.000 habitantes que no tiene conexión ferroviaria".

"Si el Cercanías más rentable de España es el que va de Málaga a Fuengirola, ¿cree que va a dejar de ser rentable si le añadimos Mijas, Marbella, Estepona o incluso Algeciras?", se ha preguntado el presidente de la Junta.

Ha planteado al Gobierno central que si quiere que los ciudadanos dejen el coche, ofrezca esa alternativa ferroviaria.

El ministro explicó que se plantean "distintas alternativas" para ampliar el tren hasta Marbella: la prolongación de la línea de Cercanías Málaga-Fuengirola y una línea directa de alta velocidad Marbella-Málaga.

A su juicio, la primera lo convertiría en un eje "nada competitivo" si el tren "para en 20 sitios", porque "al final la gente acabará haciendo lo mismo que hace ahora, que es coger el coche para acercarse a Málaga a coger el AVE" y cree que en la segunda hay "condicionantes de todo tipo" como la orografía, los económicos y medioambientales.

Durante su intervención en un encuentro organizado por el Círculo Empresarial de Málaga, el presidente andaluz ha comentado que la Junta seguirá trabajando en el Metro malagueño y hará su tercera línea tras conseguir llevar esta infraestructura al centro de Málaga "después de más de 11 años".