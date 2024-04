La Junta se personará en el caso Rubiales si se confirman ilegalidades en el Estadio de La Cartuja

“Animo a la justicia a que lo investigue y si hubiera irregularidad que se investigue y se llegue hasta el final”. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha asegurado que la administración colaborará a fondo en la investigación y se personará en el caso de presunta corrupción en la Real Federación de Fútbol de España (RFEF) en la etapa de Luis Rubiales si se demuestra que ha existido un desvío de fondos públicos en las obras de reforma del estadio que recibieron una subvención pública de 4,9 millones de euros. “Si tenemos que personarnos, se hará”, aseguró.

El presidente andaluz participó en un foro en la Fundación Cajasol organizado por El País y la Ser y se refirió también a los abucheos del pasado lunes durante la primera piedra de la línea 3 de metro de Sevilla. “El señor (Pedro) Sánchez tiene la enorme capacidad de dividir a la sociedad, allá donde vayas con él hay dos Españas en el acto", señaló Moreno, convencido de que "el fracaso más seguro para una sociedad es la división, cuando eso ocurre esa sociedad está hipotecada". "Lo vi el lunes pasado, división, gente chillando, aplaudiendo, ese camino no es el correcto, intento siempre en Andalucía bajar el diapasón, encauzar las cosas desde la educación y una praxis de respeto al adversario”, sostuvo Moreno en el foro del grupo Prisa con la Fundación Cajasol.

"Máxima tranquilidad"

Moreno se pronunció sobre el caso judicial que investiga las obras realizadas por la constructora Gruconsa, en epicentro de la presunta trama corrupta alrededor de Luis Rubiales, en el Estadio de la Cartuja. La Guardia Civil investiga el supuesto desvío de 530.000 euros en comisiones. Las obras se realizaron con carácter urgente en 2021 para acoger partidos de la Eurocopa 2020, celebrados más tarde por la pandemia de covid. Gruconsa se embolsó dos contratos de 809.543,97 euros y 87.255 euros financiados por la Junta para acondicionar el estadio.

Recordó el presidente que, tras las elecciones de 2018, “la Junta decía que se cerraba el estadio por problemas en las cubiertas” y que cuando el PP llegó al gobierno se encontró un estadio lleno de jaramagos de considerable altura en un estadio que, recordó, había costado 200 millones de euros de dinero público". "Desde entonces, gracias a la apuesta de la Junta de Andalucía, mediante patrocinios y convenios con la Federación de Fútbol, se han celebrado importantes partidos y finales de fútbol. También importantes conciertos. Hoy es uno de los estadios más vibrantes” del país, defendió.

“El último partido costó 600.000 euros y ha tenido un impacto de 60 millones de euros” en la ciudad de Sevilla, con una retabilidad “del más del cien por cien”. “No me digan que no es importante reutilizar una infraestructura”, defendió Moreno, “esto es gestión”.

Moreno admitió que en la Federación “hay muchos líos” pero aseguró que en el Gobierno andaluz existe “máxima tranquilidad y máxima colaboración con la Guardia Civil”.

En ese consorcio que gestiona el Estadio de La Cartuja está el Estado, el ayuntamiento, “en ese momento el alcalde era el señor (Juan) Espadas” y la Diputación de Sevilla, también en manos socialistas. “En ese consorcio un funcionario decide a quién se le dan las obras y no hay una sola empresa, dijo, sino que son varias”, advirtió defendiendo que en las adjudicaciones hubo concurrencia competitiva como se exige en las adjudicaciones con fondos públicos.

Protocolo en la Copa del Rey

Sobre el enfrentamiento entre el Gobierno central y el andaluz en la pasada edición de la Copa del Rey, que se celebró en Sevilla el sábado y ganó el Athletic de Bilbao, también reflexionó el presidente con un tono de máxima indignación. La Junta de Andalucía denunció que se había intentando desplazar a Moreno en rango para situar en su lugar a la vicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero.

“Una matización, no es un problema protocolario sino de representación y nunca ha ocurrido en la Copa del Rey, jamás, el presidente de la Junta es anfitrión, representa a Andalucía y es además uno de los patrocinadores fundamentales”, advirtió. “Lo dice la ley de protocolo, el Estatuto y la Constitución” en el caso de Andalucía, avisa, no en otras comunidades autónomas.

“No vale un papelito que diga que le delego y esta señora me representa”, señaló el presidente, “esto no se puede hacer así”, sino que habría que aprobarse por decreto. “Eso es un fraude de ley y es triste que una andaluza tenga que venir a desplazar al presidente de la Junta de Andalucía”, señaló aludiendo a María Jesús Montero. “Eso no se lo harían al lehendakari ni al molt honorable presidente de la Generalitat”, recalcó entre aplausos del público, “aquí no somos molt honorable pero nos merecemos un respeto”, sentenció.

"Aquí no somos 'molt' honorable pero nos merecemos un respeto"

Rebajar la crispación

“Sería partidario de bajar el ruido por parte de todos, dos no pelean si uno no quiere pero cuando te están dando patadas en la espinilla es difícil no contestar”, reflexionó el presidente andaluz sobre el elevado tono en la política en España, “tantos decibelios no son bueno”.

También se refirió al candidato de Junts, Carles Puigdemont, que ha asegurado que si no gana la presidencia de la Generalitat se retirará de la política. “Tenemos una gran oportunidad de jubilar a Puigdemont”, ironizó el presidente andaluz, “a los catalanes les diría tenemos la oportunidad de la vida para quitarnos esa carga”, añadió. “Un voto al PP tiene muchas más garantías de acabar con Puigdemont, porque el PSC puede ganar las elecciones y permitir que Puigdemont siga”, advirtió en clave de campaña catalana.

Ley de Incompatibilidades

“Si alguien vulnera las normas tendrá que ser sometido al régimen disciplinario”, adviertió Moreno, sobre el caso del exviceconsejero de Salud. “La ley de incompatibilidades no es buena”, así de tajante fue el presidente de la Junta al hablar de las últimas polémicas que ha enfrentado su gobierno. El fichaje del exviceconsejero de Salud, Miguel Ángel Guzmán, por Asisa y las denuncias a la Oficina Antifraude del PSOE por varios contratos de la Empresa de Turismo y Deporte.

Confirmó que su Gobierno tiene intención de “enmendar” la ley. “He pedido a la Consejería de Presidencia que impulse una renovación de esa ley”, afirmó Moreno. La intención del Gobierno andaluz es o reducir los tiempos que marca para ejercer en el ámbito privado o igualarla con la norma estatal en cuanto al tiempo en que el exalto cargo recibe cesantías. A nivel español, los cargos de responsabilidad tienen que estar dos años sin ocupar puestos de poder en la empresa privada, pero tienen derecho a dos años de cesantías.

La ley de incompatibilidades de Andalucía es de 2005 pero la reformó el primer Gobierno de Moreno en 2021. Fue Ciudadanos quien estuvo encargado de modificarla, sin embargo, el presidente andaluz ha reconocido que la norma tiene “algunas deficiencias”. El dirigente popular ha explicado que la ley se hizo “sin experiencia en el terreno”.

Moreno aclaró que la Junta tiene 300.000 empleados públicos y una población de más de 8,5 millones de habitantes y que los incidencias de incompatibilidades son del “0,1%”.