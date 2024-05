Cádiz y Almería, a la espera de saber si podrán llenar sus piscinas

Queda poco más de un mes para que llegue el verano y en Cádiz y Almería siguen sin saber si podrán llenar sus piscinas. Ambas provincias esperan la decisión que tomarán los comités de sequía para poder abrir los grifos y prepararse para la temporada estival.

Los comités de sequía de las cuencas andaluzas se reunirán la semana que viene para tomar una decisión al respecto. La llegada de las lluvias ha animado a animado a las administraciones, en primer lugar la Junta de Andalucía, a la relajación de medidas restrictivas aplicadas desde la Semana Santa. Con todo, desde el Gobierno andaluz insisten en pedir cautela ante el cambio de consumo.

Las precipitaciones no han sido iguales en todas las provincias y mientras que la cuenca del Guadalquivir puede respirar tranquila, al menos por ahora, en la zona de Almería la situación no ha mejorado mucho con respecto a principios del año. "Lo peor que podríamos hacer es pensar que el problema de la sequía está solucionado porque no lo está", aseguraba este martes el portavoz del Gobierno y consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández-Pacheco, tras la reunión del consejo de Gobierno.

Cádiz depende del Gobierno de España

Los vecinos de Cádiz y Almería, y quienes piensan veranear en sus municipios, miran de cerca la decisión que han tomado en Málaga. En la Costa del Sol, la Junta y los ayuntamientos han dado luz verde al llenado de piscinas privadas, en un primer momento solo se iban a permitir las comunitarias. Además, esta decisión se ha tomado de forma única en todos los municipios, sin importar quienes tuvieran más o menos restricciones, intentaron equilibrar.

Según explican desde la Consejería de Sostenibilidad, cuyo consejero ha adquirido de forma temporal las competencias de agua así como las de agricultura tras la salida de Carmen Crespo, la Junta espera consensuar una decisión común en cada una de las provincias.

Sin embargo, el Gobierno andaluz no es el responsable de todas las cuencas de la comunidad. El Gobierno de España tiene las competencias de la Conferencia Hidrográfica del Guadalquivir, que afecta a zonas de Cádiz por lo que no será tan fácil tomar una decisión unánime en esta provincia.

Situación complicada en Almería por la intensa sequía

Los pantanos gaditanos muestran situaciones muy diversas, en un extremo tenemos a Los Hurones, en la Sierra de Grazalema, que se encuentra al 92,91% de su capacidad, mientras que en el contrario está Zahara-El Gator está solo al 17,46%. Según la flexibilización de agua que permitan los comités, los ayuntamientos tendrán que decidir que decisión toman.

La situación es mucho más compleja en Almería. Las lluvias que afectaron a la zona occidental de la comunidad no alcanzaron la provincia almeriense, que vive uno de sus años más secos. Almería cuenta con dos embalses el de Benínar, que se encuentra al 12,65%, y el de Cuevas del Almanzora, que apenas alcanza un 6,93% de su capacidad.

La Consejería de Sostenibilidad espera que se puedan llenar las piletas, aunque advierte que la última palabra al respecto la van a tener los ayuntamientos afectados. Cabe recordar que los principales muncipios turísticos de la Costa del Sol pertenencen al PP, mientras que en otras provincias el poder está más reparidos.

Son los consistorios, tal y como recuerdan desde el departamento dirigido Fernández-Pacheco, quienes tienen que valorar si tienen "capacidad suficiente con la flexibilización que hay de agua" para permetir el llenado de las piscinas de sus localidades. Aun así, el consejero ha repetido en numerosas ocasiones que "la Junta de Andalucía está para acompañar siempre".