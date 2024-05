La tasa turística recaudaría en Andalucía 25 veces más que cobrar la entrada a los museos

La Junta podría recaudar hasta 25 veces más con la tasa turística que con las entradas de los principales museos de Andalucía. Según los datos de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, el cobro de una entrada en los principales museos andaluces equivaldrá a 7,8 millones de euros, sin embargo, el cobro de una tasa turística podría alcanzar los 176 millones.

Pese a que el consejero de Turismo, Arturo Bernal, ha pedido en varias ocasiones que la tasa y el cobro de los museos no están relacionados porque "una cosa es un tributo turístico y otra cosa es el precio público que se cobra por la entrada a un museo", las críticas de la oposición no han tardado en llegar. Entre otros, el secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, ha denunciado que el presidente Juanma Moreno "decide cobrar a todos por la cultura en los museos para ingresar él y no cobrar a los turistas para mejorar los destinos que se masifican".

Este lunes, el consejero se reunió con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y con los empresarios del sector y desechaba, una vez más, la posibilidad de cobrar a quienes visitan Andalucía. Las partes aseguraron que veían que la creación de una tasa turística en la comunidad era una idea "prematura" y aprobaron la creación de un Observatorio para la Sostenibilidad Turística Local en Andalucía, para ver cuáles son las ventajas y las desventajas que tiene el turismo en la comunidad autónoma.

Turismo pide una nueva financiación local

La reunión parece que ha conseguido tranquilizar a los ayuntamientos, incluso a los alcaldes del PP, que hace un mes clamaban a favor de la tasa y ahora parecen aceptar lo que propone la Junta. No hay hoja de ruta más allá de ese observatorio ni datos concretos sobre qué medidas tomar de forma inmediata. Desde la Consejería explican que empezarán "a trabajar desde ya y cuánto antes mejor" y, "en cuanto se conformen los grupos", comenzarán a valorar los datos para tomar las decisiones necesarias, aunque no dan fecha definitiva para la reunión.

Fuentes de la Consejería explican que no han realizado ningún cálculo sobre cuánto supondría el cobro de la tasa turística en la comunidad autónoma. Sin embargo, sí que insisten en que "los municipios están mal financiados y necesitan recursos extras". Por ello, insisten en la necesidad de "reformar" el sistema de financiación local y dar "recursos extras para los municipios que tengan más visitas en algunas épocas del año".

Según los cálculos que plantea Adelante Andalucía, con la implantación de la tasa turística, la Junta podría incorporar a sus arcas hasta 176 millones de euros. De hecho, estos datos podrían ser incluso superiores, ya que la formación tuvo en cuenta el número de turistas que visitaron Andalucía en 2022, que fueron 30 millones, y esta cifra creció en 2023 y superó los 34 millones.

El consejero asegura que recaudarán más de siete millones

Desde la formación andalucista explican que se han basado en distintos modelos ya vigentes y que han tenido en cuenta que hay alojamientos que perjudican más que otros. Con esto, han establecido una horquilla de pagos que van desde los 0,75 céntimos de los turistas que se alojan en hostales o albergues, hasta los cinco euros de quienes visitan la comunidad abordo de cruceros, que "contamina muchísimo más".

Frente a la creación de la tasa turística, el mismo lunes, Bernal defendió en la presentación de la nueva exposición del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC), que el cobro de entradas en los museos es “una medida proporcional que modificará a la que ya existía para el público extraordinario”.

Lo que no cuesta, no tiene valor Arturo Bernal — Consejero de Turismo

Con el mantra de que “lo que no cuesta, no tiene valor” y defendiendo la sostenibilidad de la cultura, Bernal ha afirmado que el Gobierno andaluz estima la recaudación anual “en torno a los siete millones de euros anuales en esos museos que inicialmente vamos a poner en marcha”. En concreto, la Consejería calcula que podría recaudar 7,8 millones en los ocho principales espacios de la comunidad.

Bernal recuerda que El Prado vale 15 euros

El titular de Cultura de la Junta de Andalucía, justificó esa proporcionalidad por los tramos de precios que plantea el documento que está preparando su departamento para llevar la medida al Consejo de Gobierno “en las próximas semanas”. Para Bernal, ya está muy avanzado todo: "El documento se tiene que ir enriqueciendo de los informes que nos envían las diferentes Consejerías. Creo que falta por llegar el informe de Hacienda".

“Es una propuesta con precios populares y es proporcional al cobro de entrada de museos, no solamente en España, en todo el mundo. El museo del Prado cobra 15 euros, por ejemplo”, apuntó. Los niveles de precio son de dos euros, cuatro euros y seis euros. Según la información conocida, la Consejería de Cultura comenzará aplicándolo en un grupo de ocho museos, aunque la idea es que la lista de centros vaya ampliándose, según confirmó Bernal.