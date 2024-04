Manuel Pellegrini: “Ojalá pudiéramos rendir siempre al nivel del día del Athletic”

El Real Betis recibe al Celta de Vigo el próximo viernes en el Benito Villamarín en un duelo trascendental por seguir enganchado a la lucha europea.

Son ya tres años seguidos disputando Europa League y ahora, octavo en la clasificación, debe ganar a los celestes para llegar con opciones a Mestalla ante el Valencia de recuperar la séptima plaza, que, tras la victoria en la final de la Copa del Rey del Athletic Club al RCD Mallorca, dará acceso a la Conference League.

Con este escenario descrito, Manuel Pellegrini ha comparecido ante los medios en el Benito Villamarín analizando la actualidad del Betis y qué partido se imagina ante el Celta de Claudio Giráldez.

Celta de Vigo

“Será un partido muy difícil como todos en la liga. En los últimos 10 partidos se juegan todos los equipos los logros en la temporada. Es un equipo que recién ha cambiado de técnico y porque esté en esa posición no va a ser más fácil ganar. Analizamos a todos los rivales con las variantes que tienen, que son importantes de conocer para superarlos”.

Ausencias

"Tanto Chimy Ávila como Marc Roca están trabajando con el cuerpo médico. Veremos cómo evoluciona Roca la próxima semana".

"A Bartra le quedan aún dos semanas más trabajando con los fisios y después una semana entrenando con nosotros. De todas formas veremos cómo evoluciona", comentaba sobre el central dando por hecho que aún le queda un tiempo prudencial para reaparecer.

Nabil Fekir

Uno de los debates a pie de calle y en la prensa está en la figura de Nabil Fekir. El mediapunta galo, de condiciones técnicas increíbles, no atraviesa su mejor nivel. "El debate de la prensa me parece muy positivo. Cada uno tiene una opinión. Todos sabemos lo que le ha pasado a Nabil, un año parado. Hay que analizar las cosas dentro de la función colectiva y de las individualidades, apoyar en momentos a jugadores que no están en su mejor momento", analizaba Pellegrini sobre el momento del francés.

Añadió el chileno que "poco a poco irá recuperando su capacidad y veremos lo que ocurre de aquí a final de temporada", concluyendo sobre Fekir, que está "muy contento de haberle dado el apoyo que necesitaba".

Situación actual y nivel frente al Athletic

El último partido que ganó el Betis en liga fue contra el reciente campeón de Copa del Rey, el Athletic Club, al que le endosó tres goles en el Villamarín en un partido que los de Pellegrini jugaron a un nivel muy alto.

Así lo reconoce el técnico, que destaca que "ojalá pudiéramos rendir en todos los partidos al nivel del día del Athletic", pero "los nombres (jugadores) y los partidos evolucionan en el tiempo y los rivales son distintos", agregando que "los resultados dependen de muchos factores".

Bakambu y Sabaly, citados

Tanto Cédric Bakambu como Youssouf Sabaly están citados en la lista para el partido de mañana, y en palabras de Pellegrini, eso es "porque estan en condiciones de jugar". "Veremos quiénes comienzan y las alternativas de cambio, ambos tan importantes para mí".

Claudio Bravo, opción bajo palos

Tras reaparecer con la selección chilena, Manuel Pellegrini contempla la vuelta de su compatriota para defender la portería verdiblanca frente al Celta de Vigo: "Por su capacidad y currículum siempre se merece oportunidades. Como técnico tengo que ver lo que favorece al equipo por encima de individualidades. Le tocó un año muy complicado que no le permitió tener regularidad".

Soluciones en ataque

Repasó también Pellegrini que "cada partido es una final independientemente de cuando se juegue. A lo mejor a la segunda fecha no se le da importancia y tiene la misma que en la 33. La mentalidad es sumar tres puntos como siempre desde que he estado aquí".

En los cuatro últimos partidos, derrotas en todos ellos, el equipo ha encajado diez goles por cinco que ha convertido. Sobre las soluciones para generar más en ataque se ha pronunciado también el chileno: "Nos han hecho más goles y hemos hecho más, todo depende cómo se interprete. No creo en los sistemas y sí en los rendimientos de los jugadores. La solución debe ser completa".