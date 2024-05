Chadi Riad: "Yo estoy muy cómodo en el Betis, pero pueden cambiar muchas cosas"

Chadi Riad, defensa central del Real Betis, ha acudido este jueves al acto de la entidad verdiblanca Forever Green en el Huerto Bioalverde.

Al término de la comparecencia de Rafael Muela, gerente de la Fundación Real Betis Balompié, el zaguero marroquí ha atendido a los medios repasando los cinco partidos de campeonato que le quedan a los de Manuel Pellegrini, que los califica como "cinco finales".

Antes de desgranar los asuntos de actualidad futbolística del Betis, Chadi habló sobre el acto Forever Green: "Tenemos que cuidar el planeta lo mejor posible para nuestra futura sociedad".

Vestuario tras el derbi

"El equipo está bien. Es verdad que nos pudimos hacer con los tres puntos, jugamos muy bien, tuvimos claro lo que teníamos que hacer, pero al final no tuvimos buena finalización que digamos y no supimos aprovechar bien las oportunidades y acabamos empatando el partido. Ya está olvidado y pensamos en las cinco finales que nos quedan", explicaba Riad sobre El Gran Derbi.

"Cuando acabó el partido queríamos más, queríamos los tres puntos y nos fuimos frustrados, pero bueno, simplemente sirvió de aprendizaje, de tener en mente que las ocasiones que tengamos las tenemos que meter para hacernos con los tres puntos", reflexionaba el central bético.

"A ver si le da la cara, pues diría que sí, pero los árbitros saben más, ellos son los que deciden y ya está. Si él ha dicho que no es penalti…", comentaba el marroquí sobre el penalti de Badé a Isco que Sánchez Martínez señaló y Ortiz Arias desde el VAR decidió corregir la decisión del murciano, al que le instó revisarlo por ser leve el contacto.

"Hay que pelear por la sexta plaza"

Osasuna en El Sadar, Almería en el Villamarín, Las Palmas en Gran Canaria, el trascendental duelo en la penúltima jornada en casa frente a la Real Sociedad y el desenlace del campeonato en el Bernabéu ante el Real Madrid, son los cinco partidos que le restan al Betis, y sobre ello, analizaba Chadi Riad la dificultad del mismo: "Es un calendario difícil, ya que todos los equipos tienen nivel, pero llevamos todo el año preparándonos para esto, para clasificarnos y dependemos de nosotros mismos y vamos a por ello".

"Entendemos la responsabilidad de clasificarnos a Europa"

"El equipo lleva años clasificándose a Europa y no esperamos menos. Nosotros buscamos seguir ahí, seguir en Europa", puntualizaba el defensor sobre la exigencia instaurada en el club para volver por cuarto año consecutivo a competiciones europeas.

"Yo quiero ganar y ya está. No sé si quedar séptimo es para conformarse y sí, hay que pelear por la sexta plaza. Yo conformarme con el séptimo puesto… yo siempre miro para arriba. Yo veo el nivel que tiene mi equipo y seguro que podemos dar aún más y tirar para arriba", proclamaba Chadi realzando la ambición de la plantilla por superar a la Real Sociedad y jugar la temporada próxima Europa League.

Para Chadi Riad, el Betis no tiene techo e incluso en temporadas próximas, la Champions League puede ser un anhelo: "Bueno, ¿y por qué no? Tenemos calidad. Tenemos jugadores de gran nivel y con preparación y con trabajo podemos tirar para arriba".

El Betis jugará en El Sadar con las bajas de Isco, Bakambu y Chimy

La sanción por acumulación de cartulinas a Isco Alarcón se unió el pasado domingo a la lesión de Cédric Bakambu, descartado para el resto de la temporada y que seguramente pase por quirófano. Dos bajas que se suman a la de Chimy Ávila, que aún continúa recuperándose: "Perdemos jugadores de mucha calidad, pero también tenemos jugadores de sobra que tienen un nivel estupendo. Vamos con confianza para llevarnos los tres puntos", aclaraba Chadi.

Este fin de semana, uno de los jugadores verdiblancos de ataque que ha perdido protagonismo y no ha tenido el rendimiento esperado, volverá a la que fue su casa, Osasuna. Hablamos de Ez Abde, y sobre la figura de su compatriota, se ha pronunciado Riad: "Él lo está llevando muy bien, es un jugadorazo. Aparte de la técnica, tiene calidad y también es muy fuerte mentalmente. Está trabajando al 100% para volver al nivel que tenía el año pasado".

Le quedó tiempo al central verdiblanco de comentar el fátidico mes de marzo, ya subsanado tras las victorias ante Celta y Valencia y el empate en el derbi sevillano. "Nuestro peor momento fue claro, las cuatro derrotas seguidas, pero hemos sabido sacar esto adelante y ponernos otra vez con las victorias. Individualmente, no he tenido momentos duros, sino momentos de aprendizaje".

La confianza de Manuel Pellegrini en Chadi Riad "La verdad que significa mucho, es un entrenador con mucha experiencia y la verdad desde el principio ha estado conmigo apoyándome y confiando en mí. Se lo agradezco mucho. De cara a esta recta final de temporada nos ha dicho que es muy exigente y que nos tenemos que llevar las victorias por nosotros y por la afición".

"Guido es un jugadorazo y pegaría en todos los equipos, pero bueno yo no tengo nada que ver en esto. Es Guido el que decide su futuro y ya está. Veremos el año que viene qué hace. Por el Barça no, no me ha preguntado".



Chadi, entre el Barça y el Betis

"Yo pienso en el Betis, simplemente, como he dicho antes, pienso en las cinco finales que nos quedan y en dejar al equipo lo más alto de la clasificación. Si te soy sincero yo tampoco no tengo ni idea, la verdad, de cómo es el tema de la recompra. Lo llevan mis representantes y ya veré. Yo sigo pensando en el Betis. Yo estoy muy cómodo aquí, pero bueno, no sabría qué decir, la verdad, pueden cambiar muchas cosas, pero yo estoy muy a gusto aquí".

Chadi es el central de LaLiga que más duelos defensivos gana

"La verdad que estoy muy contento. No me esperaba que en mi primer año como profesional tuviera este dato tan grande, pero esto se lo debo a mis compañeros, que gracias a ellos he tenido esa confianza de seguir adelante y tirar para arriba".