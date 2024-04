Campanas y matracas: Lo mejor y lo mejorable de la Semana Santa de Sevilla 2024 (1)

Buen Fin bajo la lluvia / Daniel Valencia

Campanas y matracas en Semana Santa Sevilla 2024: Balance entre lo mejor y lo mejorable.

Desde lo grotesco a lo sublime, todo sirve a esta caótica liturgia que los pueblos ibéricos utilizan para conmemorar la Crucifixión Manuel Chaves Nogales

Desde luego, analizar esta Semana Santa de 2024 es un desafío, dadas sus complejidades, pero también ofrece oportunidades para la reflexión.

Matracas

Es un tiempo de lo inesperado, como la lluvia de barro sobre las cofradías que salieron el Domingo de Ramos.

Es una época de responsabilidad en los cabildos y no de actuaciones que rozan la pantomima. Surge la pregunta sobre si al hablar del patrimonio humano se refieren al devoto o al hermano pagador. Se destaca la suspensión temprana de procesiones, como la del Cristo de Burgos, que estableció un precedente, y se debate sobre si la estación de penitencia comienza en casa con el ritual de vestirse con el hábito penitencial, y por qué algunas personas se disfrazan de nazarenos faltando por completo a los preceptos, siendo carne de las cofradías de TikTok consiguiendo el bochorno de manchar el nombre de la hermandad.

El Cristo de Burgos suspende su Estación de Penitencia / El Correo

¿Conocen y saben interpretar las juntas de gobierno las Reglas de su hermandad?

Las recientes actuaciones de algunas Juntas de Gobierno han generado gran preocupación, no solo por no satisfacer las demandas de los hermanos, quienes buscan el fiel cumplimiento de las sagradas Reglas, sino también por su falta de conocimiento suficiente para interpretarlas adecuadamente.

Cuando se ve forzada a suspenderse una Estación de Penitencia, se espera como mínimo que la Junta proteja a sus hermanos y aplique las directrices establecidas en las Reglas en lo referente a los actos y cultos. Desde el Hermano Mayor hasta el Fiscal, es imperativo que ocupen sus cargos con pleno conocimiento de las Reglas y la capacidad para llevarlas a cabo.

Se ha visto a un hermano mayor planear acciones después de suspender la Estación que no se alinean con lo establecido en las Reglas. Esto sucede cuando él y sus oficiales no están familiarizados con las Reglas y priorizan despejar rápidamente el templo para dar inicio al show prefabricado, en lugar de considerar las necesidades emocionales y espirituales de los hermanos. Después de que parte del templo quedara vacío, reconocieron parcialmente el error y lo corrigieron tras recibir comentarios al respecto de los afectados.

Estas cosas pasan porque no pueden anteponer los intereses de la cofradía sobre los de la hermandad y sus hermanos durante todo el año. El incumplimiento de las disposiciones de las Reglas conlleva consecuencias, ya que estos cargos son responsables de su ejecución. En caso de necesitar una dispensa, deben solicitarla al Cabildo de Hermanos y ser sancionada por Palacio.

Con este nivel de preparación, no sorprende que el Cecop haya intervenido en traslados o se haya encargado recoger vía crucis convertidos en salidas extraordinarias. Personas con buenas intenciones pero sin habilidades de gestión, más preocupadas por lo superficial que por los fundamentos de la fe, olvidan detalles importantes como solicitar la poda de las calles por donde pasará la procesión, o llevar numerosos dispositivos de comunicación en el cortejo pero olvidar elementos esenciales como la caña y el matacandelas en el templo. No es de extrañar que fuentes cercanas al Consejo hayan sondeado en los pasillos de Palacio sobre la posibilidad de proponer la inclusión de una gestora. Hay responsabilidades que, debido a su amplitud, se vuelven difíciles de gestionar sin capacitación.

En una Semana Santa falta de culto externo, han predominado los problemas de nuestra sociedad actual. Estamos “borrachos” de soberbia, altivez, egocentrismo e inmodestia. De manera urgente -y por los que vienen- hace falta una buena dosis de fe. De convicción. De credo. Antonio Gila — Pregonero de las Glorias de Sevilla 2013

Patrimonio y público

En cuanto al patrimonio, las críticas provienen de los profesionales en restauración, conservación y diversas áreas del ámbito artístico. La falta de formación se hace más evidente en situaciones de urgencia. Se han visto barbaridades complicadas de entender como hacer peso muerto contra una imagen para levantarse, refregar un capote veinte veces sobre la talla antes de colocarlo, o ponerlo bajo el aguacero dejando despejaíta la cara para que se le vea. Se protege al Señor, que tiene valor espiritual y artístico, pero las imágenes secundarias, algunos santos y con incluso más valor escultórico, han de ser mártires del tiempo. ¿Usted lo entiende?

Sobre el público, la Semana Santa pertenece a las personas y está arraigada en sus vivencias. Es una celebración que se vive con fervor en las calles, y aquellos que busquen una experiencia más íntima deben dirigirse a un retiro en un monasterio. Sin embargo, para disfrutarla plenamente, es necesario respetar los valores de educación, respeto y empatía. La tensión social y el afán por el espectáculo dificultan la naturalidad de la Semana Santa y ponen en riesgo su esencia. No es la primera vez que pasa -ya le ocurrió hace unos años a San Esteban en la Cuesta del Bacalao- que se abuchea a una hermandad. Que sea la última.

Cómo no sonó marcha, entre el público empezaron a abuchearles. Les dijeron de todo. Y el nivel subió cuando vieron que el paso al internarse en Águilas, llevaba música Sergio Morante — Periodista

Cuando el público general, no necesariamente los cofrades, busca espectáculo y no lo encuentra, a menudo se siente en el derecho de mostrar su indignación al paso de una hermandad. Es esencial realizar un análisis para comprender cómo contribuyen a esta situación las hermandades que priorizan ciertos momentos sobre la solemnidad de la Estación. De la planificación de los cambios al paso hasta la selección musical, la petalá y la saeta, todo viene precocinado por gente que lleva todo el año pensando en eso, y no es extraño que luego se vean a poco más de medio centenar de hermanos asistiendo a un cabildo o peor aún, en la Protestación de fe. Hemos pasado de la experiencia sacra descrita por pasajes de Turina en Margot o de Farfán en sus Impresiones o La Semana Mayor a un lamentable ejercicio de teatralización de la celebración.

Los palios aburren

El nuevo público de ahora -seguimos excluyendo al cofrade- quiere lo que ve a diario en las redes: una marcha pepino, de un bandón a un barco que haga cosas to guapas. Luego, como sucedió al paso de la Bofetá por el Salvador, al marcharse el tribunal de casa de Anás con Cigarreras, el aforo se redujo en dos tercios y se perdieron la belleza de la Gracia de Sevilla bajo palio con la música de la Oliva de Salteras. Los palios aburren. En la Sevilla mariana, en Semana Santa, la gente que no ha mamado, vivido y leído la Semana Santa no ve palios. Incomprensible.

Vallas y Cecop

En cuanto a las vallas, los aforamientos y el Cecop, la falta de datos suficientes dificulta una valoración precisa. El desbordamiento de público durante el Lunes y Martes Santo es una situación que podría considerarse normal por la falta y las ganas de cofradías, pero en Sevilla, durante la Semana Santa, donde la cultura de la bulla ha sido transmitida de generación en generación ha saltado por los aires desde que factores externos comenzaron a influir negativamente en ella.

¿Donde quedó aquello de seguir dos corrientes, una en cada sentido?



📹Incrustado del perfil de @_angelaromero#SSantaSevilla24#SSanta24pic.twitter.com/aTgBs1LPdH — Amargura y Silencio (@estaahifuera) March 27, 2024

Una primera impresión sugiere que la apuesta de la empatía por parte de los medios de comunicación y el Ayuntamiento ha sido bien recibida y podría contribuir gradualmente a un cambio positivo. Como mencionaba Sampaoli sobre su equipo de fútbol, es necesario colonizar en las mentes para cambiar la percepción, y aún hay tiempo para hacerlo. También la de muchos dirigentes.

La Policía destacó la "absoluta colaboración ciudadana" y subrayó que "en ningún caso los agentes se han visto obligados a denunciar"

Bonus track: (sin comentarios)

(Continuará)