Campanas y matracas: Lo mejor y lo mejorable de la Semana Santa de Sevilla 2024 (2)

Campanas y matracas en la Semana Santa de Sevilla 2024: Balance entre lo mejor y lo mejorable. Analizar esta recién terminada Semana Santa de las ausencias supone un desafío debido a sus complejidades, pero también brinda oportunidades para la reflexión.

"La Semana Santa no es simplemente una celebración, sino un verdadero estilo de vida, una transformación de los días y las noches". Joseph Peyré.

Superado el trance, ¿o trato?, del tiempo y sus consecuencias, en este segundo análisis sobre lo acontecido en la Semana Mayor, nos enfocaremos en resaltar lo positivo de la Semana Santa, y que repiquen a gloria las campanas de lo disfrutado

Campanas

La Semana Santa es de las personas, sus historias, los reencuentros y los lazos que las unen. Sin ellas, perderíamos la capacidad de emocionarnos, de vivir y de compartir la fe de nuestros mayores para legarla a nuestros hijos. La familia, los hermanos el día de la cofradía, el barrio, los amigos, los compañeros. Las historias nos enseñan, con ojos limpios, que a través del poder de las imágenes, creyentes y ateos, abogados o panaderos, se igualan bajo el antifaz. Hay una Semana Santa en cada persona que se identifica con esta forma de ser y sentir la religiosidad popular. Un repique por todas aquellas que trabajan para contarla y trasmitirla y sobre todo por las que tienen la capacidad de compartirla.

Torreblanca

La Hermandad de Dolores representa la verdad, la sencillez y la humildad. Es una forma natural de vivir y sentir la fe. Torreblanca es el Gran Poder de las Vísperas y la Macarena de los barrios. Es la unión y la función de integrar el barrio con la cofradía, la hermandad con la realidad social.

Torreblanca en la Plaza de los Plataneros es mirar de frente a sus cristos rotos y el milagro de Jesús con Lázaro.

El Cristo roto prefiere no ser restaurado, porque desea que veamos en su rostro el rostro de todos nuestros hermanos: los Cristos rotos vivos y sufrientes Ramón Cue

La Virgen de los Dolores de Torreblanaca en la Plaza de los Plataneros

Manolo Ruiz

El cíngulo de los barrios

La SE-30 es el cíngulo que une a las cofradías de Vísperas. Desde Pino Montano hasta Heliópolis; desde Alcosa hasta Bellavista; desde Triana hasta Ciudad Jardín, es el cinturón que las conecta. Es la representación de una realidad consolidada, de un crecimiento constante desde la sencillez. A través de la SE-30, desde la AP-4, se puede llegar desde la Isla del León hasta Padre Pío. El santo de Pietralcina sufrió cinco estigmas, casi tantos como los que la cofradía experimentó en sus inicios, quizás algo complicados. Salud, Clemencia y Gracia son los remedios de una hermandad renovada y bien dirigida. Desde la Isla del León, se ha traído a la extraordinaria agrupación Lágrimas de Dolores de San Fernando. Un acierto total para la esencia de un barrio que realiza la Estación de Penitencia en el barrio de los barrios. No hay que tener complejos en pedir el DNI a las bandas que vienen a sumar y aportar.

Padre Pío en el Cerro es el hábito de San Juan de la Cruz: un "hecho de comunicación" entre la persona que lo lleva, su comunidad y la sociedad de su tiempo.

Dulce Nombre 100 años / Hermandad

Una joven de cien años

La Virgen del Dulce Nombre celebra su centenario luciendo joven, radiante y hermosa con la estética de Amians de hace un siglo. Un campanazo para la hermandad y su vestidor, José Antonio Grande de León.

Y hablando de estética, las dolorosas están cada vez mejor presentadas. Hay una generación brillante de vestidores que sacan lo mejor de sí mismos. Lo más interesante no es solo el dominio, sino también saber destacar su personalidad. Leandro, con la Estrella, rompe el molde de Garduño. Joaquín Gómez mantiene la excelencia con la Esperanza de la Trinidad, acertando con la nueva estética de los Javieres y obteniendo el mejor resultado posible con una imagen tan difícil como la Virgen de la Cabeza. La Virgen de los Remedios de la cofradía de San Vicente es todo un derroche elegancia.La Virgen del Rosario de Montesión muestra una personalidad absoluta, mientras que la Angustia de los Estudiantes la sitúa en la cumbre de su trabajo.

María Santísima de los Remedios de las 7 Palabras / Hermandad

En cuanto a Grande de León, ya mencionamos el trabajo con el Dulce Nombre, pero su labor con la Soledad de San Buenaventura o Dolores y Misericordias es realmente brillante.

Quizás no haya sido uno de los mejores años para Lozano, pero la Macarena lucía espléndida como siempre, y en Triana, la Esperanza sigue siendo el paradigma del buen gusto. Arrebatadora estaba Dolores del Cerro, y en el caso de Bejarano, todo lo que toca lo mejora. No hay mejor carta de presentación y consolidación.

Esperanza de Triana / Hermandad

La aportación patromonial vino de las gubias de Darío Fernández y su nuevo misterio para el Buen Fin: la excelencia.

Magdalena del Buen Fin / Daniel Valencia

Flores son amores

Grado y Murillo, Miguel Murillo y Javi Grado, son tan importantes que gestionna tantos pasos, y con razón. Más allá de colocar flores o trabajar el cromatismo, es el estudio retablístico que añaden a la colocación.

Los pequefrades

Mi absoluta predilección por ellos. Ni me molesto en renovar el párrafo del año pasado:

Los pequefrades: Cada vez más niños en las cofradías. Dejad que se acerquen a ellas y organicen muchísimas actividades más durante el año destinadas a crear escuela, cantera y formarlos en la fe de nuestros mayores. Un nazarenito de la Soledad de San Lorenzo es un Demófilo es sí mismo.

El andar de los pasos

Cuando las cofradías cuando quieren, andan, y los pasos lo hacen muy bien. Esto se evidencia en semanas santas como la de este año. Los pasos andando de frente mantienen una potestad y una elegancia que en nada desmerece, todo lo contrario. Ha sido maravilloso presenciar el poderío del Soberano devorando metros de calzada en la San Jacinto de los adoquines de Gerena, y desde la Calzada, el misterio de la Presentación al Pueblo.

Esto no significa que pierdan su personalidad son un un derroche de buen gusto, pero estamos presenciando una nueva Semana Santa donde las chicotás interminables con sucesión de marchas empalmadas ya no son buscadas mayoritariamente como un encuentro en la fe, sino como un espectáculo. Y si no satisfaces al público con lo que demanda…

El paso de Cristo de la Sangre de San Benito, el de las Penas de Vicente, el misterio de Las Aguas o la Piedad de los Servitas: en todos estos tipos de pasos, las cuadrillas están a un nivel difícilmente superable.

La música

¿Otra vez Torreblanca? Por supuesto. La Sentencia de Jerez puede que no tenga el glamour de las bandas sevillanas, pero ¿importa más el gentilicio o el sonido? Está destacando con nombre propio y compartiendo elogios con las mejores, como lo demuestra su inclusión en la declaración de intenciones de al menos dos hermandades de cara a futuras elecciones. A pesar de la fobia de algunos dentro del colectivo y sus seguidores hacia las bandas de fuera, Cádiz ha sumado una banda más en Sevilla. Junto a Rosario (que no pudo estrenarse ni en La Estrella ni en La Exaltación) y Julián Cerdán, Lágrimas y Dolores de San Fernando ha ganado el reconocimiento de tocar en Sevilla y hacerlo a un gran nivel.

¿Significa esto un declive de las agrupaciones sevillanas? En absoluto. El nivel de mejora de todas las bandas, incluidas aquellas que ya estaban en la cúspide, es fascinante. Es una lástima que este segmento musical todavía no haya logrado curarse por completo de las heridas de los años 90. La Campana de la Encarnación, iniciando desde los sindicatos y rindiendo homenaje a Arahal, emociona profundamente. Redención funciona excepcionalmente bien, ya sea escuchándolos con el oboe de Gabriel bajando por Boteros o con Madrecita del Espino en el retablo del Amor. Siempre se espera con entusiasmo la presencia de Arahal, que cumple 60 años, no solo en San Julián. Virgen de los Reyes y Pasión de Linares (a pesar de las dificultades de una estación tan accidentada como la del Miércoles Santo) reinan en el Olimpo del viento metal.

La Puebla tiene una relación tan arraigada con San Benito y viceversa que no hubo sorpresas. El estreno en Pino Montano deja algunas dudas, pero no atribuibles a la banda. Allí los problemas son distintos, y en El Cachorro no pudieron desempeñarse, pero la banda ha demostrado su valía.

Mairena en Las Aguas destacó con la interpretación de "Guadalupe" de Pantión en la entrada y una ‘Macarena’ de Abel Moreno por Santo Tomás muy interesante. La Oliva de Salteras mantuvo su estilo característico: siempre bien, siempre acertada. También se destacó el buen desempeño de la Cruz Roja, y es lamentable no haber podido disfrutar de Julián Cerdán ni del Carmen que no ha tocado ni un solo día en Sevilla por la lluvia.

En cuanto a cornetas y tambores, Cigarreras quizás sea la que más se ha destacado, aunque también una de las que más ha tocado. Tres Caídas demostraron su nivel y funcionalidad. Este año, solo estuvieron presentes con el Nazareno de la Candelaria y el Cinco Llagas de la Trinidad. El Sol, con buenos estrenos, cumplió, al igual que el Nazareno de Huelva, que lamentablemente no pudo acompañar a Jesús de las Penas de San Roque. La sorpresa (o no) fue la Centuria Romana Macarena de Paco Moraza. Con un repertorio más amplio y profundo la banda ha alcanzado un nivel musical que nunca antes había logrado bajo la dirección de Hidalgo.

De manera anecdótica, se podría mencionar el paso de Salud de Córdoba por la Semana Santa de Sevilla. Llegaron para solucionar un problema y este año no han salido. Sería sorprendente que renovaran en San Pablo, que tiene elecciones en junio. Rosario solo ha tocado un día, pero lo ha hecho de manera excepcional. Son la banda del momento, pero lo único que les importa es seguir trabajando.

En general, ninguna banda ha destacado mas de los esperado ni defraudado. Viven un gran momento musical y eso es una gran noticia. El siguiente paso es seguir depurando repertorios.

El aldabonazo

El hermano mayor de la Soledad de San Buenaventura atiende a los medios, sin vestir la túnica de nazareno, fuera de la iglesia, hablando de no tensionar ni a sus hermanos ni a su junta. Poniendo el foco en la sencillez, la modestia, la humildad y el espíritu franciscano. Primero sus hermanos, su fe y su espiritualidad. Es el nombre de la Semana Santa 2024: José Ramón Losada marcando los tiempos.