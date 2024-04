Montero defiende la bajada del IVA al Arte Sacro: "Es un escaparate de Sevilla para el conjunto del mundo"

Las puertas del número 48 de la calle Goles están abiertas de par en par. Hay muchos nervios y todos estiran la cabeza a ver si ven algo al final de la calle. En la entrada hay un grupo de artesanos que no paran de sonreír, todos con sus chaquetas y sus corbatas. "Hoy es un día histórico", viene la ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, a visitarles.

Como ya adelantó el 26 de febrero El Correo de Andalucía, la ministra ha visitado la corrala para anunciar que su cartera reducirá el IVA del Arte Sacro del 21% al 10%. Esta medida busca "facilitar la venta, los encargos y la pasión que muchas personas tienen por este tipo de arte que representa los valores de Sevilla y de Andalucía como ninguno ninguna otra artesanía", asegura Montero. "El Arte Sacro es un escaparate de Sevilla para el conjunto del mundo", ha aplaudido la ministra.

El reconocimiento y la inclusión de esta disciplina artística en un apartado específico del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) es una reclamación que realizan estos artesanos sevillanos desde hace mucho tiempo. La Asociación Gremial de Arte Sacro de Sevilla, muchos de cuyos miembros están este viernes en Goles, ha luchado desde su fundación para que, como ya hizo Dior en su día, Hacienda equiparara su IVA al resto de disciplinas artísticas. "Se sigue manteniendo y afortunadamente se va a seguir manteniendo", ha respirado tranquilo el presidente de la agrupación, Francisco Carrera, conocido como Paquili, a lo que la ministra ha contestado que eso será así "por mucho tiempo".

"Facilitar el trabajo" a los artesanos

"El Gobierno de España ha querido dignificar, ha querido facilitar el trabajo del Arte Sacro, de la artesanía que está vinculada a una tarea tan importante para Andalucía y para Sevilla como justamente es esta", ha añadido la dirigente socialista. La número 2 del presidente Pedro Sánchez también ha indicado que esta declaración busca poner en valor el "laborioso" trabajo de tantos artesanos que se dedican a lo sacro, muchos de los cuales son autónomos.

La Semana Santa dura solo ocho días, aunque sean pasados por agua, pero en esta corrala los artesanos trabajan los 365 días del año para que todo esté a punto. Bordan, restauran, limpian, cincelan... no dejan ni un detalle al aire para que gente de todo el mundo pueda disfrutar del Arte Sacro, en Andalucía o en Guatemala, donde también mandan obras. Las hermandades serán quienes más se beneficien de esta rebaja, pues son quienes compran más del 95% de las obras que se crean en estos talleres y su cambio en Hacienda puede marcar un cambio significativo en las arcas de muchas de ellas.

De los distintos talleres se asoman restauradores y artesanos mientras esperan. El orfebre Francisco Javier Delgado va de un lado para otro y enseña los respiraderos del palio de la Virgen de la Estrella, al que le dan los últimos retoque para que esté perfecto para la salida extraordinaria por el aniversario de su coronación canónica.

En la corrala el trabajo no para

En el taller de los Hermanos Delgado nunca han visto a tanta gente. Pese al bullicio lo que más se oye son los cinceles de los trabajadores artesanos. La ministra habla y saluda a todos, peor las manos siguen trabajando, no se puede parar. Los hermanos, que no paran de sonreír, apresuran a las visitas: en 15 minutos tienen que estar en la Fundación Cajasol para presentar una nueva corona. "Tenemos que llegar", dice Ángel mientras sus hermanos enseñan el taller.

En el taller de encaje de bolillos de Alfonso Aguilar tampoco paran. El empleado del negocio lleva desde las 7:30 trabajando en la malla de plata del nuevo palio de la Hermandad de la Paz y reconoce que la visita le permite levantarse y estirar la espalda un poco. Aguilar se sienta en su mesa camilla y explica a la ministra cómo trabaja. "Una semana, un metro", explica y entre la comitiva de Montero alguno bromea con que se tarda "más que con la línea 3".

La minsitra charla con los artesanos sobre la malla del futuro palio de la Hermandad de la Paz. / Jose Manuel Vidal

El Arte Sacro es un oficio de más de 600 años y no ha sido hasta ahora cuando ha sido considerado como lo que es una disciplina artística con mayúsculas, como todas las demás. "Hemos luchado siempre por esto y moriremos luchando por esto", reconocía en febrero Pepe Delgado, que este viernes no podía no emocionarse al pensar en todos los que le precedieron que, según marca todavía hoy el IAE, se dedicaron a la siderometalurgia en lugar de a la orfebrería.

La ministra es vecina de la zona y se conoce bien la calle Goles. "Ahora, cuando pase por esta calle y esté esto cerrado diré: ahí dentro hay una maravilla", se ha despedido, no sin antes firmar en el libro de visitas de Aguilar y llevarse una estampita del Gran Poder de los Hermanos Delgado.