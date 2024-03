Quique Flores: "Debemos garantizar el orden para que la calidad de los jugadores se pueda imponer"

A tan sólo dos días de una final en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Celta de Vigo (14:00), Quique Sánchez Flores ha repasado en rueda de prensa las claves del Sevilla ante los celestes, así como los diferentes puntos de la actualidad sevillista, como la convocatoria de Jesús Navas con España para los amistosos frente a Colombia y Brasil.

El conjunto vigués llega a Sevilla tras haber destituido a Rafa Benítez y haber nombrado a Claudio Giráldez, técnico hasta ahora del filial, como su sustituto: "Con entrenador nuevo se genera un estado de optimismo y excitación, pero nosotros tenemos que hurgar en las inseguridades del Celta. Debemos garantizar el orden, por encima de todo para que la calidad de los jugadores se pueda imponer", comentaba Quique.

El madrileño, analizaba el momento en el que se encuentra el Sevilla y repetía de nuevo la importancia del orden del equipo como punto de partida: "Estamos en un momento en el que el equipo suma puntos, un tramo importante de LaLiga donde hemos jugado ante rivales muy difíciles y el equipo ha competido bien. Por lo tanto, vamos afianzando una idea e incorporando jugadores a un determinado nivel físico. Por un lado, tenemos la consolidación del modelo, pero con la idea constante de confirmar cosas que nos parecía que no estaban en el lugar correcto y que, por momentos, como el otro día, nos dio la idea de que, desde el desorden, somos vulnerables".

Lukebakio e Idumbo durante un entrenamiento / Álex Mérida

Rendido a Lukebakio

También tuvo palabras de agradecimiento Quique Sánchez Flores para Dodi Lukebakio. El belga, tras el esguince de alto grado en el ligamento interno de la rodilla del pasado 9 de diciembre ante el Mallorca, reapareció en Almería y en la primera que tuvo el balón acabó dentro de la red, que supuso la igualada en el marcador: "Con Lukebakio hemos preguntado mucho por su pasado. Sabemos que jugó de extremo y de delantero y metió más goles de delantero. Es un jugador que a mí me encanta. Pregunté si era nuestro y me dijeron que sí, es un gran fichaje".

Lukebakio puede ser el domingo la alternativa a En-Nesyri en la punta del ataque acompañando a Isaac Romero si el marroquí no estuviera al 100%. El punta ha hecho en la mañana de este viernes sesión de gimnasio con normalidad, al igual que el resto de sus compañeros: "En-Nesyri creo que va a llegar", anotaba el preparador sevillista.

Jesús Navas, Isaac Romero y Kike Salas

Tras hacerse oficial esta mañana la lista de Luis de la Fuente para los dos amistosos ante Colombia y Brasil de la Selección Española en este próximo parón internacional, Quique Sánchez Flores ha valorado la inclusión de Jesús Navas en la misma: "Cuando te sientas con él no parece que tenga la edad que tiene, ni las internacionalidades que tiene. Está donde se merece porque tiene humildad, escucha, pregunta y tiene la curiosidad de un jovencito. Me alegro muchísimo de que vuelva a estar con la selección".

El que no ha entrado en la convocatoria de La Roja ha sido Isaac Romero: "Tiene una forma de jugar que no es pasajera, que llega, trasciende y que, por características, la va a mantener en el tiempo. Si no es ahora, será más adelante. Lo veo un chico preparadísimo, no hay nada como tenerlo en tu equipo y ponerlo a jugar para poder ver los escalofríos que produce en las defensas contrarias", resaltaba el madrileño.

Al igual que se deshizo en halagos sobre el palaciego y el lebrijano, respondió sobre la no llamada de Santi Denia a Kike Salas: "Es un jugador que está hiperconsolidado y que es excepcional. Si Dios quiere será un jugador seleccionable", concluía Quique.