Bares de Los Remedios para tapear antes de ir a la Feria

Con la llegada de la Feria de Abril de Sevilla, son muchos los sevillanos y los visitantes que no poseen una caseta o que prefieren comer fuera del recinto ferial antes de adentrarse en la extensión feriante de algún conocido o incluso de las suyas propias, muchas veces masificadas a las horas del almuerzo.

Por ello, os presentamos diferentes opciones para sentarse a comer, tapear o tomar un tentempié antes de meterse en alguna caseta, acompañado de un buen rebujito y pescaíto frito.

¿Qué se suele beber en la Feria de Sevilla?

La Feria de Sevilla suele tener temperaturas altas en los interiores de las casetas. Una cerveza bien fresca, la Manzanilla o el Fino pueden ser algunas opciones. Pero, si hablamos de una bebida típica de la Feria tenemos que nombrar a la bebida estrella por excelencia: el rebujito.

Esta bebida no contiene tantos grados de alcohol como otras bebidas. Es por ello, que los que acuden a las casetas toman esta bebida para que suba menos el alcohol. Hay que tener especial cuidado con el rebujito si no queremos finalizar la noche bastante perjudicado. Es una bebida fría que entra fácilmente por lo que es un grave error pensar que no tiene alcohol.

Qué tipo de pescado es el pescaíto frito

Pescada, pedacitos de pescada, salmonetes, boquerones, chocos y calamares; puntillitas, cazón, adobo de cazón o caella; acedías, pijotas, bacalao, pavías de pescada o bacalao; tortillitas de camarones, gambas con gabardina (rebozadas) y las siempre imprescindibles croquetas de puchero, jamón, pringá o bacalao, no pueden faltar en el menú de Feria.

Bar La Prensa (Av. Flota de Indias, 20)

El bar La Prensa se encuentra frente por frente al recinto ferial, a la calle Espartero, y muy próximo al cruce entre Gitanillo de Triana y Bombita. Un establecimiento de toda la vida que cuenta con una estupenda terraza con vistas al Real de la Feria de Sevilla en la que poder tomar tapas o raciones varias como lagrimitas de pollo o carrillada en salsa, dos de los mejores platos que sirven.

Por supuesto, el pescaito frito no falta y es recomendable pedir los chocos fritos y las puntillitas, junto a una cerveza bien fría y bien tirada, o una jarra de rebujito para ir mimetizándose con las costumbres feriantes antes de cruzar al recinto ferial.

Bar La Maceta / Tripadvisor

Cervecería Bar La Maceta (C. Virgen de Loreto, 19)

En el corazón del barrio de Los Remedios, se encuentra un refugio para los amantes de la cocina casera y tradicional: Bar La Maceta. Desde 1976, este establecimiento ha deleitado a generaciones de sevillanos con sus recetas auténticas y elaboradas con productos frescos de temporada.

Los montaditos son una de las especialidades de La Maceta. Entre ellos, destacan el de chorizo picante, melva con pimiento o pollo con jamón, sin olvidar el Especial Maceta, una combinación irresistible de lomo, jamón y pimiento.

Para los amantes de los fritos, La Maceta ofrece una amplia variedad de opciones, como pechuga de pollo con bechamel, pavías de merluza, croquetas de la abuela o san jacobo casero. Su flamenquín y sus tortillitas de camarones también son dos de las estrellas de la carta.

Cervecería Los Gordales (Av. Flota de Indias, 22)

En la Avenida Flota de Indias, 22, un ambiente familiar y acogedor completa la experiencia en Los Gordales. El servicio atento y la atmósfera distendida hacen de este lugar un espacio ideal para disfrutar de una buena comida en compañía de amigos o familiares.

Los domingos, el arroz ibérico se convierte en el protagonista. Este plato, preparado con carne, chorizo y un toque de tradición, atrae a numerosos comensales que no se resisten a su sabor único.

Para los amantes de las tapas, Los Gordales ofrece una amplia variedad de opciones clásicas como ensaladilla, lagrimitas de pollo, croquetas y pescaíto frito. En el apartado de carnes, la presa ibérica y el lagartito son dos de las especialidades que no te puedes perder.

Bar-Tienda Bendita Bodeguita / Tripadvisor

Bar-Tienda Bendita Bodeguita (Calle Asunción &, C. Virgen de la Fuensanta, 10,)

Este bar-tienda no es un lugar cualquiera, sino un espacio donde la calidad de los productos y la experiencia gastronómica son los protagonistas.

Al entrar en Bendita Bodeguita, te recibe la calidez de una abacería tradicional. Un espacio pequeño y acogedor, donde el camarero, con su mandil impecable, te atiende con una sonrisa.

Su carta es una oda a los productos de temporada y de proximidad. Una gran selección de conservas, un surtido de quesos que te hará perder la cabeza y una variedad de embutidos de la más alta calidad.

Los montaditos son una de las especialidades de la casa. Desde clásicos como el de queso de cabra o el de salmón con espinacas, hasta opciones más atrevidas como el de melva con pimientos o el de chorizo picante.

Opciones veganas en la Feria de Abril

Cada vez se pueden encontrar más opciones veganas en los bares y restaurantes de la ciudad. Desde establecimientos que incluyen un apartado de platos plant-based en sus cartas hasta locales que sólo sirven platos veganos.

Sin embargo, la Feria de Abril es un entorno donde comer vegano puede complicarse más que en otras situaciones. Para que no te comas la cabeza con la comida y puedas dedicarte a disfrutar de la fiesta, aquí va un establecimiento con opción plant-based que puedes encontrar en el Real.

Vegan Rock (C. Rockero Silvio, s/n)

Si eres un amante del rock y la comida vegana, estás de suerte. Vegan Rock es un bar restaurante único en Sevilla que combina la mejor música rock con una deliciosa variedad de platos, tapas y hamburguesas veganas.

A sólo diez minutos a pie del Real se encuentra el bar 100% vegano Vegan Rock, en la calle Rockero Silvio, especializado en veganizar tapas típicas andaluzas, como el serranito, la ensaladilla rusa o la tortilla de patatas.

El local cuenta con una terraza ideal para departir con amigos y tomar tapas típicas elaboradas con ingredientes 100% vegetales.

Bocatas Johnny (C. Asunción, 69)

Para los chavales más jóvenes y con presupuestos más ajustados, y que lo que priorizan es llenar el estómago para prepararlo de cara a ir a las casetas y que buscan comer con fórmulas low cost, recomendamos Bocatas Johnny, con multitud de bocadillos diferentes.