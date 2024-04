La familia del joven asesinado en Palomares pide justicia: "Matar no puede salir tan barato"

Jesús Rosado Jiménez, un joven de 18 años de Palomares del Río, no regresó a casa aquella noche de Halloween de 2022. Lo apalizaron y apuñalaron hasta dejarlo sin vida justo en la puerta. Este viernes, su familia y amigos se han concentrado en la puerta del Juzgado de Menores de Sevilla coincidiendo con el inicio del juicio a uno de los menores de edad implicados en el crimen. "Quiero que se haga Justicia, que se pueda demostrar que a Jesús, nuestro hijo, un joven normal, lo asesinaron en grupo, a sangre fría y sin ningún motivo", ha leído entre lágrimas, con una entereza que asombra, María del Carmen Jiménez, madre de la víctima. "Matar no puede salir tan barato".

"Hay cuatro menores entre los cinco implicados esa noche, y solo uno de ellos, mayor de edad en la actualidad, se sienta hoy en el banquillo", ha continuado Jiménez en el manifiesto. El crimen se juzga en dos procesos diferentes: por un lado, uno para el único que era adulto en el momento de los hechos, que se encuentra en prisión provisional a la espera del juicio; y otro, que comienza este viernes, en el que se sienta uno de los cuatro menores que conformaban la pandilla que atacó a Jesús. Los otros tres han sido llamados a declarar como testigos.

Amigos y familiares de Jesús Rosado concentrados en la puerta de los Juzgados de Menores de Sevilla / María José López (Europa Press)

"Pienso que un joven con 16 o 17 años es plenamente consciente de sus actos. Y debería serlo también de sus consecuencias", ha afirmado la madre de Jesús Rosado. "La Justicia tiene que actuar con todo su peso".

La familia pide "un plan efectivo contra la violencia juvenil"

"Me gustaría iniciar un debate social sobre qué está ocurriendo con nuestros jóvenes y se traslade al ámbito jurídico", ha propuesto María del Carmen Jiménez. "A nuestro hijo Jesús no nos lo va a devolver nadie. Pero sí debemos trabajar con todas nuestras fuerzas para que se sepa que algo debe cambiar, a nivel social y jurídico".

"En mi opinión, debemos exigir a nuestros gobernantes que se tomen en serio un plan efectivo contra la violencia juvenil, como ya se está haciendo en otros países", ha aseverado la madre de la víctima del crimen de Palomares. "Nuestra familia, los amigos de Jesús y todas las personas que tuvimos la suerte de tenerlo en nuestras vidas nos hemos propuesto que su muerte, un sinsentido, pueda servir, al menos, para iniciar un trabajo serio y efectivo contra la delincuencia juvenil".

"Nadie se merece esto, pero siento que él menos todavía"

"Que el mal no dure y el bien no se rinda", reza la pancarta con la que se han concentrado frente a los juzgados. Uno de los que la sostiene es Yanis Sadoc, amigo de la infancia de Jesús: "Era un chaval de 10, nada problemático, con la cabeza bien puesta y las ideas claras. Nadie se merece esto, pero siento que él menos todavía", dice este joven de 20 años.

"A todos nos afecta tanto la pérdida como la forma en que se fue. Y además en un pueblo como Palomares, en el que no pasa nunca, y en una calle que no era concurrida. Fue a malas, no un accidente", afirma Sadoc. "Sigo teniendo ese remordimiento de poder aparecer y salvarlo en ese momento", confiesa.

Emocionado, con el recuerdo de su amigo de la infancia presente, Yanis rememora que "Jesús era un chico que aportaba mucho en todo lo que fuese, una fuente de luz". Este viernes ha acudido junto a otros tantos que lo querían a las puertas del Juzgado de Menores: "Hay que empujar entre todos para que se haga justicia".