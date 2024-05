El festival de Andalucía donde la música no importa (pese a tener todos estos artistas)

Da igual la dirección en la que se eriza la piel, lo importante es que lo haga. Hay a quienes les pasa cuando las trompetas se bajan y aparece Tom Jones diciendo eso de “It's not unusual to be loved by anyone”, a quienes les pasa con el “Si te vas” de Robe o a quienes la salsa les gobierna los pies con un “Valió la pena” de Marc Anthony. O con la canción que sea, da igual. Imaginaos esa sensación que le recorre a uno cuando escucha su tema favorito. Y ahora imaginad esa misma sensación escuchándolo en la plaza de España, con Sevilla iluminada, coreando junto a cientos de personas y con su artista preferido en el escenario.

ICÓNICA SANTALUCÍA Sevilla Fest es justo la descripción de esa sensación. Mucho más que un festival. Es una experiencia de diez en un entorno que visitan más de tres millones de viajeros cada año, y que en junio y julio pasa a recargarse con la energía de artistas de renombre internacional.

Festival de música en Sevilla / El Correo

Un concierto en un sitio tan emblemático no se olvida nunca. Jamie Cullum, Boris Brejcha, Manuel Turizo, Maluma o Melendi. Hay para todos los corazones. Cada uno de los grupos (más de 40) tiene un día de verano asignado, desde la apertura de Aitana el 7 de junio al cierre de Take That, el 16 de julio. En algunos casos, son varios los que actúan en una misma jornada.

ICÓNICA SANTALUCÍA Sevilla Fest: ¿quién estará?

Todos estos conciertos son una extensión de la historia que la plaza de España lleva viviendo desde que se pusiera su primera piedra hace muchos muchos años. La temperatura de una noche de verano, la iluminación, la arquitectura… Cada velada de ICÓNICA SANTALUCÍA Sevilla Fest es única.

El mejor festival de música de Andalucía / El Correo

Los artistas que pisarán el espacio en esta edición también lo son. Llegados desde todas partes del mundo, estas son algunas de las citas.

● Aitana, 7 de junio.

● Carl Cox, 8 de junio.

● Melendi, 9 de junio.

● Marc Anthony, 16 de junio.

● Tom Jones, 19 de junio.

● Robe, 21 de junio.

● Boris Brejcha, 23 de junio.

● Maluma, 25 de junio.

● Rozalén, 27 de junio.

● David Bisbal, 28 de junio.

● Lorena McKennitt, 7 de julio.

● The Prodigy, 9 de julio.

Y no son solo estas, aún hay muchas más. En el cartel también están Jamie Cullum, Raule, Marta Santos, Danna Paola, Taburete, Álvaro de Luna, Bresh, Myke Towers, Ana Mena, Cali y El Dandee, Ptazeta, Vetusta Morla, El Columpio Asesino, Lin Cortés, Kiko Veneno & Derby, Motoreta’s, Burrito, Kachimbaa, Siempre Así, WOS, Gipsy Kings, Medina, Azahara, Raimundo, Amador, Keane, Carlos Vives, Arcade Fire, Orbital, !!!(Chk Chk Chk) o Michael Bibi.

Un festival para llevarte Sevilla guardada

Única, ecléctica, icónica. Estas son las tres palabras que utiliza la organización para describir lo que se respira en estos eventos. Algo que el año pasado vivieron las más de 100.000 personas que asistieron a los distintos conciertos; aquí la música es el hilo conductor que une a gente de todas partes.

Plaza de España de Sevilla / El Correo

La energía de los artistas se mezcla con la magia de Sevilla, creando un ambiente único e inolvidable. Jazz, electrónica, ritmo latino… ICÓNICA SANTALUCÍA Sevilla Fest tiene algo para todos los gustos. Y lo mejor de todo es que puedes vivirlo bajo el cielo estrellado de una de las plazas más emblemáticas de España.

Es una experiencia que trasciende lo musical, un viaje de emociones que te deja marcado para siempre. Así que prepara tus sentidos y disfruta del concierto. No importa si es por la música, por la compañía, por el entorno, por el artista o por Sevilla. Da igual la dirección en la que se erice la piel, lo importante es que lo haga.