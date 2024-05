La Diputación apuesta por la tasa turística: "Sevilla es un ejemplo clarísimo de su aplicación"

En pleno debate sobre el turismo y la necesidad de implantar una tasa turística en Andalucía, cada institución tira para su lado cada vez que ve la oportunidad. Mientras la Junta presentó este lunes un estudio sobre la percepción de los residentes sobre la actividad turística en la comunidad, apoyándose en que solo el 16% de los encuestados ve favorable la aplicación de este impuesto para refrendar su tesis de que no es necesaria, la Diputación de Sevilla también ha aprovechado la ocasión y ha dejado claro su visto bueno a la medida.

Ha sido Javier Fernández, el presidente de la institución y secretario general del PSOE de Sevilla, el que se ha manifestado al respecto: "Soy un convencido. Es necesaria. Hace tiempo que debimos haberla implantado. Hay territorios que pueden tener dudas, pero Sevilla es un ejemplo clarísimo de aplicación de la tasa".

Fernández ha destacado que se están ampliando los vuelos y las plazas hoteleras, por ejemplo, e implantar la tasa "podría repercutir en más calidad en el turismo y en el mantenimiento de los monumentos de Sevilla". También ha asegurado que en otras grandes ciudades europeas se ha apostado por ella sin que influya negativamente en la llegada de visitantes.

"Me da que el turista es el que lo tiene más normalizado", ha añadido también el dirigente socialista, precisando que "hay que separarlo de la financiación local o autonómica, eso no tiene nada que ver", algo que por ejemplo sí ponía sobre la mesa Arturo Bernal, consejero de Turismo, este lunes.

Crear una Conferencia de Presidentes de Diputaciones

Además de la presentación del documento Sevilla de 10. Un reto compartido, que enseñó a Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, este lunes, con una decena de propuestas para la provincia, Javier Fernández también ha reflexionado sobre la necesidad de que se "normalice" la comunicación entre instituciones, tras las buenas sensaciones con las que acabó al salir del Palacio de San Telmo.

Hace unos meses Fernández ya propuso la necesidad de una conferencia estable en la que los presidentes de las diputaciones pudieran reunirse de forma periódica para dialogar, y aprovechando la reunión con Moreno ha vuelto a plantearla. "No salí convencido", lamenta.

Considera que el "formato autonomía y provincia debería diversificarse" y que puede venirle bien a la Junta. Desea que "el presidente tomara nota de que hace falta una Conferencia de Presidentes, no por la forma sino por el fondo". "El conocimiento que podemos aportarle puede ser positivo", ha añadido.

No obstante, admite que en la reunión con Moreno este no fue "muy explícito". "Con los otros presidentes no he hablado de esta propuesta, es institucional. Hablo de un órgano de reflexión", ha contado también, poniendo como ejemplo que a él le "enriquece" escuchar a los alcaldes y "es una buena fórmula".

Presentación de medidas a la Junta

Fernández ha explicado a los medios de comunicación todos los detalles del documento Sevilla de 10, un reto compartido, que presentó este lunes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en una reunión conjunta entre ambos dirigentes en el Palacio de San Telmo.

Este escrito de 140 páginas, que ha expuesto el dirigente socialista este martes, consta de diez propuestas concretas y específicas sobre Sevilla y su provincia, en las que destacan aspectos como las mejoras de movilidad o un plan metropolitano de vivienda.

En concreto, ha propuesto una reordenación del territorio, un gran plan de vivienda pública, mayor cohesión social, mejoras en la sanidad, rescatar talento, darle una vuelta al Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla, una coordinación en los arreglos de las carreteras, gestionar el uso de las depuradoras y el dinero obtenido por el impuesto de residuos y un reto demográfico.