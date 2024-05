El PSOE expulsará a los ediles díscolos de Arahal si no dan marcha atrás a la moción antes del sábado

El PSOE de Sevilla reconoce que ha perdido el control del partido en Arahal después de que los concejales socialistas en este municipio de la campiña sevillana registraran este miércoles una moción de censura junto a los ediles del PP para expulsar de la alcaldía a Izquierda Unida, que gobierna en minoría desde el pasado 28 de mayo. El PSOE, con seis concenjales, y el PP, con tres, se han aliado para desbancar a la alcaldesa Ana Barrios, de IU, presentada en las últimas municipales bajo la coalición Con Andalucía.

El PSOE de Sevilla ha remitido una carta firmada por Rafael Recio, secretario de Organización, remitida por email y por whatsapp a las 12.45 de este jueves, a cada uno de los seis ediles díscolos, encabezados por su portavoz municipal, Francisco Brenes.

En la misiva, a la que ha tenido acceso El Correo de Andalucía, Recio reconoce que el partido se ha enterado del registro de la moción por los medios. "La autorización para presentar una moción de censura y la política de alianzas corresponde al máximo órgano federal del partido", permiso que, como ha confirmado este periódico, "en ningún momento se ha solicitado".

En este sentido, Recio pide en esta carta que una "reconsideración y retirada del apoyo a esta moción de censura, como militante y concejal del PSOE". En la misiva, el dirigente socialista recuerda que si en el plazo de 48 horas, que se cumplirían el sábado a mediodía, no hay respuesta se procederá a aplicar los estatutos del partido, que pasan por la expulsión.

En declaraciones a Radio Morón, Francisco Brenes se ha reafirmado en su posición: "No nos vamos a retractar de la decisión que hemos tomado". "Entiendo al partido a nivel provincial, pero espero que nos entiendan a los socialistas de Arahal, esto no es una cuestión de estatutos, sino de comprender por qué se está haciendo esto", ha declarado Brenes. "Las respetaremos, como no podía ser de otra forma, pero para nosotros lo más importante es Arahal, con todas las consecuencias", zanjó Brenes a la emisora.

"Una moción antinatura"

La todavía alcaldesa de Arahal, Ana Barrios ha tachado este jueves de pacto "antinatura" la moción de censura promovida en su contra por los concejales del PSOE y el PP. Para la alcaldesa, les mueve las "ansias de poder, egos e intereses personales"; tras lo cual ha pedido a la ciudadanía que "hable" y visibilice si apoya o no esta maniobra, en declaraciones que recoge Europa Press.

Barrios ha recordado que, tras el 28M, ofreció un pacto a los socialistas, acusándoles de "dinamitarlo" y de aliarse ahora con el PP, que entonces "se negó" a pactar, para "asaltar el poder" municipal.

En rueda de prensa, la Alcaldesa de Arahal ha rememorado que ya antes de la sesión de investidura del año pasado, IU temía que tras perder la mayoría absoluta en esta localidad, prosperase un hipotético acuerdo entre las restantes fuerzas políticas que le impidiese seguir gobernando.