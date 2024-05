Ricky Martin, la última estrella confirmada para el Icónica en Sevilla

El Icónica Fest suma una nueva estrella más a su cartel: Ricky Martin. El cantante puertorriqueño arrancará su gira española subiéndose al escenario de la Plaza de España de Sevilla el próximo 3 de julio. "El artista ofrecerá una unión musical en la que interpretará los mejores directos que ha cosechado a lo largo de su exitosa trayectoria artística, acompañado de banda y bailarines, bajo una gran producción y puesta en escena", según apunta la organización del festival.

Ricky Martin se suma "a un cartel lleno de citas internacionales y nacionales, con el que se plantea alcanzar la cifra más alta de ocupación de sus conciertos, desde su creación en 2021", auguran desde el Icónica. Tom Jones, Maluma, Marc Anthony, Aitana, David Bisbal, Take That, Raule, Vetusta Morla, Raimundo Amador, Rozalén, The Prodigy, Kiko Veneno o Manuel Turizo son solo algunos de los nombres confirmados.

Esta nueva edición del festival la componen en total 42 artistas, que actuarán a lo largo de 28 noches en el espacio diseñado por el arquitecto Aníbal González para la Expo de 1929. "Desde el primer momento ha sido clave que los artistas sean el 50% y la plaza, la otra mitad”, aseguró Javier Esteban, director del evento, durante el acto de presentación de la nueva edición.

Hace solo unas semanas, la Plaza de España de Sevilla salió elegida como el mejor lugar de un festival de música de la Península Ibérica en los Iberian Festival Awards. Todo un reconocimiento para el Icónica Fest, que desde su nacimiento apostó por esta emblemática ubicación.

La mezcla de estilos musicales vuelve a marcar la oferta: “A nosotros nos gusta decir que vamos desde Arcade Fire a Siempre así. Ese eclecticismo hace de Icónica uno de los mejores festivales de España”, afirmó Esteban. El director del festival quiso remarcar que con esta misma filosofía nació hace cuatro años y “así sigue a día de hoy”.