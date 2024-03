Reparten 200 tarrinas de fresas de Huelva en Sevilla: Son "sanas, seguras y sostenibles"

La organización agraria UPA-A ha repartido este jueves más de 200 tarrinas de fresas de Huelva en la Puerta de Jerez de Sevilla como parte de la campaña puesta en marcha bajo el título 'Yo como fresas de Huelva porque son sanas, seguras y sostenibles', con el objetivo de "valorizar el producto, potenciar su consumo y evitar el daño a su imagen y economía generado" por la alerta sanitaria detectada en producto procedentes de Marruecos, con importador de Huelva y distribuidor de Sevilla, según informó este miércoles el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

En este contexto, en declaraciones a los medios, el vicesecretario general de UPA Andalucía, Francisco Moreno, ha señalado que Huelva es "la principal productora de frutos rojos, de fresas en este caso, de Europa y prácticamente del mundo" y que con la campaña quieren demostrar que "podemos comer fresas de Huelva con todas las garantías, que no hay ningún problema, que aquí hay más controles que en ningún sitio" y que los productores "tienen siempre vigilancia para que el producto esté siempre en las perfectas condiciones".

"Así que lo que queremos es animar a la gente a que no tenga miedo a consumir fresas de Huelva, que es un producto que genera más de cien mil puestos de trabajo en la provincia y que genera una riqueza importantísima para nuestra región. Somos la primera organización agraria que hemos puesto en marcha esta campaña y vamos a seguir en los próximos días para que la gente pueda consumir fresas con total garantía", ha remarcado.

Insistiendo en los controles, Moreno ha destacado que está "fiscalizado y debe estar controlado" y que exigen que haya "cuantas más inspecciones posibles" porque "siempre puede haber algún pirata", pero que, en general, aseguran "toda la garantía" al tener "más controles que en ningún sitio del mundo" para que los productos onubense "lleguen al consumidor con todas las garantías".

De otro lado, el secretario general de UPA Huelva, Manuel Piedra, ha subrayado que la campaña se inició este miércoles "a raíz de la noticia vista en los medios nacionales y que se está extendiendo por toda España" y que lo que se pretende es "es una realidad" que las fresas de Huelva "son sanas".

En este punto, ha remarcado que la provincia onubense es la productora del 97% de los frutos rojos de España y que cuenta con "todos los certificados, no solamente los obligatorios que exige la comunidad europea o que exige el Gobierno andaluz o el nacional", sino que, "independientemente, cada agricultor tiene sus inspecciones a pie de campo, no cuando ya ha cruzado la manipulación".

"Antes de manipular una fresa de nuestra provincia es inspeccionada, es controlada, tiene analíticas constantes, después va a las naves de manipulado y allí se le vuelve a hacer un control de calidad y unas certificaciones que dan empresas privadas externas, que se paga desde las cooperativas. Por lo tanto, las máximas garantías cuando la fruta sale de la cooperativa o del almacén. Independientemente, cuando cruza una frontera o va al país europeo tiene las certificaciones de los supermercados y que suponen una gran carga burocrática", ha explicado.

Por ello, Piedra ha incidido en que se quiere "poner en valor" es que después de hacer "todo ese trabajo" no entienden "cómo a los que vienen de países terceros no se les exige, como mínimo las mismas reglas del juego que nos exigen a nosotros", motivo por el que ha destacado que "la fresa de Huelva, tienen todos los parámetros de calidad, de sostenibilidad y de garantía", para que "la pueda consumir cualquier persona sin ningún tipo de problema".

"Ese es el mensaje, decirle al consumidor, nosotros no somos de los que decimos que no compre productos de otros países. Tenemos que ser solidarios y aparte, el mercado común, Europa, dice que podemos manejar nuestros productos libremente. Lo que sí le decimos a nuestros compatriotas es que cuando vean el producto, miren y busquen el código 84. Eso quiere decir que ha sido producido en España y que también miren el origen, que sea un origen España, que no es que sea mayor o menor, es que le estamos dando una garantía", ha enfatizado antes de señalar que el consumido "paga caro" el producto "con respecto al precio que el agricultor lo vende", ha enfatizado.

Importador de Huelva y distribuidor de Sevilla

De otro lado, cuestionado respecto a que las fresas contaminadas hayan sido importadas por una empresa de Huelva y que la distribución pertenecía a una empresa de Sevilla, Piedra ha pedido que se diga "quién es el productor y por qué se ha cometido esa negligencia" y que "se actúe con lo que dice la ley" porque "si somos responsables de ir a poner producción en otro país tenemos que ser responsables de asumir todo lo que conlleva eso".

De otro lado, Moreno ha remarcado que esta es "una de las cuestiones que se están solicitando" con las movilizaciones agrarias, en las que exigen la aplicación de las cláusulas de espejo, "que es importantísimo, porque tenemos que garantizar que aquellos productos que entran de fuera tienen las mismas garantías que las nuestras, porque si no, no hay competencia del leal".

"Nosotros tenemos prohibición de utilizar muchísimos productos, lo que nos hace muchas veces más difícil llevar a cabo nuestras producciones y por lo tanto pedimos que esa reciprocidad, esas cláusulas espejo se lleven a cabo y haya más inspecciones. No puede ser que lo que se controla en un puerto, por ejemplo en España, en Argentina, haya otras vías de entrada en otros países que tienen mucho menos rigor", ha dicho antes de añadir que esto supone "una competencia desleal para los agricultores que lo estamos haciendo bien y que estamos dando toda la garantía de salud y de sostenibilidad a los consumidores", ha concluido.