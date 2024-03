Predecir el tiempo en Semana Santa: "La presión no nos afecta. No buscamos el sensacionalismo"

Predecir el tiempo en Semana Santa es una ardua tarea para los expertos. La volatilidad del tiempo primaveral hace que sea difícil ofrecer predicciones de máxima precisión, debido a la aparición no ya sólo de borrascas, sino de Danas (Depresión Aislada en Niveles Altos), los fenómenos meteorológicos más impredecibles.

Las últimas semanas han sido un perfecto ejemplo de incertidumbre meteorológica. El fin de semana del viernes 22 y el sábado 23 de marzo fue "extraordinariamente cálido para la época". Como explicó la Aemet en su cuenta de X (antes Twitter), "el viernes 22 y sábado 23 se batieron numerosos récords de temperaturas máximas y mínimas altas para el mes de marzo". Apenas 48 horas después, una Dana dejaba un comienzo de Semana Santa frío y lluvioso.

En épocas tan señaladas con la Semana Santa, donde todas las miradas se dirigen al cielo y las búsquedas sobre el tiempo lideran las búsquedas en Internet, ¿cómo lo viven los profesionales de la Aemet? ¿Se sienten más presión que el resto del año? "No nos afecta", asegura el delegado territorial de Aemet en Andalucía, Juan de Dios del Pino. "Somos conscientes de que las previsiones tienen más trascendencia, para los cofrades, para el turismo, etc., pero no buscamos el sensacionalismo ni los grandes titulares. Buscamos un trabajo serio y riguroso, y así figura en nuestro código ético", recalca.

Modelos deterministas y probabilísticos

Del Pino explica a El Correo de Andalucía cómo trabajan en la Aemet para proporcionar la mejor información posible en cada momento. "Existen distintas técnicas y, dentro de éstas, distintos modelos. Los modelos deterministas (no probabilísticos) son los que nos dicen qué es lo que va a pasar en las próximas horas”, explica.

"Los hay muy buenos, como el del Centro Europeo de Predicción a Plazo Medio, —es el que se utiliza en España— que ofrece una previsión a diez días", explica el experto. "Otro modelo determinista es el que se usa en Estados Unidos, el del NOAA (Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, por sus siglas en inglés)". Y otros, como el sistema HIRLAM, ofrecen mucha más precisión, pero abarcan menos en el tiempo, dos o tres días.

Los modelos probabilísticos, en cambio, se basan en las variables atmosféricas. "Nuestra atmósfera tiene un modelo físico caótico, y sabemos que cualquier pequeña variación en las condiciones iniciales puede dar lugar a condiciones muy diferentes", explica el delegado de la Aemet en Andalucía.

"Por eso trabajamos con distritos 'presentes', y con cada uno de ellos tenemos un 'futuro', que son los pronósticos". En concreto, en la Aemet Andalucía trabajan con 51 de estos 'futuros'. Medio centenar de pronósticos que se actualizan diariamente cada cuatro horas. El pasado Lunes Santo, por ejemplo, "la Aemet Andalucía trabajó durante toda la mañana para poder confirmar si iba a llover a las 18 horas de ese día", expone el experto.

Una insignia de La Paz protegida por la lluvia el Lunes Santo en Sevilla / Carlos Doncel

Una combinación de técnicas

Además, explica Del Pino, la Aemet emplea técnicas de vigilancia, de previsión inmediata, "donde se tienen en cuenta las herramientas de medición de los observatorios de la Aemet y de los radares meteorológicos". Todo ello, combinado con los modelos de corto plazo y la experiencia de profesionales predictores, permite a la agencia elaborar sus pronósticos. "En esta técnica del corto plazo, los pronósticos de la Aemet han sido estupendos", defiende Del Pino.

Los modelos son públicos y pueden ser consultados por cualquier persona, pero es en la combinación de todas estas técnicas —información de los radares, modelos numéricos, mediciones de los observatorios y experiencia humana— donde reside "el valor principal de la Aemet".

Las Danas, los fenómenos más impredecibles

En cuanto a las predicciones de esta Semana Santa, el lunes 18 de marzo la Aemet ofreció una rueda de prensa donde explicó los distintos pronósticos que manejaba para la Semana Santa. "Se concretó que la Dana iba a estar el miércoles 20 y el jueves 21 sobre la Península, y así fue. Dijimos que después la Dana se trasladaría a Canarias, y así fue", recuerda Del Pino. "Explicamos que entre el Domingo de Ramos y el Lunes Santo la Dana, ya debilitada, volvería a Andalucía y, ahí fue donde no se acertó". Finalmente, "la Dana no tocó el mar de Alborán sino que entró por el Golfo de Cádiz".

Sin embargo, remarca el experto, aquella fue una "anticipación excesiva", ya que los pronósticos de las Danas nunca van más allá de los dos o tres días, debido a su naturaleza impredecible. Y así se advirtió en la rueda de prensa del pasado 18 de marzo. "Estamos hablando de una predicción de una semana. Hacer una predicción a siete días es difícil incluso con una borrasca atlántica, que son las más previsibles", recuerda el delegado.

¿Cómo de lluvioso ha sido este periodo otros años?

A través de su cuenta de X, la Aemet de Sevilla publicó los datos históricos de precipitaciones el periodo del 24 al 31 de marzo el periodo coincidente con la Semana Santa de 2024.

Los registros, que abarcan desde el año 1951 hasta el 2023, revelan que en el periodo en el que este año tiene lugar la Semana Santa, hubo 27 ocasiones en las que no llovió ningún día. El dato que más se repite es que lloviera un solo día: esto ocurrió en 46 ocasiones. La segunda circunstancia más frecuente fue que lloviera dos días, algo que ocurrió en 33 ocasiones.

Entre 1951 y 2023, nunca ha llovido 7 u 8 días en el periodo que va del 24 al 31 de marzo. Y sólo en una ocasión llovío 6 días de ese periodo. Estos datos, recuerda Del Pino, también fueron mostrados en la rueda de prensa del 18 de marzo.