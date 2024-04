San Fernando también se plantea no poner duchas en sus playas para cumplir el decreto de sequía

Con la cercanía del verano, varios municipios de Cádiz han anunciado ya que no instalarán duchas ni lavapiés en sus playas, una circunstancia que también se plantean en la ciudad costera de San Fernando para, de esta forma, dar cumplimiento al decreto de sequía que sigue vigente en la localidad y en la provincia.

Fuentes municipales han confirmado a Europa Press esta decisión, que se mantendrá siempre y cuando no se produzcan cambios y una relajación de medidas desde las comisiones de sequía y la propia Junta de Andalucía. La decisión afectaría a la playa de Camposoto, una de las más turísticas de la ciudad isleña, catalogada por el Ayuntamiento como una playa "cinco estrellas".

A este respecto, cabe señalar que el verano pasado San Fernando fue de las pocas localidades gaditanas en las que no se tomaron medidas de este tipo para afrontar una sequía que comenzaba a dar síntomas de su presencia. Sí se adoptaron desde el inicio del periodo estival en otros puntos como Vejer, La Línea, San Roque o Chipiona, mientras que en la capital gaditana la suspensión de sus duchas llegó ya a mediados de agosto.

Como han recordado fuentes municipales, en San Fernando sigue vigente el bando municipal que fue firmado por la alcaldesa el pasado mes de diciembre de 2023 y que recoge restricciones en el uso del agua potable como la prohibición de regar zonas verdes y calles y no permitirse el llenado de piscinas privadas, así como limpiar los vehículos en lugares no autorizados que no utilicen sistemas de recirculación del agua, entre otras.

Por eso, en cumplimiento del mismo y de otros decretos superiores, el Consistorio isleño plantea no instalar estos servicios en la playa, supeditado siempre a cómo evolucione la situación en la provincia de Cádiz de aquí al verano.

San Fernando no es el único municipio en esta situación, ya que otros como El Puerto también han comunicado que no tendrán "por el momento" duchas en su litoral, valorándose cambios si la sequía existente da una tregua y permite relajar medidas de este tipo que afecta a bañistas locales y al turismo que visita la provincia en verano buscando el buen tiempo y las playas gaditanas.

De esta manera, y si nada lo impide, los servicios de duchas y lavapiés no formarán parte del paisaje playero de la provincia en lugares como Vejer, Los Barrios, La Línea, Cádiz capital, Barbate y Sanlúcar, unos municipios donde ya se ha informado de esta situación.