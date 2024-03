Fabiola Martínez se adelanta a Bertín Osborne y confirma el regreso: "En mi vida me lo había imaginado"

Bertín Osborne, una de las figuras que más están de actualidad tras toda la polémica por su supuesto hijo con Gabriela Guillén y tras anunciar que quiere dejar la televisión.

Algo de lo que ha hablado su ex pareja, Fabiola Martínez, que regresa más fuerte que nunca a la televisión, esta vez en el programa 'Baila como puedas', donde aprenderá todo lo posible para demostrar sus habilidades ocultas como bailarina. Tras meses en el foco mediático e intentando mantenerse al margen del nacimiento del hijo de Bertín Osborne, la exmujer del cantante retoma su agenda por todo lo alto en medio de los rumores que apuntaban al padre de sus hijos como el próximo fichaje de MasterChef Celebrity.

Durante la presentación del programa, Fabiola ha dejado a todos intrigados al ser preguntada sobre sus planes para San Valentín. Con una sonrisa pícara, la modelo ha respondido: "Ah, ¿mañana es San Valentín?". Aunque parezca estar jugando al despiste, no descarta encontrar el amor y está abierta a nuevas posibilidades: "Sí, sí. A ver qué pasa".

Sobre su regreso a la televisión, esta vez como concursante en un programa de baile, confiesa: "Pues mira, yo con el baile siempre he tenido una relación muy amable, hasta ahora, que es como a veces es incluso frustrante, porque te esfuerzas mucho por hacer una cosa y no te sale".

Sin embargo, este proyecto no está exento de sacrificios. La empresaria revela que los ensayos a veces le impiden pasar tiempo con sus hijos, pero agradece el apoyo de sus padres: "La verdad es que hay días que llego muy tarde muy cansada y no puedo ver a mis niños, pero están mis padres que me están echando una manita".

A pesar de los desafíos, sus hijos, Carlos y Kike, son sus mayores admiradores, algo que le llena de satisfacción: "Sí, pero cuando llego a tiempo les enseño. Mira lo que estoy haciendo y he aprendido esto. Sobre todo Kike flipa con mis maquillajes y mis cosas cuando aparezco y Carlos siempre me dice mamá seguro que lo vas a hacer fenomenal, tú no necesitas competir con nadie me dice tú compites contigo misma".

Finalmente, Fabiola admite lo mucho que este programa le ha ayudado a redescubrirse a sí misma: "Pues mira, en este proyecto en concreto me estoy redescubriendo, ¿sabes? Cuando tú en tu cabeza piensas, ay pues yo igual, y te imaginas mucho más de lo que luego eres capaz de poner en la realidad y aquí estoy haciendo cosas que nunca en mi vida ni siquiera me las había imaginado".