El PSOE denuncia las ausencias de los consejeros al pleno del Parlamento de Andalucía

El PSOE ha denunciado este martes que tres consejeros del Gobierno de la Junta no acudirán al próximo pleno del Parlamento andaluz. Los socialistas han asegurado que con estas ausencias, el Ejecutivo de Juanma Moreno "falta al respeto" a la Cámara.

En rueda de prensa, la portavoz socialista, Ángeles Férriz, ha criticado que el consejero de Industria, Jorge Paradela no asistirá a la sesión de control al Gobierno porque estará en Bilbao, en la European Hydrogen Energy Conference, "cuando sabe tiene que cumplir y rendir cuentas". Además, la consejera de Desarrollo Educativo, Patricia del Pozo, acudirá a la presentación de un programa educativo. Por su parte, el Turismo, Arturo Bernal no asistirá al próximo pleno porque estará en la Feria de Turismo de Berlín y tampoco fue al anterior.

"No es la primera vez, cada vez que hay un pleno hay un consejero que no viene", insiste la diputada del PSOE que ha exigido a las consejerías que acuda algún cargo de responsabilidad. La portavoz explica que su grupo ha presentado una queja formal en la Mesa, en la rueda de prensa y en la Junta de Portavoces. Férriz ha señalado que los miembros del Gobierno andaluz deben acudir a la Cámara para dar cuentas de su gestión "como es su obligación". "A los Grammy no faltó ninguno y en las medallas estarán todos, pero aquí a rendir cuentas no vienen", reitera.

Las fechas de las sesiones del Parlamento de febrero a julio se acuerdan en diciembre. Sin embargo, la socialista ha asegurado que los consejeros no han anunciado sus ausencias hasta este lunes, después de que se haya realizado el registro de iniciativas y proposiciones de los partidos. Ante la falta de los consejeros, los partidos tienen que cambiar sus propuestas para el pleno, ya que sin un representante de la consejería no se pueden tratar temas relacionados.

La ausencia de los consejeros se debe a que coinciden con diversos actos a los que van a acudir, pero Férriz ha aclarado que "estos eventos se saben con antelación" y que podrían haber avisado antes a los grupos. Férriz ha aclarado que "no es que un consejero no pueda faltar" y que si eso ocurre se puede cambiar "sin problema", pero ha indicado que los motivos se podrían haber solucionado para acudir a la sesión de control del Gobierno.

"Obligaciones" con los andaluces

"El Gobierno andaluz no ha entendido que una de sus obligaciones es venir a este Parlamento a dar cuenta de su trabajo", ha recriminado la socialista. Férriz ha indicado que esto no es solo una falta de respeto a los miembros del Parlamento, sino que es una falta de respeto "a los andaluces porque nosotros representamos a los andaluces".

La diputada del PSOE ha señalado que, aunque su partido también ha tenido mayoría absoluta, "nunca ha llegado a los niveles de falta de respeto al parlamento" y que tener tantos escaños es una "responsabilidad". "Lo triste es que digan que son el Gobierno más moderado y dialogante, pero son el más absolutista", ha lamentado Férriz.

Además, los socialistas han exigido la celebración de un pleno monográfico sobre sanidad. Férriz ha recordado que dos grupos de la Cámara han solicitado una sesión para poder tratar uno de los mayores retos a los que se enfrenta Andalucía en estos momentos y ha subrayado que desde el PP se les ha negado. "Cada vez que pedimos cualquier tema de transparencia se nos niega rotundamente, cuanto más tapado esté todo, mejor", ha señalado, para destacar que la hoja de ruta de la Consejería es "destrozar la sanidad andaluza".